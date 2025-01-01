In der Liste der Buchungsvorschläge erhalten Sie wie bisher anhand von Symbolen einen Überblick über die Gesamtqualität des Vorschlags. Zusätzlich wird nun bei KI-generierten Buchungsvorschlägen in der Spalte AS ein Robotersymbol angezeigt.

In der Buchungszeile werden bei den Vorschlägen, die durch den Automatisierungsservice Bank generiert werden, die unsicheren oder leeren Pflichtfelder ebenfalls mit den entsprechenden Symbolen gekennzeichnet. Als sicher eingestufte Felder werden nicht gekennzeichnet.

Automatisch gebuchte Buchungsvorschläge werden durch entsprechende Symbole in der Spalte AS kenntlich gemacht. Dies erleichtert die Kontrolle.