DATEV empfiehlt: Legen Sie rechtzeitig ein DATEV-Konto an und verknüpfen Sie es mit Ihren vorhandenen Anmeldeverfahren.

Mithilfe des DATEV-Konto-Assistenten können Sie Ihre Anmeldeverfahren (SmartCard, SmartLogin) mit Ihrem persönlichen DATEV-Konto verknüpfen.

Falls Sie noch kein persönliches DATEV-Konto haben, können Sie es im DATEV-Konto-Assistenten anlegen.

Verknüpfen Sie jetzt Ihre Anmeldeverfahren

Dafür brauchen Sie:

  • Ihre DATEV SmartCard oder Ihren DATEV SmartLogin für die Anmeldung am DATEV-Konto-Assistenten
  • E-Mail-Adresse und Passwort für Ihr vorhandenes DATEV-Konto
    oder
  • eine persönliche E-Mail-Adresse, wenn Sie noch kein DATEV-Konto haben
Zum DATEV-Konto-Assistent

Ihr Vorteil

  • einfacher Umstieg auf zukünftig notwendige Authentifizierungsverfahren