DATEV Info online: Zukunftssichere Kanzlei: Chancen in der Cloud durch Kooperation & Automatisierung
- DATEV Info online
- DATEV-Expertinnen und Experten informieren
- Fragerunde und Austausch
Inhalte
Beschreibung
Die Zukunft des Berufsstands liegt in der Cloud. Die Umstellung auf Cloud-Lösungen ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Digitalisierungsstrategie moderner Kanzleien. Die Cloud ermöglicht es, zukunftsfähige und wettbewerbsstarke Lösungen zu bieten, die an den aktuellen Marktanforderungen orientiert sind.
Die konsequente Ausrichtung an Digitalisierung und Automatisierung Ihrer Arbeitsprozesse - verbunden mit zukunftsfähigen Strukturen in Ihrer Kanzlei – sind hierbei unverzichtbar. Standardisierte, durchgängige und digitale Prozesse sind der Schlüssel für eine moderne, effiziente und mandantenorientierte Kanzlei.
Ohne eine solide digitale Basis können Kanzleien die Potenziale moderner Cloud-Technologien nicht ausschöpfen und riskieren, im Wettbewerb zurückzufallen. Wer sich heute bereits vorbereitet, profitiert morgen von klaren Wettbewerbsvorteilen.
Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns einen kompakten strategischen Blick auf die Potenziale der Cloud zu werfen. Im Fokus stehet die konsequente Digitalisierung und Automatisierung Ihrer Kanzleiprozesse, die Vorbereitung Ihrer Mitarbeitenden und Mandantschaft sowie die optimale Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten.
Themen
-
Ein kompakter strategischer Einstieg in die Potenziale der Cloud, sinnvolle & notwendige nächste Schritte für die anstehenden Cloud-Umstellungen sowie die Vorbereitung der Mitarbeitenden in der Kanzlei für die Cloud.
-
Impulse für zukunftssicheres Kanzleimanagement, Prozessoptimierung in Ihrer Kanzlei und in der Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten.
-
Praxisnahe Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Finanzbuchführung, Personalwirtschaft und Steuern.
-
Ein prägnanter Überblick - das bedeutet die anstehende Umstellung in die Cloud für Ihre Mandanten.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberatende ohne/mit geringer/mittlerer digitaler Zusammenarbeit
Dauer
ca. 3 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.