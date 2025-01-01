MyDATEV Kanzlei
- Zentraler Einstieg in die digitale Zusammenarbeit mit Mandanten über das MyDATEV Portal
- Sicherer Austausch über die Kommunikationsfunktionen: Dokumente, Aufgaben und Unterhaltungen
- Steuererklärungen, EÜR oder E-Bilanzen direkt aus den Fachanwendungen zur Freigabe senden
- Zentrales Widget auf der Startseite mit mandantenübergreifenden Informationen aus den Kommunikationsfunktionen
- Weitergabe von empfangenen Dokumenten an DATEV DMS/Dokumentenablage, DATEV-Cloud-Lösungen oder Microsoft Teams
Nutzungsvoraussetzungen
- Mindestens ein DATEV-Zugangsmedium (DATEV SmartLogin / SmartCard )
- Google Chrome™, Mozilla Firefox oder Microsoft Edge (Chromium-Basis)
- DATEV Basisdaten online wurden für die DATEV-Cloud breitgestellt
Inhalte
Beschreibung
MyDATEV Kanzlei ist die Erweiterung des MyDATEV Portals zum zentralen Einstiegspunkt in Ihre DATEV Cloud-Lösungen und zur digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten.
Über die Kommunikationsfunktionen können Sie sicher Dokumente, Aufgaben und Nachrichten mit Ihren Mandanten austauschen. Mit dem neuen Freigabeprozess in MyDATEV Kanzlei kann Ihre Kanzlei Steuererklärungen, EÜR oder E-Bilanzen direkt aus den Fachanwendungen zur Freigabe an Ihre Mandanten senden.
So starten Sie mit MyDATEV Kanzlei
-
Bestellen Sie MyDATEV Kanzlei.
-
Schalten Sie anschließend die Kommunikationsfunktionen für Ihre Mandantinnen und Mandanten über die MyDATEV Mandantenregistrierung frei.
-
Die neuen Funktionen zur Kommunikation sind für Sie und Ihre Mandantinnen und Mandanten im MyDATEV Portal unter MyDATEV Kommunikation verfügbar. Konkret sind diese über die Kacheln Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen aufrufbar.
-
Die Erweiterungen der Portalfunktionen finden Sie auf der Startseite, der 360° Mandantensicht und in den Geschäftsfeldsichten.
Hinweis: Sofern bereits ein Vertrag für den DATEV Datenservice für Microsoft Teams* (Artikelnummer 90405 ) vorliegt, wird dieser bei Vertragsabschluss von MyDATEV Kanzlei gekündigt, da die Funktionalität des DATEV Datenservice ist in MyDATEV Kanzlei inkludiert ist. Bitte beachten Sie den Übergang der Lizenzform von Benutzerlizenz unbegrenzt auf Benutzerlizenz Einzelanwendung.
*Microsoft und Microsoft Teams sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.
Leistungen
Für Ihre Kanzlei
- Zentraler Einstieg in DATEV Cloud-Lösungen und die digitale Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten
- Sicherer Austausch mit Mandantinnen und Mandanten über die Kommunikationsfunktionen: Dokumente, Aufgaben und Unterhaltungen
- Ihre Kanzlei kann ganz einfach Steuererklärungen, EÜR oder E-Bilanzen direkt aus den Fachanwendungen zur Freigabe an Ihre Mandanten senden
- Kommunikations-Widget auf der Startseite des MyDATEV-Portals: Mandantenübergreifende Information über neue Ereignisse innerhalb der Kommunikationsfunktionen
- Anmeldung mit DATEV SmartLogin / DATEV SmartCard
- Aufruf aus dem DATEV Arbeitsplatz möglich
- Hybrider Einsatz mit lokalen und Cloud-Lösungen:
Weitergabe empfangener Dokumente an DATEV DMS/Dokumentenablage und/oder DATEV-Cloud-Lösungen (z. B. DATEV Unternehmen online)
- Dokumentenaustausch zwischen DATEV-Lösungen und Microsoft Teams
- Überblick über Leistungen in den Geschäftsfeldübersichten
- Wechsel zwischen DATEV-Cloud-Lösungen über das Anwendungsmenü
Für Ihre Mandantinnen und Mandanten
- Zentraler Einstieg in die digitale Zusammenarbeit mit der Steuerkanzlei
- Lösung wird durch Kanzlei zur Verfügung gestellt und administriert
- Anmeldung mit DATEV SmartLogin / DATEV SmartCard
- Wichtige Informationen auf einen Blick über die personalisierbare Startseite inkl. Kanzleivisitenkarte mit Kanzleilogo
- Sicherer Austausch mit der Steuerkanzlei über die Kommunikationsfunktionen: Dokumente, Aufgaben, Unterhaltungen und Freigabe von Dokumenten von der Kanzlei
- Wechsel zwischen DATEV-Cloud-Lösungen über Widgets zu den fachspezifischen Anwendungen DATEV Meine Steuern, DATEV Unternehmen online und DATEV Personal sowie zu weiteren Anwendungen über das Anwendungsmenü. Perspektivisch ist eine ganzheitliche Intgegration der Kommunikation in die bestehenden Lösungen geplant.
Details
Restriktionen
- **Kanzleien, insbesondere große Kanzleien mit mehreren Niederlassungen
**Berechtigungsvergabe auf Mandantenebene ist nicht tiefergehend z. B. nicht auf Themenebene
- **Wirtschaftsprüfer
**Keine Verbindung zum Mandantendialog; Integration mit MyDATEV Kanzlei ist in Zukunft vorgesehen
- **Rechtsanwälte
**Keine Verbindung zum Ordnungsbegriff Akte
- **Interdisziplinäre Kanzleien
**Einschränkungen wie bei den Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten
- **Mandanten
**MyDATEV Kanzlei läuft anfangs parallel zu den bestehenden Kollaborationsfunktionen von DATEV Unternehmen online und Meine Steuern, was ggf. zu Mehraufwand führen kann. Eine Integration in DATEV Unternehmen online und Meine Steuern ist für die Zukunft (nach Freigabe) vorgesehen.