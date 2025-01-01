Die Buchführung ist eines der Kerngeschäfte der Kanzleien. Buchführung ist auch Massengeschäft. Neben der Qualität sind daher Schnelligkeit und Effizienz wesentliche Erfolgsfaktoren. Kleine Veränderungen bei Routinetätigkeiten können hier zu erheblichen Verbesserungen führen und Ihre Kanzlei fit für die Zukunft machen. Optimieren Sie das digitale Buchen in Kanzlei-Rechnungswesen - mit den Automatisierungsservices Rechnungswesen.
Automatisierungsservices Rechnungswesen
Die Automatisierungsservices Rechnungswesen umfassen zwei Services:
- Der DATEV Automatisierungsservice Rechnungen optimiert das digitale Belegbuchen von Eingangs- und Ausgangsrechnungen.
- Der DATEV Automatisierungsservice Bank unterstützt beim Buchen elektronischer Kontoumsätze.
Beide Services generieren mittels künstlicher Intelligenz Buchungsvorschläge in der DATEV-Cloud. Diese Buchungsvorschläge werden direkt an Kanzlei-Rechnungswesen übergeben und können dort im vertrauten Prozess weiterbearbeitet werden. Weil die künstliche Intelligenz aus den historischen Daten in der DATEV-Cloud lernt, verbessert sich dabei die Qualität der Buchungsvorschläge stetig. Voraussetzung dafür ist, dass die Buchungsdaten regelmäßig ins DATEV-Rechenzentrum gesendet werden.
Anhand entsprechender Kennzeichnungen in der Buchungszeile erkennen Sie auf einen Blick, welche Felder noch geprüft oder vervollständigt werden müssen. Damit unterstützen Sie die beiden Automatisierungsservices maßgeblich bei der Buchführung.
Video: Buchführung effizienter gestalten
Probieren Sie die Services aus
Der Ein- und Ausstieg ist bei beiden Automatisierungsservices einfach und lädt zum Ausprobieren ein: Aktivieren Sie den gewünschten DATEV Automatisierungsservice in Kanzlei-Rechnungswesen in der Mandantenbuchführung unter Bestand | Automatisierungsservices. Spätestens nach 24 Stunden (ohne Sonn- und Feiertage) steht Ihnen der Service zur Verfügung.
Schritt für Schritt einsteigen
-
Mit ausgewählten Mandaten beginnen
Stellen Sie zunächst einige ausgewählte Mandate auf den gewünschten Service um und prüfen bzw. vervollständigen Sie wie gewohnt die Buchungsvorschläge für diese Bestände. Ein Tipp für die Auswahl geeigneter Mandate: Größere Bestände weisen im Durchschnitt eine höhere Qualität in der Automatisierung auf als kleinere.
-
Die KI kennenlernen
Schon nach kurzer Zeit erhalten Sie einen Eindruck von der Funktionsweise der Automatisierungsservices. Durch das regelmäßige Buchen und Korrigieren der Buchungsvorschläge lernt die KI fortlaufend hinzu und die Buchungsqualität wird stetig besser.
-
Automatisches Buchen aktivieren
Wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um das automatische Buchen von sicher erkannten Vorschlägen einzuschalten, entscheiden Sie selbst. Diese Automatikfunktion können Sie je Buchungsbestand aktivieren und auch wieder deaktivieren.
-
Die Buchführung regelmäßig prüfen
Überprüfen Sie Ihre Buchführung weiterhin wie gewohnt. Das gilt auch für die automatisch gebuchten Buchungsvorschläge. Denn: Die KI arbeitet mit den Informationen, die sie vom Beleg ausliest, mit den Daten vergangener und aktueller Buchungsjahre und mit dem gelernten Wissen. Die Qualität der automatisch erstellten Buchungen hängt damit entscheidend ab von der Qualität dieser Datenbasis. Fehlerhafte Buchungsvorschläge, wenngleich äußerst selten, können deshalb nie zu 100 Prozent ausgeschlossen werden.
-
Weitere Mandate umstellen
Prüfen Sie sukzessive weitere Bestände auf ihre Eignung für die Automatisierungsservices. Sie werden sehen: diese komfortable Form des Buchens führt zu mehr Effizienz in Ihrer Buchführung und damit zu erheblicher Zeitersparnis bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.