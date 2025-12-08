Veränderungen mit dem Team aktiv gestalten am Beispiel von MyDATEV Kanzlei
- Vorteile von Veränderungen am Beispiel MyDATEV Kanzlei
- Phasen, Rollen und Beteiligte im Veränderungsprozess
- Praktische Tipps zur Umsetzung von MyDATEV Kanzlei mit dem Team
Wann sind Menschen bereit, sich selbst oder etwas zu verändern? Um diese Frage geht es in diesem Seminar. Setzen Sie sich damit auseinander, wie Ihr Team Veränderung erlebt und wie Sie diese gemeinsam gestalten.
Wir geben Ihnen Antworten auf folgende Fragen:
-
Warum sollen wir weg vom Bestehenden und wohin soll es gehen?
-
Wie erreichen wir das und in welchen Schritten gehen wir vor?
-
Welche Vor- und Nachteile ergeben sich auf dem Weg?
-
Wie lässt sich Bereitschaft für aktives Mitmachen erzeugen?
Als Fallbeispiel für Veränderungen wird im Seminar die Einführung von MyDATEV Kanzlei herangezogen, da es die Arbeitsweise in der Steuerberatung grundlegend verändert. Wir geben Ihnen Methoden und praxisnahe Tipps zur Einführung, Kommunikation und nachhaltigen Umsetzung für die Veränderungen mit MyDATEV Kanzlei an die Hand.
Lernen Sie in diesem Seminar sowohl die Grundlagen von Veränderungsprozessen als auch praxisnahe Methoden kennen, die Sie direkt anwenden können.
Themen
Veränderung verstehen am Beispiel von MyDATEV Kanzlei
-
Warum Veränderung notwendig ist
-
Wie das Zukunftsbild aussieht
Veränderung gestalten am Beispiel MyDATEV Kanzlei
-
Rollen und Beteiligte im Veränderungsprozess
-
Aktive Einbindung des Kanzleiteams
-
Strukturierte Kommunikation für eine erfolgreiche Umsetzung
-
Widerstände verstehen und diesen professionell begegnen
-
Integration in die Kanzleipraxis
Fragen und Diskussion per Chat
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
