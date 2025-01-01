Genervt vom E-Mail-Pingpong? Bauchweh wegen mangelnder Verschlüsselung? Eine Kollaborationsplattform gibt Sicherheit im Austausch mit Mandanten und erleichtert das Einholen und die Freigabe von Dokumenten. Anhand der Erfahrungen in seiner Kanzlei erklärt der Referent, wie er gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden und Mandanten den „Change“ angegangen ist – inklusive der Vorbereitung und Einrichtung der Kollaborationslösung MyDATEV Kanzlei sowie nützlicher Checklisten und Musterformulierungen.