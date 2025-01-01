Art.-Nr. 77471 | Online-Seminar (Vortrag)​

Zusammenarbeit neu denken - Kollaboration mit Mandanten gestalten

Fragen beantworten, Dokumente austauschen und Freigaben einholen – gestalten Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten effizient und sicher.
  • Der optimale Start: Einführung planen, Prozesse anpassen und Mitarbeitende mitnehmen
  • Mandanten auswählen und anbinden (inkl. Mustervorlagen und Checklisten)
  • Kollaboration am Beispiel von MyDATEV Kanzlei
Einmalig
226,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Managementkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Genervt vom E-Mail-Pingpong? Bauchweh wegen mangelnder Verschlüsselung? Eine Kollaborationsplattform gibt Sicherheit im Austausch mit Mandanten und erleichtert das Einholen und die Freigabe von Dokumenten. Anhand der Erfahrungen in seiner Kanzlei erklärt der Referent, wie er gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden und Mandanten den „Change“ angegangen ist – inklusive der Vorbereitung und Einrichtung der Kollaborationslösung MyDATEV Kanzlei sowie nützlicher Checklisten und Musterformulierungen.

Themen

  • Was bedeutet Kollaboration zwischen Kanzlei und Mandant?

  • Aus der Praxis des Referenten: Vorteile der Kollaboration für Kanzlei und Mandant

  • Geeignete Mandanten auswählen (inkl. Muster Excel-Tableau)

  • Mandanten ansprechen (inkl. Musterformulierungen)

  • Mandanten unkompliziert einbinden

  • Mitarbeitende qualifizieren und „mitnehmen“

  • Wie lassen sich DATEV Unternehmen online, DATEV Meine Steuern, DATEV Personal von MyDATEV Kanzlei als zentrale Kommunikationsplattformen abgrenzen? Wann setze ich welche Lösung ein?

  • MyDATEV Kanzlei einrichten und nutzen

  • Aus der Praxis des Referenten: Weiteren Szenarien, Tools und Tipps für die Zusammenarbeit mit dem Mandanten

  • Aktuelle Entwicklungen und Ausblick

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Prozessverantwortliche Mitarbeiter
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Bernhard Holleitner

Bernhard Holleitner

Steuerberater, Dipl.-Wirtschafts-Informatiker

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Do, 11.12.25 | 
09:30 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 13.01.26 | 
09:30 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 24.02.26 | 
09:30 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 19.03.26 | 
09:30 - 12:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 77471 | Online-Seminar (Vortrag)​

Zusammenarbeit neu denken - Kollaboration mit Mandanten gestalten

Fragen beantworten, Dokumente austauschen und Freigaben einholen – gestalten Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten effizient und sicher.
Einmalig
226,00 €
Termin buchen

Empfehlungen zum Thema

Online-Seminar (Vortrag)​ | Art.-Nr. 78550

Digitale Unterschriften - Rechtliche Grundlagen, technische Anforderungen und Umsetzung
Qualifizierungsangebot | Art.-Nr. 63033

DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online