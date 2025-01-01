Der KI-basierte DATEV Automatisierungsservice Rechnungen generiert Buchungsvorschläge auf Basis digitaler Eingangs- und Ausgangsrechnungen und aus der Buchungshistorie in der DATEV-Cloud. Die Weiterverarbeitung läuft wie gewohnt in Kanzlei-Rechnungswesen.

Der Service lernt mit jedem gebuchten Beleg dazu. Sie müssen lediglich dafür sorgen, dass die Buchungsdaten regelmäßig an das DATEV-Rechenzentrum gesendet werden.