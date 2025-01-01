Art.-Nr. 20640 | Software

DATEV IT-Service- und Sicherheitspauschale

  • Gewährleistung höchster Sicherheitsstandards
  • Revisionssicherheit: Lesbarkeit der archivierten Rechnungswesen-Daten in den jeweils aktuellen Programmen, keine Datenkonvertierungen und Bestandsprüfungen
  • Komfortable und automatische Archivierung mit dem Senden der Buchführungsdaten
Preis- und Lieferinformationen

Hinweis

Sie müssen die IT-Service- und Sicherheitspauschale nicht bestellen oder freischalten. Die Dienstleistung wird aktiviert, wenn Sie einen Datenbestand in den Programmen DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura für Rechnungswesen an das DATEV-Rechenzentrum übertragen.
In den Programmen wird dies über folgenden Menüpunkt aufgerufen: Bestand | Daten senden | RZ-Dienstleistungen Buchführung

Inhalte

Beschreibung

Die IT-Service- und Sicherheitspauschale bietet Ihnen unter anderem folgende DATEV-Cloud-Dienste.

Leistungen

Leistungen für Berater:

  • Revisionssichere Datenarchivierung für Finanzbuchführung, Jahresabschluss, Anlagenbuchführung, Kostenrechnung und Bilanzbericht

  • 24 Stunden authentifizierte Datenübermittlung der UStVA und USt 1/11 sowie qualifizierte USt-ID-Prüfung

  • Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP) bei der Sozialversicherungsprüfung

  • Zusätzliche Preisvorteile bei der Übermittlung der E-Bilanz, der Sonder- und Ergänzungsbilanz, Übermittlung Bundesanzeiger sowie bei der Nutzung der Branchenpakete.

  • Sicherung aller Dokumente und Dokumentenvorlagen aus Bilanzbericht und Abschlussprüfung

  • Englische Auswertungen für Finanzbuchführung und Jahresabschluss inklusive englischem Bilanzbericht

  • Unterjähriger Datenaustausch von Buchungsstapeln und Stammdaten

Leistungen für Unternehmen:

  • Revisionssichere Datenarchivierung für Finanzbuchführung, Anlagenbuchführung und Kostenrechnung

  • 24 Stunden authentifizierte Datenübermittlung der UStVA und USt 1/11 sowie qualifizierte USt-ID-Prüfung

  • Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP) bei der Sozialversicherungsprüfung

  • Zusätzliche Preisvorteile bei der Nutzung der Branchenpakete

  • Unterjähriger Datenaustausch von Buchungsstapeln und Stammdaten

Preise

