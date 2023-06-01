DATEV Automatisierungsservice Rechnungen - mehr Qualität und Komfort im Buchführungsprozess mit KI
- Zeitersparnis durch höhere Qualität und Komfort beim Buchen von Rechnungen
- Voraussetzungen zur Nutzung des DATEV Automatisierungsservices Rechnungen
- Identifizieren geeigneter Bestände für die KI-gestützte Buchführung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die Buchführung ist ein Kerngeschäft in der Kanzlei und zugleich ein Massengeschäft, das schnell und in hoher Qualität erledigt werden muss. In diesem Lernvideo sehen Sie, wie Sie der Automatisierungsservice Rechnungen beim digitalen Belegbuchen unterstützt und welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen. Künstliche Intelligenz (KI) erzeugt Buchungsvorschläge in der DATEV-Cloud, indem sie digitalisierte Rechnungen analysiert und mit dem bisherigen Wissen aus dem Buchführungsbestand abgleicht. Die Qualität der Buchungsvorschläge wird dadurch verbessert und die KI lernt für künftige Buchungen eigenständig dazu, sobald ein Buchungsvorschlag bestätigt oder geändert wird. Sie erfahren, wie die erzeugten Buchungsvorschläge in Ihre bestehenden Kanzleiprozesse integriert und weiterverarbeitet werden können.
Themen
-
Mit dem „Automatisierungsservice Rechnungen“ Eingangs- und Ausgangsrechnungen buchen
-
Integration von einer KI erzeugten Buchungsvorschläge in die bestehenden Prozesse
-
Voraussetzungen zur Aktivierung und mögliche Einschränkungen
-
Möglichkeiten zur Auswahl geeigneter Buchführungsbestände
-
Unterschiede des digitalen Belegbuchens zum Automatisierungsservice Rechnungen
-
Highlights
-
Aufteilung nach Steuersätzen und Rechnungspositionen
-
Buchungstexte mit Monatsangaben
-
Unterstützung bei der Anlage eines neuen Geschäftspartners
-
-
Tipps
-
Optimierungsmaßnahmen
-
Qualitätssichernde Maßnahmen festlegen
-
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
-
Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Daniel Struckmeyer
Mitarbeiter der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.