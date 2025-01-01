Die Übermittlung der Mandanten-Stammdaten starten Sie im DATEV Arbeitsplatz. In der Cloud-Anwendung MyDATEV Mandantenübersicht können Sie sich nach der Übermittlung die übertragenen Daten ansehen.

Die Daten werden nur angezeigt, wenn das Zugangsmedium die notwendigen Rechte besitzt: In Rechteverwaltung online muss das Recht „Zentrale Mandanten“ unter dem Ordner MyDATEV-Portal freigeschaltet sein. Das neue Recht „Zentrale Mandanten“ hat keine Auswirkungen auf bereits bestehende Freigaben in Rechteverwaltung online.