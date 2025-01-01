Auf dem Weg in die Cloud setzen wir auf einen hybriden Ansatz. Beide Produktlinien, das heißt unsere bestehenden On-Premises-Produkte und die neuen Cloud-Lösungen, arbeiten in einer Übergangszeit reibungslos zusammen. Schritt für Schritt stellen wir so die Arbeitsprozesse bei unseren Mitgliedern und Kunden in Richtung Cloud um. Mit der Hybridphase sorgen wir für einen vernünftigen Übergang.Hybrides Arbeiten ist bei DATEV nichts Neues. Ein Beispiel für eine bereits langjährige hybride Welt ist der Finanzbuchhaltungsprozess. Hier werden die Daten zunächst in der Cloud-Lösung DATEV Unternehmen online erfasst und anschließend in der On-Premises-Welt verarbeitet - ohne, dass der Anwender dies bemerkt.