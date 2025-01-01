DATEV IT-Service- und Sicherheitspauschale
- Gewährleistung höchster Sicherheitsstandards
- Revisionssicherheit: Lesbarkeit der archivierten Rechnungswesen-Daten in den jeweils aktuellen Programmen, keine Datenkonvertierungen und Bestandsprüfungen
- Komfortable und automatische Archivierung mit dem Senden der Buchführungsdaten
Hinweis
Sie müssen die IT-Service- und Sicherheitspauschale nicht bestellen oder freischalten. Die Dienstleistung wird aktiviert, wenn Sie einen Datenbestand in den Programmen DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura für Rechnungswesen an das DATEV-Rechenzentrum übertragen.
In den Programmen wird dies über folgenden Menüpunkt aufgerufen: Bestand | Daten senden | RZ-Dienstleistungen Buchführung
Inhalte
Beschreibung
Die IT-Service- und Sicherheitspauschale bietet Ihnen unter anderem folgende DATEV-Cloud-Dienste.
Leistungen
Leistungen für Berater:
-
Revisionssichere Datenarchivierung für Finanzbuchführung, Jahresabschluss, Anlagenbuchführung, Kostenrechnung und Bilanzbericht
-
24 Stunden authentifizierte Datenübermittlung der UStVA und USt 1/11 sowie qualifizierte USt-ID-Prüfung
-
Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP) bei der Sozialversicherungsprüfung
-
Zusätzliche Preisvorteile bei der Übermittlung der E-Bilanz, der Sonder- und Ergänzungsbilanz, Übermittlung Bundesanzeiger sowie bei der Nutzung der Branchenpakete.
-
Sicherung aller Dokumente und Dokumentenvorlagen aus Bilanzbericht und Abschlussprüfung
-
Englische Auswertungen für Finanzbuchführung und Jahresabschluss inklusive englischem Bilanzbericht
-
Unterjähriger Datenaustausch von Buchungsstapeln und Stammdaten
Leistungen für Unternehmen:
-
Revisionssichere Datenarchivierung für Finanzbuchführung, Anlagenbuchführung und Kostenrechnung
-
24 Stunden authentifizierte Datenübermittlung der UStVA und USt 1/11 sowie qualifizierte USt-ID-Prüfung
-
Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP) bei der Sozialversicherungsprüfung
-
Zusätzliche Preisvorteile bei der Nutzung der Branchenpakete
-
Unterjähriger Datenaustausch von Buchungsstapeln und Stammdaten