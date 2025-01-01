Die Übermittlung der Mandanten-Stammdaten starten Sie im DATEV Arbeitsplatz. In der Cloud-Anwendung MyDATEV Mandantenübersicht können Sie sich nach der Übermittlung die übertragenen Daten ansehen.
Die Daten werden nur angezeigt, wenn das Zugangsmedium die notwendigen Rechte besitzt: In Rechteverwaltung online muss das Recht „Zentrale Mandanten“ unter dem Ordner MyDATEV-Portal freigeschaltet sein. Das neue Recht „Zentrale Mandanten“ hat keine Auswirkungen auf bereits bestehende Freigaben in Rechteverwaltung online.
MyDATEV Mandantenübersicht
Bevor Sie die Anwendung starten können, müssen Sie sich authentifizieren. Nutzen Sie dazu Ihre DATEV SmartCard bzw. Ihren DATEV mIDentity-Stick oder DATEV SmartLogin.
Häufig gestellte Fragen
Welche Kosten fallen für den DATEV-Cloud Bereitstellungsassistenten an?
Keine. Sowohl die initiale Bereitstellung der Basisdaten online aus einer Eigenorganisations-Datenbank als auch der automatische Abgleich (Synchronisation) zwischen den Zentralen Stammdaten und den Basisdaten online sind kostenfrei.
Warum werden auch inaktive Mandanten hochgeladen?
Damit eine korrekte Synchronisation mit der DATEV-Cloud stattfinden kann (z.B. Anlage eines Mandanten in der DATEV-Cloud), werden sowohl die aktiven als auch die inaktiven Mandanten übertragen. Die MyDATEV Mandantenübersicht zeigt bereits jetzt aktive und inaktive Mandanten online an, um bei Bedarf alle Mandanten mobil einsehen zu können.
Weitere Anwendungen, die inaktive Mandanten verwenden, befinden sich bereits in der Pilotphase.
Wie lange dauert die Übertragung?
Das hängt von vielen Faktoren ab (z.B. Mandantenanzahl). Unsere bisherige Erfahrung zeigt, dass im Schnitt ca. vier Mandanten pro Sekunde übertragen werden. Die Übertragung ist jederzeit möglich.
Was ist bei der Bereitstellung für Niederlassungen zu beachten?
Wenn Sie mehrere Eigenorganisations-Datenbanken haben, müssen Sie die Bereitstellung mehrmals (=Anzahl der Datenbanken) durchlaufen. Weitere Informationen finden Sie im Dokument Basisdaten online für die DATEV-Cloud bereitstellen (Dok.-Nr. 1020246).
Wie kann ich Mandanten löschen?
Löschen Sie den Mandanten in der Mandantenübersicht im DATEV Arbeitsplatz. Durch die Synchronisation mit DATEV Basisdaten online wird der Mandant automatisch aus der MyDATEV Mandantenübersicht entfernt.
Im DATEV Hilfe-Center finden Sie weitere Fragen und Antworten zu DATEV Basisdaten online (Dok.-Nr. 1022840).