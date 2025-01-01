DATEV empfiehlt: Legen Sie rechtzeitig ein DATEV-Konto an und verknüpfen Sie es mit Ihren vorhandenen Anmeldeverfahren.
Mithilfe des DATEV-Konto-Assistenten können Sie Ihre Anmeldeverfahren (SmartCard, SmartLogin) mit Ihrem persönlichen DATEV-Konto verknüpfen.
Falls Sie noch kein persönliches DATEV-Konto haben, können Sie es im DATEV-Konto-Assistenten anlegen.
Verknüpfen Sie jetzt Ihre Anmeldeverfahren
Dafür brauchen Sie:
- Ihre DATEV SmartCard oder Ihren DATEV SmartLogin für die Anmeldung am DATEV-Konto-Assistenten
- E-Mail-Adresse und Passwort für Ihr vorhandenes DATEV-Konto
oder
- eine persönliche E-Mail-Adresse, wenn Sie noch kein DATEV-Konto haben
Ihr Vorteil
- einfacher Umstieg auf zukünftig notwendige Authentifizierungsverfahren