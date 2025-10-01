Kanzleimanagement
Vorankündigung: Cloud-Lösung DATEV Kanzleimanagement
Weitere Informationen finden Sie hier.
DATEV Konto - funktionale Erweiterung
Status: Pilotierung seit 08 | 2025 - Freigabe in Q4 | 2025 geplant
Das DATEV-Konto unterstützt künftig die Anmeldeverfahren DATEV SmartLogin und DATEV SmartCard / DATEV mIDentity und den DATEV-Benutzer. Mit dem DATEV-Konto-Assistenten können Sie Ihre bestehenden Anmeldeverfahren an Ihr DATEV-Konto, der zukünftigen Identität zur Nutzung neuer Cloud-Lösungen, verknüpfen.
Vorteile | neue Funktionen
- Durchgänge Anmeldung über alle DATEV-Cloud-Anwendungen.
- Mit nur einem DATEV-Konto zukünftig in unterschiedlichen Kontexten agieren.
- Reduzierung der Anzahl von Anmeldemedien und Komplexität der benötigten Anmeldeverfahren.
Die aufgeführten Vorteile greifen vollumfänglich erst nach der vollständigen Umstellung des DATEV-Produktportfolios in die Cloud.
Weitere Informationen | Hinweise
Neue DATEV-Cloud-Anwendungen außerhalb des Kerngeschäfts nutzen bereits die Anmeldung über das DATEV-Konto. Weitere Informationen finden Sie unter go.datev.de/datev-konto.
DATEV Umstellungscockpit
Status: in Pilotierung seit 04|2025 – Freigabe für Q1|2026 geplant
Das DATEV Umstellungscockpit entlastet Sie beim Umstieg auf DATEV-Cloud-Anwendungen. Es ist der digitale Wegweiser durch den gesamten Umstellungsprozess – von der ersten Information bis zum erfolgreichen Abschluss – und begleitet Kanzleien und Mandanten Schritt für Schritt bei der Migration. Checklisten, produktspezifische Lerninhalte und praxisnahe Hilfemedien sorgen dafür, dass Sie den Überblick behalten und effizient vorankommen.
Der Umstellungsprozess ist in vier Phasen gegliedert: Information, Vorbereitung, Umstellung, Abschluss. So werden alle notwendigen Schritte transparent dargestellt, Fortschritte dokumentiert und offene Aufgaben jederzeit sichtbar gemacht.
Vorteile | neue Funktionen
- Zentrale Steuerung & volle Transparenz - Überblick über alle erledigten, laufenden und anstehenden Umstellungen.
- Individuelle Prozessbegleitung - Gezielte Führung durch jede Phase – von organisatorischen Hinweisen bis hin zu fachlichen Produkterklärungen.
- Aufgaben- und Aktivitätslisten - Klare Darstellung aller erforderlichen Schritte und vorbereitenden Tätigkeiten.
- Echtzeit-Benachrichtigungen - Relevante Vorgänge werden direkt im Umstellungscockpit über DATEV-Mitteilungen kommuniziert.
- Medien- und Lernangebote - Zugriff auf passende Lernvideos, Produktfunktionen und weiterführende Informationen.
- Integrierte Erfolgsmeldung - Bestätigung des erfolgreichen Abschlusses mit Möglichkeit zu Nacharbeiten oder zur Einrichtung der neuen Lösung.
Weitere Informationen | Hinweise
Das DATEV Umstellungscockpit unterstützt Sie dabei, Cloud-Umstellungen effizient, transparent und sicher durchzuführen. Die klare Struktur erleichtert die Orientierung, denn Kanzleien und Mandanten sehen jederzeit den aktuellen Stand ihrer Projekte und können notwendige Schritte selbstständig oder gemeinsam mit DATEV umsetzen.
MyDATEV Kanzlei - funktionale Erweiterung
Status: sukzessive Erweiterung in 2026 geplant
MyDATEV Kanzlei ist künftig nicht nur der zentrale Einstieg in den Arbeitsalltag, sondern erweitert bereits heute das MyDATEV Portal um Kommunikationsfunktionen für den sicheren Austausch von Nachrichten, Aufgaben und Dokumenten. So arbeiten Sie schnell und komfortabel mit Ihren Mandanten zusammen.
Gebündelt an einem Ort haben Sie und Ihre Mandanten Zugriff auf alle Unterhaltungen, Dokumente und Aufgaben.
