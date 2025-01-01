Die Automatisierungsservices Rechnungswesen umfassen zwei Services:

Der DATEV Automatisierungsservice Rechnungen optimiert das digitale Belegbuchen von Eingangs- und Ausgangsrechnungen.

optimiert das digitale Belegbuchen von Eingangs- und Ausgangsrechnungen. Der DATEV Automatisierungsservice Bank unterstützt beim Buchen elektronischer Kontoumsätze.

Beide Services generieren mittels künstlicher Intelligenz Buchungsvorschläge in der DATEV-Cloud. Diese Buchungsvorschläge werden direkt an Kanzlei-Rechnungswesen übergeben und können dort im vertrauten Prozess weiterbearbeitet werden. Weil die künstliche Intelligenz aus den historischen Daten in der DATEV-Cloud lernt, verbessert sich dabei die Qualität der Buchungsvorschläge stetig. Voraussetzung dafür ist, dass die Buchungsdaten regelmäßig ins DATEV-Rechenzentrum gesendet werden.

Anhand entsprechender Kennzeichnungen in der Buchungszeile erkennen Sie auf einen Blick, welche Felder noch geprüft oder vervollständigt werden müssen. Damit unterstützen Sie die beiden Automatisierungsservices maßgeblich bei der Buchführung.