Ihre Funktionen für die Zusammenarbeit
Dokumente austauschen
Nutzen Sie die Möglichkeit statt per E-Mail einfach und sicher Dokumente mit Ihrer Kanzlei auszutauschen. Über MyDATEV können Sie Ihrer Kanzlei Dokumente zur Verfügung stellen und umgekehrt Dokumente von der Kanzlei empfangen. Drag & Drop-Funktionen sorgen für eine schnelle und einfache Handhabung. Es ist sicherer als der Versand per E-Mail und eine E-Mail-Verschlüsselung ist nicht erforderlich.
Zusätzlich können Sie anhand von Such- und Filtermöglichkeiten innerhalb des Dokumentbestands suchen.
Unterhaltungen führen
Schicken Sie Ihrer Kanzlei Nachrichten, wenn Sie z. B. einen besonderen Hinweis zu einem Beleg haben. Ebenso können Sie Dokumente zusammen mit einer Nachricht an die Kanzlei senden. In Kürze wird es auch möglich sein, Nachrichten zu einer Aufgabe auszutauschen, wenn es z. B. eine Rückfrage gibt.
Aufgaben erledigen
Sie erhalten eine Aufgabe von der Kanzlei, wenn z. B. Ihre Kanzlei Sie bittet, ein Dokument zu prüfen. Im Rahmen der Beratung wird Ihnen Ihre Kanzlei wahrscheinlich Aufgaben einstellen. Diese können Sie erledigen, indem Sie der Kanzlei die benötigten Dokumente oder Informationen als Textnachrichten über die Kommunikationsfunktionen in MyDATEV zur Verfügung stellen. Abhängig von Ihren individuellen Einstellungen können Sie sich vor Ablauf bestimmter Fristen an sie erinnern lassen.
Benachrichtigung erhalten
Sie erhalten per E-Mail eine Benachrichtigung, wenn es Neuigkeiten gibt. Wenn z.B. Ihre Steuerkanzlei ein Dokument für Sie hochgeladen hat, erhalten Sie je nach individueller Einstellung eine E-Mail-Benachrichtigung sowie eine Benachrichtigung in der Anwendung.
Ausblick: Freigabeprozess (verfügbar ab August 2025)
Für die Freigabe von Dokumenten erhalten Sie von Ihrer Kanzlei eine „Freigabe-Aufgabe“ im MyDATEV Portal.
Ein Dokument (z.B. Ihre Steuererklärung) kann nun von mehreren Freigabeberechtigten freigegeben oder abgelehnt werden. Darüber hinaus kann Ihnen Ihre Kanzlei weitere Dokumente zur Prüfung zur Verfügung stellen. Abhängig von Ihren individuellen Einstellungen können Sie sich vor Ablauf bestimmter Fristen erinnern lassen.
Wenn Sie die „Freigabeaufgabe“ ablehnen, erfassen Sie den Ablehnungsgrund direkt in der Aufgabe und können bei Bedarf fehlende Belege an Ihre Kanzlei anhängen.
Einblick in die Zusammenarbeit mit MyDATEV
So starten Sie mit MyDATEV mit Kommunikationsfunktionen
-
Unkompliziert starten
Sie starten unkompliziert mit der neuen Lösung – ohne große Einarbeitung oder Einrichtung. Folgen Sie ganz einfach der Anleitung, die Sie bereits per E-Mail von Ihrer Kanzlei erhalten haben.
-
DATEV SmartLogin installieren und einrichten
Installieren Sie die DATEV SmartLogin App auf Ihrem Smartphone. Mit der Face-ID-Funktion von DATEV SmartLogin entfällt bei der Authentifizierung auch das Eintippen des Passworts.
Richten Sie die App mit Ihrem Registrierungscode ein, den Sie per Post von DATEV erhalten haben. Eine Anleitung zur Registrierung finden Sie im DATEV Hilfe-Dokument 1080654, DATEV SmartLogin bestellen und einrichten.
-
Zusammenarbeiten im MyDATEV Portal
Öffnen Sie anschließend die Kommunikationsfunktionen von MyDATEV über Ihren persönlichen MyDATEV Portal-Zugang unter apps.datev.de/mydatev-portal. Direkt in der Übersicht finden Sie bereits die wichtigsten Funktionen in den Bereichen Aufgaben, Unterhaltungen und Dokumente.
Die Kommunikationsfunktionen sind für Sie im Anwendungsmenü des MyDATEV Portals unter Kommunikation zusammengefasst. Dort finden Sie auch die weiteren Cloud-Anwendungen, die Sie nutzen, wie z. B. DATEV Unternehmen online oder DATEV Meine Steuern.