Mit dem neuen Freigabeprozess in MyDATEV Kanzlei können Kanzleien Steuererklärungen, EÜR oder E-Bilanzen direkt aus den Fachanwendungen zur Freigabe an ihre Mandanten senden. Im ersten Schritt können Sie über MyDATEV Senden Dokumente an andere Online-Anwendungen übergeben, aber z. B. auch DATEV DMS.
Vorteile | neue Funktionen
- Differenziertes Rechtekonzept auf Kanzlei- und Mandantenseite: Rechte für Funktionen und vertrauliche Kommunikation (vstl. 2026)
- Mandanten-App (MyDATEV App) für einen einfachen Zugang zur Kommunikation mit der Kanzlei (vstl. 1. Halbjahr 2026)
- Kontinuierliche Erweiterung der Integration der leistungserstellenden Anwendung um DATEV Personal (vstl. 1. Halbjahr 2026)
- Erweiterung des Freigabeprozesses: DATEV fortgeschrittene Signatur (vstl. 2. Halbjahr 2026)
Weitere Informationen | Hinweise
MyDATEV Kanzlei ist seit Ende Januar 2025 verfügbar und wird kontinuierlich weiterentwickelt. In weiteren Ausbaustufen werden die grundlegenden Kommunikationsfunktionen in die leistungserstellenden Anwendungen, z. B. DATEV Unternehmen online, DATEV Meine Steuern und DATEV Personal, integriert und ermöglichen so ein durchgängiges Nutzererlebnis.
Rechnungswesen
DATEV Abschlusskonsolidierung
Status: Freigabe für erstes Halbjahr 2026 geplant
Mit der neuen Cloud-Anwendung DATEV Abschlusskonsolidierung können einzelne Jahresabschlussbestände komfortabel zu einem Summen- und Gruppenabschluss konsolidiert werden.
Über Konsolidierungsbuchungen werden interne Geschäftsvorfälle eliminiert und im Anschluss kann ein Bericht mit verschiedenen Auswertungen erstellt werden.
Vorteile | neue Funktionen
- Konsolidierung von Kanzlei-Rechnungswesen-Mandantenbeständen mit unterschiedlichen Kontenrahmen, Sachkontennummernlängen und Bereichen
- Automatische Standard-Rechtsformüberleitungen
- Übersichtliche Darstellung der Konsolidierungsübersicht
- Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen in einer Buchungsansicht
- Integrierte Anwendung DATEV Bericht und Dokumentation mit Auswertungen und Erläuterungen
- Anpassungen des konsolidierten Anlagenspiegels durch Konsolidierungsmaßnahmen
Weitere Informationen | Hinweise
Weitere Informationen zu den aktuellen Einsatzvoraussetzungen DATEV Abschlusskonsolidierung finden Sie hier: DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1036817
DATEV Auftragswesen next - funktionale Erweiterung
Status: Freigabe für Q4|2025 geplant
DATEV Auftragswesen next wird um die neuen Funktionen Serienrechnungen und Sammelrechnungen erweitert und bietet Kund:innen verbesserte Prozesse bei der Rechnungserstellung.
Vorteile | neue Funktionen
Mandanten:
- Serienrechnungen werden in einem durch den Nutzer festgelegten Turnus vorgeschlagen und angezeigt bzw. versandt.
- Eine Sammelrechnung kann aus mehreren Lieferscheinen oder Auftragsbelegen erstellt werden.
Status: Freigabe für erstes Halbjahr 2026 geplant
DATEV Auftragswesen next wird um die neuen Funktionen
Einrichtungsassistent, Teil- und Schlussrechnung, Optionale Felder der
E-Rechnung und dem Belegbuchungsservice erweitert.
Vorteile | neue Funktionen
Mandanten:
- Der Einrichtungsassistent fasst alle Importmöglichkeiten, sowie einmalige Einrichtungstätigkeiten wie die Einrichtung eines Beleglayouts in einem Leitfaden zusammen, der den Umstieg auf DATEV Auftragswesen next erleichtern soll.
- Mithilfe der Teilrechnung können durch den Nutzer Teilleistungen innerhalb eines Auftrags in Rechnung gestellt werden. Alle Teilrechnungen werden bei Auftragsabschluss in einer Schlussrechnung zusammengefasst.
- Das Optionale Felder Modul ermöglicht die Erfassung weiterer Zusatzfelder in der Belegerstellung, die in der E-Rechnung enthalten sind.
- Die Anbindung des Belegbuchungsservice wird eine direkte Anbindung zwischen DATEV Auftragswesen next und DATEV Kanzlei Rechnungswesen bieten, mit der bereits vorgefertigte Buchungssätze an die Finanzbuchführung übermittelt werden können.
