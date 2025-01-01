DATEV Meine Steuern
- Steuerrelevante Belege zwischen Steuerberater und Mandant einfach digital austauschen
- Digitale Belege der Einkommensteuererklärung schnell im Formular zuordnen
- Daten über die DATEV Cloud sicher übertragen
- Im Preis der E-Steuern-Pauschale enthalten
Inhalte
Beschreibung
DATEV Meine Steuern ermöglicht eine individuelle Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant rund um die Einkommensteuererklärung.
Im Fokus steht dabei der Austausch von digitalen Belegen. Mandanten scannen steuerrelevante Belege und übertragen sie über DATEV Meine Steuern in das DATEV-Rechenzentrum. Dort stehen die digitalisierten Belege für Mandant und Kanzlei zentral zur Verfügung.
Zur Authentifizierung von DATEV Meine Steuern kann auch der DATEV SmartLogin genutzt werden. Die bestehenden Leistungen des Prozess DATEV E-Steuern werden durch DATEV Meine Steuern sinnvoll erweitert. Die Nutzung der Kollaborationsplattform wird somit über die DATEV E-Steuern-Pauschale abgedeckt. Die DATEV-Cloud bietet zudem ein höchstes Maß an Sicherheit.
Leistungen
-
Digitale Zusammenarbeit mit den Mandanten
-
Direkter Zugriff auf die digitalisierten Belege Ihrer Mandanten
-
Verknüpfung der Belege mit der entsprechenden Formularzeile im Programm Einkommensteuer
-
Durchgängiger digitaler Prozess
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.