MyDATEV Kanzlei ist die Erweiterung des MyDATEV Portals zum zentralen Einstiegspunkt in Ihre DATEV Cloud-Lösungen und zur digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten.

Über die Kommunikationsfunktionen können Sie sicher Dokumente, Aufgaben und Nachrichten mit Ihren Mandanten austauschen. Mit dem neuen Freigabeprozess in MyDATEV Kanzlei kann Ihre Kanzlei Steuererklärungen, EÜR oder E-Bilanzen direkt aus den Fachanwendungen zur Freigabe an Ihre Mandanten senden.

So starten Sie mit MyDATEV Kanzlei

Bestellen Sie MyDATEV Kanzlei. Schalten Sie anschließend die Kommunikationsfunktionen für Ihre Mandantinnen und Mandanten über die MyDATEV Mandantenregistrierung frei. Die neuen Funktionen zur Kommunikation sind für Sie und Ihre Mandantinnen und Mandanten im MyDATEV Portal unter MyDATEV Kommunikation verfügbar. Konkret sind diese über die Kacheln Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen aufrufbar. Die Erweiterungen der Portalfunktionen finden Sie auf der Startseite, der 360° Mandantensicht und in den Geschäftsfeldsichten.

Hinweis: Sofern bereits ein Vertrag für den DATEV Datenservice für Microsoft Teams* (Artikelnummer 90405 ) vorliegt, wird dieser bei Vertragsabschluss von MyDATEV Kanzlei gekündigt, da die Funktionalität des DATEV Datenservice ist in MyDATEV Kanzlei inkludiert ist. Bitte beachten Sie den Übergang der Lizenzform von Benutzerlizenz unbegrenzt auf Benutzerlizenz Einzelanwendung.

*Microsoft und Microsoft Teams sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.