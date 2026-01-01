Kollegenforum: Erste Schritte in die Cloud für die digitale Zusammenarbeit mit Mandanten
Inhalte
Beschreibung
Sie möchten die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten digital, sicher und effizient gestalten – und dafür MyDATEV Kanzlei als Einstieg in die Cloud nutzen?
Im Kollegenforum erhalten Sie praxisnahe Impulse, wie andere Kanzleien diesen Veränderungsprozess gestaltet haben – inklusive konkreter Lösungen und direkt umsetzbarer Tipps aus dem Kanzleialltag.
Neben dem Einblick in digitale Arbeitsweisen stehen vor allem der Changeprozess, die Weiterentwicklung von Kanzleiabläufen und die Frage im Mittelpunkt, wie Sie Mitarbeitende erfolgreich auf diesem Weg mitnehmen. Sie erfahren aus erster Hand, welche Schritte hilfreich waren, welche Veränderungen besonders unterstützt haben und wie nachhaltige, moderne Zusammenarbeit mit Mandanten gelingen kann.
Was sind Kollegenforen?
Kollegenforen sind Veranstaltungen, in denen Berufskolleginnen und -kollegen ihre Erfahrungen zu bestimmten Lösungen und Prozessen teilen. Der Austausch findet auf Augenhöhe statt und bietet Raum für Fragen und Anregungen.
Mehr Infos finden Sie unter: go.datev.de/kollegenforum
Inhalte
Die Referierenden – selbst Steuerberaterinnen und Steuerberater – berichten offen aus ihrem Kanzleialltag und geben praxisnahe Einblicke in folgende Themen:
Einblicke in das Produkt
- MyDATEV Kanzlei
Mensch & Veränderung
- Wie der Start mit einer digitalen Lösung gestaltet wurde
- Welche Veränderungen im Workflow entstehen
- Wo Entlastung und neue Freiräume spürbar werden
Prozesse neu gestalten
- Vorteile digitaler Kommunikation: weniger E-Mails, mehr Sicherheit und Flexibilität.
Zusammenarbeit mit Mandanten
- Praxisnaher Blick auf neue Kommunikationswege und den Umgang mit typischen Situationen aus dem Kanzleialltag
Ausblick
- Orientierung für mögliche nächste Schritte auf dem Weg zu moderner Kanzleiorganisation
Nach dem Kollegenforum können Sie mit neuen Impulsen loslegen. Ca. sechs Wochen später findet ein einstündiger Online-Termin statt, der Raum für Austausch und Fragen bietet. Er dient dazu, erste Erfahrungen zu reflektieren, offene Punkte zu klären und die Nachhaltigkeit der Umsetzung sicherzustellen.
Details
Teilnehmerkreis
Inhaber, Inhaberinnen sowie Fachverantwortliche
Methodik
Austausch
Veranstaltungsort
Das Kollegenforum online wird mit dem Videokonferenzsystem Zoom durchgeführt.
Gerne testen wir mit Ihnen im Vorfeld Ihre Technik. Informationen hierzu erhalten Sie mit der Seminarbestätigung. Der Zugang funktioniert von nahezu jedem internetfähigen Gerät wie Tablet, Notebook oder PC. Eine Smartcard ist für die Teilnahme nicht erforderlich.
Dauer
Drei Stunden, vormittags oder nachmittags
Hinweis
Zu inhaltlichen Fragen berät Sie gerne Ihr kundenverantwortlicher Ansprechpartner.
Mehr Infos zum Kollegenforum finden Sie unter go.datev.de/kollegenforum.
Referenten
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.