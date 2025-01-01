Zusammenarbeit neu denken - Kollaboration mit Mandanten gestalten
- Der optimale Start: Einführung planen, Prozesse anpassen und Mitarbeitende mitnehmen
- Mandanten auswählen und anbinden (inkl. Mustervorlagen und Checklisten)
- Kollaboration am Beispiel von MyDATEV Kanzlei
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Genervt vom E-Mail-Pingpong? Bauchweh wegen mangelnder Verschlüsselung? Eine Kollaborationsplattform gibt Sicherheit im Austausch mit Mandanten und erleichtert das Einholen und die Freigabe von Dokumenten. Anhand der Erfahrungen in seiner Kanzlei erklärt der Referent, wie er gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden und Mandanten den „Change“ angegangen ist – inklusive der Vorbereitung und Einrichtung der Kollaborationslösung MyDATEV Kanzlei sowie nützlicher Checklisten und Musterformulierungen.
Themen
-
Was bedeutet Kollaboration zwischen Kanzlei und Mandant?
-
Aus der Praxis des Referenten: Vorteile der Kollaboration für Kanzlei und Mandant
-
Geeignete Mandanten auswählen (inkl. Muster Excel-Tableau)
-
Mandanten ansprechen (inkl. Musterformulierungen)
-
Mandanten unkompliziert einbinden
-
Mitarbeitende qualifizieren und „mitnehmen“
-
Wie lassen sich DATEV Unternehmen online, DATEV Meine Steuern, DATEV Personal von MyDATEV Kanzlei als zentrale Kommunikationsplattformen abgrenzen? Wann setze ich welche Lösung ein?
-
MyDATEV Kanzlei einrichten und nutzen
-
Aus der Praxis des Referenten: Weiteren Szenarien, Tools und Tipps für die Zusammenarbeit mit dem Mandanten
-
Aktuelle Entwicklungen und Ausblick
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Prozessverantwortliche Mitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referent
Bernhard Holleitner
Steuerberater, Dipl.-Wirtschafts-Informatiker
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.