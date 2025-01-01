DATEV empfiehlt: Legen Sie rechtzeitig ein DATEV-Konto an und verknüpfen Sie es mit Ihren vorhandenen Anmeldeverfahren.

Mithilfe des DATEV-Konto-Assistenten können Sie Ihre Anmeldeverfahren (SmartCard, SmartLogin) mit Ihrem persönlichen DATEV-Konto verknüpfen.

Falls Sie noch kein persönliches DATEV-Konto haben, können Sie es im DATEV-Konto-Assistenten anlegen.