Art.-Nr. 78756 | Lernvideo (Vortrag)

DATEV Eigenorganisation compact/classic - Bestandsoptimierung

Optimieren Sie den Einsatz von DATEV Eigenorganisation und schaffen Sie die Basis für Kanzleimanagementprozesse von morgen.
  • Einsatz von DATEV Eigenorganisation optimieren und Datenbestand aktuell halten
  • Auffällige Daten kennzeichnen und Handlungsempfehlungen erhalten
  • Daten übergreifend löschen oder abrechnen
Einmalig
71,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1 Std.
Stand 02/2025
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Wir unterstützen Sie bei den ersten Schritten in DATEV Bestandsoptimierung Eigenorganisation und geben Ihnen wertvolle Gestaltungs- und Handlungsempfehlungen. Prüfen Sie Ihre Daten in Eigenorganisation compact/classic auf Aktualität, erkennen Sie Abrechnungs- sowie Prozessoptimierungspotenziale und behalten Sie diese im Blick.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideopaket verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen

  • Druckreife Rechnungen analysieren

  • Mandate/Aufträge mit und ohne offene Kosten und Gebühren bereinigen

  • Offene Leistungen und Gebühren abrechnen oder Altbestände löschen

  • Nicht verarbeitete Zeiten, Kosten und Stoppuhrsätze mitarbeiterübergreifend identifizieren

  • Rechnungsprozesse optimieren (z.B. Schnittstellen und Digitalisierung)

  • Handlungsempfehlungen

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

Fachliche Voraussetzungen

Rechnungsschreibung- und Kostenkontrolle

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Katrin Sommer

Katrin Sommer

Mitarbeitende DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