Status: Freigabe für zweites Halbjahr 2026 geplant
DATEV Auftragswesen next wird um die neuen Funktionen der umsatzsteuerlichen Gutschrift, der Möglichkeit zur Verwaltung von Konditionen, sowie dem Positionsrabatt ergänzt.,
Vorteile | neue Funktionen
Mandanten:
- Bei der umsatzsteuerlichen Gutschrift können Leistungsempfänger Gutschriften an Lieferanten oder Dienstleister ausstellen.
- Mit den Konditionen können individuelle Vereinbarungen an den Geschäftspartnern hinterlegt und verwaltet werden.
- Der Positionsrabatt bietet, neben dem Gesamtrabatt, eine Rabattierung auf Ebene der Rechnungspositionen.
DATEV Berechnungshilfe Land- und Forstwirtschaft - Inventurliste
Status: Pilotierung für Q1|2026 geplant
DATEV Berechnungshilfe Land- und Forstwirtschaft – Inventurliste ist eine kollaborative Lösung zwischen Steuerberater und Mandant
zur Erfassung der Naturalendbestände in der Land- und Forstwirtschaft im Rahmen des Jahresabschlusses.
Vorteile | neue Funktionen
- Kollaborative Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Mandanten
- Bereitstellen der Anfangsbestände aus der Buchhaltung
- Erfassung der Ist-Bestände in den Bereichen Tiere und Vorräte
- Freigabe der erfassten Bestände durch den Mandanten
Weitere Informationen | Hinweise
Nutzung nur mit dem Branchenpaket Land- und Forstwirtschaft möglich. Der Einsatz des Agrar-Abschlusses ist nicht zwingend erforderlich.
DATEV Bericht und Dokumentation
Status: Pilotierung läuft seit 09|2025
DATEV Bericht und Dokumentation ist eine Cloud-basierte Anwendung, mit der Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 oder IDW S7 angelegt und ausgegeben werden können.
Die Texte werden durch die Beantwortung von Sachverhalten gesteuert und können inhaltlich angepasst werden. Für die Ausgabe des Erstellungsberichts (Texte, Auswertungen, Erläuterungen) stehen standardisierte DATEV-Designvorlagen zur Verfügung. Alternativ können auch individualisierte Designvorlagen erstellt und genutzt werden.
Vorteile | neue Funktionen
- Einfache Neuanlage und Anpassung des Inhalts durch Beantwortung mandantenspezifischer Sachverhalte
- Getrennte Bearbeitung von Inhalt und DesignFokussierte Textbearbeitung
- Erläuterungsbericht mit einfachen Anpassungsmöglichkeiten
- Einfaches Hinzuwählen von Auswertungen aus dem Jahresabschluss
- Ausgabe als PDF oder Word-Dokument
Weitere Informationen | Hinweise
DATEV Bericht und Dokumentation wird schrittweise mit weiteren Funktionalitäten erweitert.
DATEV Datenservice Export Rechnungswesen
Status: Pilotierung läuft seit Q1|2025, Freigabe für Q1|2026 geplant
Unser Datenservice bietet eine moderne Lösung für den Datenaustausch aus Kanzlei Rechnungswesen, der bisher auf teilautomatisierten Schnittstellen aus On-Premise basierte. Angesichts des wachsenden Marktes für Cloud-Lösungen von Drittanbietern und fehlender Integrationsmöglichkeiten mit der DATEV-Cloud, war die Entwicklung eines neuen Ansatzes erforderlich.
Der DATEV Datenservice Export Rechnungswesen stellt buchhalterische Daten aus dem DATEV Rechnungswesen in strukturierter Form zur Verfügung. Die buchhalterischen Daten beruhen auf der letzten Archivierung im DATEV RZ-Archiv.
Vorteile | neue Funktionen
- Datenbereitstellung für Fremdsysteme ohne Medienbruch
- Sichere, automatisierte Bereitstellung im DATEV RZ
DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister - funktionale Erweiterung
Status: Freigabe für Q1|2026 geplant
Mit dem DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister können Sie zukünftig – neben den bereits vorhandenen Schnittstellen zu PayPal und Amazon – die Zahlungsdaten der Zahlungsdienstleister Amazon Pay, eBay, Klarna, Mollie, Shopify und Stripe komfortabel in einer Online-Anwendung für die Buchführung aufbereiten und diese in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernehmen.
