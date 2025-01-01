DATEV Meine Steuern ermöglicht eine individuelle Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant rund um die Einkommensteuererklärung.

Im Fokus steht dabei der Austausch von digitalen Belegen. Mandanten scannen steuerrelevante Belege und übertragen sie über DATEV Meine Steuern in das DATEV-Rechenzentrum. Dort stehen die digitalisierten Belege für Mandant und Kanzlei zentral zur Verfügung.

Zur Authentifizierung von DATEV Meine Steuern kann auch der DATEV SmartLogin genutzt werden. Die bestehenden Leistungen des Prozess DATEV E-Steuern werden durch DATEV Meine Steuern sinnvoll erweitert. Die Nutzung der Kollaborationsplattform wird somit über die DATEV E-Steuern-Pauschale abgedeckt. Die DATEV-Cloud bietet zudem ein höchstes Maß an Sicherheit.