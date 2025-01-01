Der DATEV Automatisierungsservice Bank unterstützt Sie optimal beim Buchen elektronischer Kontoumsätze für wiederkehrende Sachkontobuchungen. Die KI generiert in der DATEV-Cloud Buchungsvorschläge aus elektronischen Kontoumsätzen, die mittels RZ-Bankinfo (DATEV Bankdatenservice) geholt wurden. Mit jeder Buchung lernt der Automatisierungsservice Bank dazu und die Buchungsvorschläge werden stetig besser.
Ein- und Ausstieg sind bewusst einfach gehalten. Probieren Sie es aus!
Und das kann der DATEV Automatisierungsservice Bank:
Buchungsvorschläge automatisiert erstellen
Die Buchungsvorschläge werdenvon einer künstlichen Intelligenz erstellt. Dazu werden die Kontoumsätze analysiert und mit dem Wissen aus dem bisherigen Buchführungsbestand abgeglichen. Sobald ein Buchungsvorschlag bestätigt oder geändert wird, lernt die KI dazu. So werden die Buchungsvorschläge immer besser.
Buchungsvorschläge als sicher, unsicher oder unvollständig kennzeichnen
In der Belegübersicht werden die Buchungsvorschläge anhand von Symbolen als sicher, unsicher oder unvollständig gekennzeichnet. Weitere Symbole in der Buchungszeile lassen auf einen Blick erkennen, welche Felder gegebenenfalls noch geprüft oder vervollständigt werden müssen.
Sicher eingestufte Belege automatisch buchen
Als sicher eingestufte Belege können Sie automatisch buchen lassen. Prüfen Sie Ihre Buchführung auch in diesen Fällen wie gewohnt.
Buchungen automatisch aufteilen
Buchen elektronischer Bankkontoumsätze mit KI
In der Liste der Buchungsvorschläge erhalten Sie wie bisher anhand von Symbolen einen Überblick über die Gesamtqualität des Vorschlags. Zusätzlich wird nun bei KI-generierten Buchungsvorschlägen in der Spalte AS ein Robotersymbol angezeigt.
In der Buchungszeile werden bei den Vorschlägen, die durch den Automatisierungsservice Bank generiert werden, die unsicheren oder leeren Pflichtfelder ebenfalls mit den entsprechenden Symbolen gekennzeichnet. Als sicher eingestufte Felder werden nicht gekennzeichnet.
Automatisch gebuchte Buchungsvorschläge werden durch entsprechende Symbole in der Spalte AS kenntlich gemacht. Dies erleichtert die Kontrolle.
Ihre Vorteile
- Höhere Buchungsqualität
Die KI-gestützte Generierung von Buchungsvorschlägen anstelle manueller Eingaben verbessert die Qualität der Finanzbuchführung.
- Mehr Komfort beim Buchen
Symbole zeigen auf einen Blick die Qualität des KI-generierten Buchungsvorschlags.
- Zeit sparen: Lerndateien sind nicht mehr notwendig
Es müssen keine Lerndateien mehr erstellt und gepflegt werden, da die Buchungsvorschläge aus den Kontoumsätzen und historischen Daten generiert werden.
Sie sparen sich vor allem dann Zeit, wenn das automatische Durchbuchen sicher eingestufter Buchungsvorschläge in die bestehenden Buchführungsprozesse integriert wird.
- Weniger Routinearbeiten
Der Einsatz neuester Technologien in der Finanzbuchführung entlastet die Kanzlei – gerade in Zeiten des Fachkräftemangels.
Voraussetzungen prüfen und den Service ausprobieren
Sind diese Einsatzvoraussetzungen erfüllt:
- Kontoumsätze werden über die RZ-Bankinfo oder das EBICS-Einzelverfahren (DATEV Bankdatenservice) in Kanzlei-Rechnungswesen geholt (Unterstützung für das PIN/TAN-Verfahren voraussichtlich 2025)
- DATEV Unternehmen online (Die Bearbeitungsformen Standard oder Erweitert spielen keine Rolle.)
- Bearbeitung mit Offener-Posten-Buchführung
- Archivierung der Daten im DATEV-Rechenzentrum
können Sie den DATEV Automatisierungsservice Bank ganz einfach aktivieren. Wählen Sie dazu in Kanzlei-Rechnungswesen in der Mandantenbuchführung den Menüpunkt Bestand | Automatisierungsservices.
Spätestens nach 24 Stunden (ohne Sonn- und Feiertage) steht Ihnen der Service für neu abgeholte Kontoumsätze zur Verfügung.
Kundenstimme
Wir sind sehr zufrieden mit dem Automatisierungsservice Bank. Wir nutzen ihn in unserer Kanzlei konsequent in allen Fällen, in denen wir auch den Automatisierungsservice Rechnungen einsetzen. Durch Standardisierung trägt er zur Steigerung der Effizienz und zur Verbesserung der Qualität bei. Und die Pflege der Lerndatei entfällt. Die Zuordnung von offenen Posten und vorhandenen Lerndateieinträgen wird optimal durch den Automatisierungsservice Bank ergänzt, so dass wir einen sehr hohen Automatisierungsgrad bei der Verbuchung von Zahlungen erzielen.
Markus Wittlinger
HOFMANN & WITTLINGER Steuerberatungsgesellschaft, Laichingen/Ulm
KI-Lösung von DATEV
In unseren KI-Lösungen setzen wir künstliche Intelligenz ein, um Ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren und effizienter zu machen.
DATEV KI – Effizient. Sicher. Integriert.
Wissen und Weiterbildung
DATEV Automatisierungsservice Rechnungen
Erledigen Sie auch das digitale Belegbuchen von Eingangs- und Ausgangsrechnungen mit künstlicher Intelligenz.