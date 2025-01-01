Automatisierungsservice Rechnungen
- Automatisierte Erstellung von Buchungsvorschlägen auf Basis digitalisierter Belege
- Mehr Qualität und Komfort beim digitalen Belegbuchen
- Lernfähiges System durch Einsatz künstlicher Intelligenz
KI-Lösung von DATEV
In unseren KI-Lösungen setzen wir Künstliche Intelligenz ein, um Ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren und effizienter zu machen. DATEV KI – Effizient. Sicher. Integriert.
Inhalte
Beschreibung
Der Automatisierungsservice Rechnungen erzeugt Buchungsvorschläge auf Basis digitaler Belege mit Hilfe Künstlicher Intelligenz in der DATEV-Cloud. Diese Buchungsvorschläge werden direkt an Kanzlei-Rechnungswesen übergeben und können dort im vertrauten Prozess weiterbearbeitet werden. Durch die Künstliche Intelligenz verbessert sich die Qualität der Buchungsvorschläge im Vergleich zu heute. Durch entsprechende Kennzeichnungen erkennen Sie auf einen Blick, welche Felder der Buchungszeile noch geprüft oder vervollständigt werden müssen.
Alle Voraussetzungen für die Nutzung des Automatisierungsservices Rechnungen finden Sie im Hilfe Dokument "Programminhalt DATEV-Automatisierungsservices Rechnungswesen" (Dok.-Nr. 1020270)
Hinweis
Den Automatisierungsservice aktivieren Sie ganz einfach in der Mandantenbuchführung in Kanzlei-Rechnungswesen unter Bestand | Automatisierungsservices. Am darauffolgenden Werktag können Sie den Service nutzen. Eine Bestellung im Shop ist nicht notwendig.