Vorteile | neue Funktionen
- Zahlungsdaten der Zahlungsdienstleister Amazon Pay, eBay, Klarna, Mollie, Shopify und Stripe werden komfortabel für die Buchführung aufbereitet.
- Buchungsvorschläge können in einer Online-Anwendung gesichtet werden. Dabei werden die Zahlungsdaten automatisch den aktuellen Rechnungsbuchungen zugeordnet.
- Buchungsvorschläge können ähnlich der heutigen Lerndatei mithilfe von Regeln automatisiert und somit deren Qualität verbessert werden.
- Buchungsvorschläge können in Form von Buchungssätzen bereitgestellt und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen verarbeitet werden.
- FIBU-Konten der Zahlungsdienstleister können über das Feld Abrechnungsreferenz in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen abgestimmt werden.
Weitere Informationen | Hinweise
Die Pilotphase ist gestartet. Unter folgendem Link können Sie sich
dafür registrieren: https://pilot.datev.de/link/PilotphaseDetailView_Deeplink?Phase=1180xQ5TM
DATEV E-Rechnungsplattform | E-Rechnungspostfach - Versand von E-Rechnungen
Status: Pilotierung ab Q4|2025 geplant, Freigabe für erstes Halbjahr 2026 geplant
Das E-Rechnungspostfach der DATEV E-Rechnungsplattform wird kontinuierlich weiterentwickelt und erhält in 2025 zusätzliche Funktionen. Nach der Freigabe des Rechnungseingangsprozesses im Dezember 2024 folgt als nächster Schritt die Erweiterung um den Rechnungsausgangsprozess. Damit wird es künftig möglich sein, E-Rechnungen auch direkt über das E-Rechnungspostfach zu versenden.
Für den Versand der E-Rechnungen über die DATEV E-Rechnungsplattform werden künftig zwei Optionen zur Verfügung stehen:
- Manueller Upload: E-Rechnungen können direkt ins Postfach hochgeladen und dort zum Versand bereitgestellt werden.
- Anbindung externer Softwarelösungen: Über eine Schnittstelle können E-Rechnungen aus angebundenen Softwarelösungen automatisch in das Postfach für den Versand übermittelt werden.
In beiden Fällen übernimmt DATEV die Erstellung der Originalrechnung und den Versand an den Empfänger. Der Versand an den Rechnungsempfänger kann dabei je nach Angabe über die digitalen Netzwerke TRAFFIQX®, Peppol oder per E-Mail erfolgen.
Vorteile | neue Funktionen
- Versand von E-Rechnungen aus Softwarelösungen über das DATEV E-Rechnungspostfach
- Versand von E-Rechnungen per manuellem Upload
- Versand von EN16931 konformen E-Rechnungen über die digitalen Netzwerke TRAFFIQX® und Peppol
- Automatische Virenprüfung
- Übersicht über alle versendeten E-Rechnungen mit Statusinformationen
- Visualisierung der versendeten E-Rechnungen Verbindung zu DATEV Unternehmen online / Belege online
Weitere Informationen | Hinweise
Die DATEV E-Rechnungsplattform wird schrittweise mit weiteren Funktionalitäten erweitert.
DATEV Mittelprüfung (Public Sector)
Status: Pilotphase läuft aktuell, Freigabe für Q1|2026 geplant
DATEV Mittelprüfung verlagert die Prüfung der verfügbaren Mittel, sowie deren Berechnung in die Cloud. Damit bildet die DATEV Cloud-Anwendung die Basis für die zukünftige DATEV Mittelbewirtschaftung in der Cloud.
DATEV Mittelprüfung verfügt über keine eigene Oberfläche und läuft komplett im Hintergrund zu den bisherigen Prozessen.
Nach Freigabe von DATEV Mittelprüfung werden weitere Sachverhalte, die für die DATEV Mittelbewirtschaftung in der Cloud relevant sind, sukzessive freigegeben.
Vorteile | neue Funktionen
DATEV Zusatzmodul Budgetsteuerung (Freigabe für 1. HJ 2026 geplant)
- Prüfung live in der Cloud: Die verfügbaren Mittel werden direkt in der Cloud berechnet. Im DATEV Zusatzmodul Budgetsteuerung sind Änderungen der verfügbaren Mittel unmittelbar ersichtlich.
- Neue Auswertungen: Die bisherigen Auswertungen werden erweitert durch beispielsweise Mittelverwendungsnachweise und jahresübergreifende Maßnahmenauswertungen.
- Funktionale Erweiterungen: Filtern von Listen, Ein- und Ausblenden von Spalten, Speichern von Sichten etc.
