Die Zukunft beginnt jetzt
Auf dem Weg in die Cloud setzen wir auf einen hybriden Ansatz. Beide Produktlinien, das heißt unsere bestehenden On-Premises-Produkte und die neuen Cloud-Lösungen, arbeiten in einer Übergangszeit reibungslos zusammen. Schritt für Schritt stellen wir so die Arbeitsprozesse bei unseren Mitgliedern und Kunden in Richtung Cloud um. Mit der Hybridphase sorgen wir für einen vernünftigen Übergang.Hybrides Arbeiten ist bei DATEV nichts Neues. Ein Beispiel für eine bereits langjährige hybride Welt ist der Finanzbuchhaltungsprozess. Hier werden die Daten zunächst in der Cloud-Lösung DATEV Unternehmen online erfasst und anschließend in der On-Premises-Welt verarbeitet - ohne, dass der Anwender dies bemerkt.
Die hybride Welt: Stetiger Mehrwert
In der Hybridphase arbeiten wir an der kontinuierlichen Auslieferung neuer Cloud-Lösungen und -Services. Unser Fokus liegt dabei auf der Anbindung von vor- und nachgelagerten Systemen sowie auf der sukzessiven Ablösung bestehender On-Premises-Funktionalitäten durch neue Cloud-Services.
Die Cloud ist das Ziel
Die Hybridphase ist nicht das Ziel - das Ziel sind durchgängige Prozesse in der Cloud. Wir orientieren uns an den Bedürfnissen unserer Kunden und fokussieren uns auf ihre zentralen Tätigkeitsfelder. Für einen stabilen, performanten und zukunftsfähigen Betrieb unserer Cloud-Anwendungen arbeiten wir am Aufbau unseres sogenannten Cloud-native Rechenzentrums.
Hochwertige On-Premises-Lösungen
Auf dem Weg in die Cloud bleiben unsere On-Premises-Produkte stets aktuell, in diesem Portfolio werden aber keine großen Funktionalitäten mehr hinzugefügt. Technologische Lauffähigkeit sowie gesetzliche Aktualität sind jederzeit gewährleistet.
Daten in sicheren Händen
Datenschutz und Datensicherheit werden weiterhin für uns höchste Priorität haben. Wir sind und bleiben der Auftragsdatenverarbeiter für unsere Mitglieder. Sowohl datenschutz- als auch berufsrechtliche Fragen werden wir im Cloud-Kontext im Sinne unserer Kunden lösen. Ein professioneller und verlässlicher Anbieter wie DATEV kann in seinen Strukturen ein deutlich höheres Maß an Sicherheit implementieren, als es mittleren Kanzleien oder kleinen Unternehmen mit ihrer Infrastruktur möglich ist. Daher ist ein Umstieg in die Cloud der Sicherheit sogar zuträglich.
Unser Ziel immer im Blick
Auf dem Weg in die Cloud begleiten wir unsere Mitglieder und Kunden. Ihnen dabei stetig Mehrwert zu bieten, hat für uns höchste Priorität. Mit ihrem Feedback und durch kontinuierliche Updates und Erweiterungen optimieren wir unsere Produkte stetig weiter. So stellen wir sicher, dass wir unsere Mitglieder und Kunden heute und in Zukunft optimal bei ihrer Arbeit unterstützen.