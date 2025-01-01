Der Automatisierungsservice Rechnungen erzeugt Buchungsvorschläge auf Basis digitaler Belege mit Hilfe Künstlicher Intelligenz in der DATEV-Cloud. Diese Buchungsvorschläge werden direkt an Kanzlei-Rechnungswesen übergeben und können dort im vertrauten Prozess weiterbearbeitet werden. Durch die Künstliche Intelligenz verbessert sich die Qualität der Buchungsvorschläge im Vergleich zu heute. Durch entsprechende Kennzeichnungen erkennen Sie auf einen Blick, welche Felder der Buchungszeile noch geprüft oder vervollständigt werden müssen.

Alle Voraussetzungen für die Nutzung des Automatisierungsservices Rechnungen finden Sie im Hilfe Dokument "Programminhalt DATEV-Automatisierungsservices Rechnungswesen" (Dok.-Nr. 1020270)