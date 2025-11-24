Automatisierte Buchführung - Erfolgsfaktoren und Best Practices
- Mandantenbestände automatisiert bearbeiten
- Effizienz steigern mit den Automatisierungsservices
- Automatische Buchführungen mit den DATEV-Tools abstimmen
In diesem Online-Seminar stehen die DATEV-Automatisierungsservices Rechnungen und Bank im Mittelpunkt. Auf Basis Ihrer bisherigen Erfahrungen lernen Sie praxisrelevante Ansätze zur Effizienzsteigerung und Qualitätsverbesserung in der Buchführung kennen. Im Erfahrungsaustausch identifizieren wir geeignete Bestände für die Automatisierung, die sich bei Ihnen bereits bewährt haben und geben Ihnen Tipps, welche Bestände sich zusätzlich eignen können. Profitieren Sie von den Erfahrungen unserer Referenten: Wir besprechen gemeinsam, wie automatisch gebuchte Buchführungen mithilfe der Kontenabstimmliste, der Fibu-Überwachung und des Controllingreports gezielt geprüft und abgestimmt werden können. Profitieren Sie in diesem Seminar neben den Fachinhalten auch von Austausch der Teilnehmenden untereinander.
Themen
-
Geeignete Mandantenbestände zur Nutzung der Automatisierungsservices Rechnungen und Bank auswählen
-
Automatisierungsservices Rechnungen und Bank einrichten
-
Automatisierungsservices Rechnungen und Bank effektiv anwenden
-
Qualitätssicherende Maßnahmen für das automatische Durchbuchen erstellen
-
Automatische Buchführung mit den Tools von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen abstimmen
-
Kontenabstimmliste, Fibu-Überwachung und Controllingreport verwenden
-
Prüfwerte bei der Abstimmung festlegen
-
Aktiver Austausch zu den bisherigen Erfahrungen
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen mit ersten Erfahrungen im DATEV Automatisierungsservice Rechnungen, und im DATEV Automatisierungsservice Bank
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Voraussetzungen
Die Teilnehmenden haben bereits mehrere Bestände im DATEV Automatisierungsservice Rechnungen und im DATEV Automatisierungsservice Bank aktiviert und kennen den Funktionsumfang der Services.
Referenten
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.