DATEV Info online: EÜR mit OPOS-Buchführung: Wie Sie Ihre Kanzlei zukunftssicher aufstellen!
- DATEV Info online
- DATEV-Expertinnen und Experten informieren
- Fragerunde und Austausch
Inhalte
Beschreibung
Viele Kanzleien stehen vor Herausforderungen, wenn es darum geht, beim Einnahmenüberschussrechner auf die OPOS-Buchhaltung umzusteigen. Gründe hierfür sind oft gewohnheitsmäßige Praktiken, Zeitmangel oder die Überzeugung, dass die bestehenden Verfahren ausreichend sind.
Jedoch birgt diese Herangehensweise Risiken: Die Anforderungen an digitale Prozesse, Automatisierung und die Auswertbarkeit von Daten steigen kontinuierlich, auch im Kontext der EÜR.
In unserer kompakten Informationsveranstaltung werden wir gemeinsam mit einem erfahrenen Kollegen aus der Praxis die Notwendigkeit der OPOS-Buchhaltung für den EÜR-Rechner beleuchten. Wir zeigen auf, warum diese Methode kein bloßes „Nice-to-have“, sondern ein unerlässliches Element für effiziente Kanzleiprozesse darstellt und erläutern, wie Sie typische Stolpersteine souverän umgehen können.
Themen
-
Herausforderungen der OPOS-Buchhaltung beim EÜR – und warum die Gegenargumente perspektivisch zu überdenken sind
-
Wie Sie auch bei kleineren Mandanten eine digitale OPOS-Buchhaltung einführen – ohne Mehraufwand
-
Synergien im Zusammenspiel mit Automatisierung, Jahresabschluss und Steuererklärung nutzen
-
Konkrete Beispiele aus der Praxis: So profitieren auch kleine Kanzleien und Mandate von einem OPOS-Ansatz
-
Zeit für Fragen
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Kanzleien, die digitale Prozesse systematisch einführen wollen – insbesondere bei Mandanten mit Einnahmeüberschussrechnung, um den steigenden Anforderungen an Effizienz und Qualität gerecht zu werden.
Dauer
ca 1,5 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Christoph Renz
Steuerberater
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.