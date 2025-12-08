Art.-Nr. 77659 | Online-Seminar (Vortrag)​

Veränderungen mit dem Team aktiv gestalten am Beispiel von MyDATEV Kanzlei

Erfahren Sie am Beispiel von MyDATEV Kanzlei, wie Sie Ihr Team erfolgreich durch einen Veränderungsprozess führen und nachhaltige Ergebnisse erzielen.
  • Vorteile von Veränderungen am Beispiel MyDATEV Kanzlei
  • Phasen, Rollen und Beteiligte im Veränderungsprozess
  • Praktische Tipps zur Umsetzung von MyDATEV Kanzlei mit dem Team
Einmalig
226,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Managementkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Wann sind Menschen bereit, sich selbst oder etwas zu verändern? Um diese Frage geht es in diesem Seminar. Setzen Sie sich damit auseinander, wie Ihr Team Veränderung erlebt und wie Sie diese gemeinsam gestalten.

Wir geben Ihnen Antworten auf folgende Fragen:

  • Warum sollen wir weg vom Bestehenden und wohin soll es gehen?

  • Wie erreichen wir das und in welchen Schritten gehen wir vor?

  • Welche Vor- und Nachteile ergeben sich auf dem Weg?

  • Wie lässt sich Bereitschaft für aktives Mitmachen erzeugen?

Als Fallbeispiel für Veränderungen wird im Seminar die Einführung von MyDATEV Kanzlei herangezogen, da es die Arbeitsweise in der Steuerberatung grundlegend verändert. Wir geben Ihnen Methoden und praxisnahe Tipps zur Einführung, Kommunikation und nachhaltigen Umsetzung für die Veränderungen mit MyDATEV Kanzlei an die Hand.

Lernen Sie in diesem Seminar sowohl die Grundlagen von Veränderungsprozessen als auch praxisnahe Methoden kennen, die Sie direkt anwenden können.

Themen

Veränderung verstehen am Beispiel von MyDATEV Kanzlei

  • Warum Veränderung notwendig ist

  • Wie das Zukunftsbild aussieht

Veränderung gestalten am Beispiel MyDATEV Kanzlei

  • Rollen und Beteiligte im Veränderungsprozess

  • Aktive Einbindung des Kanzleiteams

  • Strukturierte Kommunikation für eine erfolgreiche Umsetzung

  • Widerstände verstehen und diesen professionell begegnen

  • Integration in die Kanzleipraxis

Fragen und Diskussion per Chat

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Sabrina Engelmayr

Sabrina Engelmayr

Mitarbeiterin der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Yasmin Wiedmann

Yasmin Wiedmann

Mitarbeiterin der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Nadine Ehrenreich

Nadine Ehrenreich

Mitarbeiterin der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Sandra Schneider

Sandra Schneider

Mitarbeiterin der DATEV eG

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Mo, 08.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 15.12.25 | 
14:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Fr, 06.02.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 23.02.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 02.03.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 16.03.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 13.04.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Fr, 24.04.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 04.05.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 11.05.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 08.06.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 22.06.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 06.07.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Fr, 24.07.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 03.08.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 07.09.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 14.09.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 28.09.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 12.10.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 26.10.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Fr, 06.11.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 16.11.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Fr, 04.12.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 14.12.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

