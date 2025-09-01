EÜR mit OPOS-Buchführung - Heute die Weichen für das digitale Rechnungswesen von morgen stellen
- Grundlagen und Nutzen der OPOS-Buchführung verstehen
- Automatisierungsservices effizient in der EÜR einsetzen
- Digitale Prozesse mit Jahresabschluss und EÜR verknüpfen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Erfahren Sie, wie Sie mit einer konsequent geführten OPOS-Buchführung die Basis für eine zukunftsorientierte, digitale Einnahmenüberschussrechnung schaffen. Anhand eines durchgängigen Musterfalls zeigen wir praxisnah, wie Sie die Automatisierungsservices Rechnungen und Bank gezielt einsetzen, um OPOS-Buchführung, Jahresabschluss und EÜR-Auswertungen effizient miteinander zu verzahnen.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
-
Grundlagen und Nutzen der OPOS-Buchführung verstehen
-
Automatisierungsservices effizient in der EÜR einsetzen
-
Digitale Prozesse mit Jahresabschluss und EÜR verknüpfen
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Ineta Lang
Mitarbeiterin der DATEV eG
Patrick Neubert
Mitarbeiter der DATEV eG
Sebastian Felix Eichbaum
Mitarbeiter der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.