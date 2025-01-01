DATEV IT-Service- und Sicherheitspauschale

Sie müssen die IT-Service- und Sicherheitspauschale nicht bestellen oder freischalten. Die Dienstleistung wird aktiviert, wenn Sie einen Datenbestand in den Programmen DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura für Rechnungswesen an das DATEV-Rechenzentrum übertragen.

In den Programmen wird dies über folgenden Menüpunkt aufgerufen: Bestand | Daten senden | RZ-Dienstleistungen Buchführung