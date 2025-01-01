Die Bestandsanwendungen werden sukzessive auf die Anmeldung mit dem DATEV-Konto umstellen. Deshalb wird jeder Bestandsanwender einmal den DATEV-Konto-Assistenten durchlaufen müssen, um seine vorhandenen Anmeldeverfahren (SmartCard und/oder SmartLogin) mit einem persönlichen DATEV-Konto zu verknüpfen.
Das DATEV-Konto ist vergleichbar mit einem Microsoft-Konto: Es kann selbst erstellt und verwaltet werden.
Um ein persönliches DATEV-Konto zu erstellen, registrieren Sie sich mit Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und Passwort. Sobald die E-Mail-Adresse bestätigt wurde, ist das Konto erstellt und Sie können sich anmelden. Wenn Sie das Passwort vergessen haben oder es nicht mehr funktioniert, können Sie es über "Passwort vergessen" zurücksetzen.
DATEV-Konto-Assistent
Mit dem DATEV-Konto-Assistent können Sie Ihre Anmeldeverfahren mit Ihrem DATEV-Konto verknüpfen.
DATEV-Konto verwalten
In der Kontoverwaltung können Sie Ihren Namen, die zur Anmeldung verwendete E-Mail-Adresse und das Passwort ändern. Sie können Ihre Anmeldung um einen zweiten Sicherheitsfaktor (TOTP-Authenticator) ergänzen.
Diese Cloud-Anwendungen nutzen das DATEV-Konto bereits
DATEV Service-Assistent (KI-Angebot)
DATEV Service-Assistent beantwortet Ihre Fragen zum DATEV-Konto auf Basis der Inhalte des DATEV Hilfe-Center. Sie erhalten auf Ihre Fragen KI-generierte Antworten in Echtzeit.
Wichtig: Achten Sie darauf, keine berufsrechtlich geschützten, personenbezogenen oder sonstige besonders sensible Daten einzugeben.