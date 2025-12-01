DATEV Info online: EÜR mit OPOS-Buchführung: Wie Sie Ihre Kanzlei zukunftssicher aufstellen!

Viele Kanzleien stehen vor Herausforderungen, wenn es darum geht, beim Einnahmenüberschussrechner auf die OPOS-Buchhaltung umzusteigen. Gründe hierfür sind oft gewohnheitsmäßige Praktiken, Zeitmangel oder die Überzeugung, dass die bestehenden Verfahren ausreichend sind.

Jedoch birgt diese Herangehensweise Risiken: Die Anforderungen an digitale Prozesse, Automatisierung und die Auswertbarkeit von Daten steigen kontinuierlich, auch im Kontext der EÜR.

In unserer kompakten Informationsveranstaltung werden wir gemeinsam mit einem erfahrenen Kollegen aus der Praxis die Notwendigkeit der OPOS-Buchhaltung für den EÜR-Rechner beleuchten. Wir zeigen auf, warum diese Methode kein bloßes „Nice-to-have“, sondern ein unerlässliches Element für effiziente Kanzleiprozesse darstellt und erläutern, wie Sie typische Stolpersteine souverän umgehen können.