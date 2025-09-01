Art.-Nr. 77829 | Lernvideo (Vortrag)

EÜR mit OPOS-Buchführung - Heute die Weichen für das digitale Rechnungswesen von morgen stellen

Rechnungswesen in der Cloud: Machen Sie Ihre Fibu-Bestände fit für die Zukunft.
  • Grundlagen und Nutzen der OPOS-Buchführung verstehen
  • Automatisierungsservices effizient in der EÜR einsetzen
  • Digitale Prozesse mit Jahresabschluss und EÜR verknüpfen
Einmalig
102,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1,5 Std.
Stand 09/2025
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Erfahren Sie, wie Sie mit einer konsequent geführten OPOS-Buchführung die Basis für eine zukunftsorientierte, digitale Einnahmenüberschussrechnung schaffen. Anhand eines durchgängigen Musterfalls zeigen wir praxisnah, wie Sie die Automatisierungsservices Rechnungen und Bank gezielt einsetzen, um OPOS-Buchführung, Jahresabschluss und EÜR-Auswertungen effizient miteinander zu verzahnen.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen

  • Grundlagen und Nutzen der OPOS-Buchführung verstehen

  • Automatisierungsservices effizient in der EÜR einsetzen

  • Digitale Prozesse mit Jahresabschluss und EÜR verknüpfen

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleiführungskräfte

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Ineta Lang

Ineta Lang

Mitarbeiterin der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Patrick Neubert

Patrick Neubert

Mitarbeiter der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Sebastian Felix Eichbaum

Sebastian Felix Eichbaum

Mitarbeiter der DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 77829 | Lernvideo (Vortrag)

EÜR mit OPOS-Buchführung - Heute die Weichen für das digitale Rechnungswesen von morgen stellen

Rechnungswesen in der Cloud: Machen Sie Ihre Fibu-Bestände fit für die Zukunft.
Einmalig
102,00 €
Jetzt bestellen