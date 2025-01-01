Die Bestandsanwendungen werden sukzessive auf die Anmeldung mit dem DATEV-Konto umstellen. Deshalb wird jeder Bestandsanwender einmal den DATEV-Konto-Assistenten durchlaufen müssen, um seine vorhandenen Anmeldeverfahren (SmartCard und/oder SmartLogin) mit einem persönlichen DATEV-Konto zu verknüpfen.

Das DATEV-Konto ist vergleichbar mit einem Microsoft-Konto: Es kann selbst erstellt und verwaltet werden.

Um ein persönliches DATEV-Konto zu erstellen, registrieren Sie sich mit Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und Passwort. Sobald die E-Mail-Adresse bestätigt wurde, ist das Konto erstellt und Sie können sich anmelden. Wenn Sie das Passwort vergessen haben oder es nicht mehr funktioniert, können Sie es über "Passwort vergessen" zurücksetzen.