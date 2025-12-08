Veränderung gestalten am Beispiel MyDATEV Kanzlei

Wann sind Menschen bereit, sich selbst oder etwas zu verändern? Um diese Frage geht es in diesem Seminar. Setzen Sie sich damit auseinander, wie Ihr Team Veränderung erlebt und wie Sie diese gemeinsam gestalten.

Wir geben Ihnen Antworten auf folgende Fragen:

Warum sollen wir weg vom Bestehenden und wohin soll es gehen?

Wie erreichen wir das und in welchen Schritten gehen wir vor?

Welche Vor- und Nachteile ergeben sich auf dem Weg?

Wie lässt sich Bereitschaft für aktives Mitmachen erzeugen?

Als Fallbeispiel für Veränderungen wird im Seminar die Einführung von MyDATEV Kanzlei herangezogen, da es die Arbeitsweise in der Steuerberatung grundlegend verändert. Wir geben Ihnen Methoden und praxisnahe Tipps zur Einführung, Kommunikation und nachhaltigen Umsetzung für die Veränderungen mit MyDATEV Kanzlei an die Hand.

Lernen Sie in diesem Seminar sowohl die Grundlagen von Veränderungsprozessen als auch praxisnahe Methoden kennen, die Sie direkt anwenden können.