Schnittstellen für externe Programmlösungen, z.B. Bestellsoftware (Freigabe für 2026 geplant)
- Prüfung und Reservierung der verfügbaren Mittel
- Anlegen von Mittelbindungen und Aufträgen
Möglichkeiten zur digitalen Belegfreigabe (Pilotierung in 2027 geplant)
- Anzeige der verfügbaren Mittel im Prüfungsprozess
- Prüfung und Reservierung der Mittel auch außerhalb der DATEV Mittelbewirtschaftung
Weitere Informationen | Hinweise
Die Komponente DATEV Mittelprüfung steht nach der geplanten Freigabe für alle Anwender von DATEV Mittelbewirtschaftung kostenfrei zur Verfügung.
DATEV Unternehmen online - modernisierter Kontoumsatzprozess in DATEV Bank online
Status: Stufenweise Pilotphase seit 02|2025
Der Kontoumsatzprozess in DATEV Bank online wird grundlegend modernisiert mit dem Ziel die kaufmännischen Prozesse durch intelligente Prozessführung intuitiv und schlank zu unterstützen.
Vorteile | neue Funktionen
- Eine Kontenliste mit mehreren Bankkonten in einer Ansicht
- Moderne Suchmaschine und Suche in mehreren Bankkonten gleichzeitig
- Anzeige tagesaktueller Saldo zum Konto
- Modernes Filterkonzept für eine schnelle und effiziente Einschränkung auf die gewünschten Umsätze
- Kategorisierung von Umsätzen mit individuellen Schlagwörtern
- Neue moderne Oberfläche und Prozessführung
- Neue Rechtestruktur in der Rechteverwaltung online im Bereich DATEV Payment | Payment Prozesse mit der Steuerungsmöglichkeit für die Anzeige der Kontoumsätze inklusive der Möglichkeit zur Sperre von Lohn-Daten. Weitere Informationen: Neue Rechtestruktur im Bereich DATEV Payment | Payment Prozesse
Auch im modernisierten Prozess werden Sie weiterhin beim automatischen Prüfen der Kontoumsätze unterstützt.
Weitere Informationen | Hinweise
Eine Teilnahme an der Pilotphase der modernisierten Kontoumsatzprozesse ist im ersten Schritt nur möglich, wenn auch die Neue Version Belege online (Bearbeitungsform Standard) pilotiert wird. Diese Vorgabe wird zu einem späteren Zeitpunkt entfallen.
Weitere Informationen zur Modernisierung von DATEV Unternehmen online finden Sie auf dieser Seite.
DATEV Unternehmen online - Modernisierung von DATEV Belege online
Status: Pilotphase für neu angelegte Bestände läuft seit 02|2024, für bereits bestehende Bestände wird eine Teilnahme ab Ende 2025 möglich sein
DATEV Belege online wird grundlegend modernisiert und zu einer Rechnungseingangs- und Kommunikationsplattform ausgebaut mit dem Ziel die kaufmännischen Prozesse durch intelligente Prozessführung zu unterstützen.
Vorteile | neue Funktionen
Mandanten:
- Aufgabengeführte Startseite (z. B. „Belegdaten prüfen“ – nur Belege, welche nicht vollständig erkannt wurden, müssen überprüft werden)
- Modernes Design und neugestaltete Benutzerführung
- Schnelles Finden von Belegen durch eine Volltextsuche und neue Filtermöglichkeiten
- Geschäftspartner werden nach dem Belegzugang automatisch angelegt und (bei entsprechender Einstellung durch den Anwender) automatisch aktualisiert
Kanzleien:
- Modernisierter Eigenschaftendialog beim Digitalen Belegbuchen
- Smart-Login und DATEV-Benutzer als neues Zugangsmedium beim Digitalen Belegbuchen
- Suche/Filter im Eigenschaftendialog auf Basis erkannter OCR-Werte und strukturierter Werte ohne vorherige Speicherung in Belege online
Weitere Informationen | Hinweise
An der Pilotphase der neuen Version Belege online können nur Anwender der Bearbeitungsform Standard teilnehmen.
Weitere Informationen zur Pilotphase finden Sie hier: DATEV Pilotierung - Neue Version DATEV Belege online mit digitalem Belegbuchen
Für die Ende 2025 geplante Ausweitung der Pilotphase auf bereits bestehende Belege online - Bestände gilt: Falls Sie bereits Kontoumsätze in DATEV Bank online nutzen, ist eine Teilnahme an der Pilotphase der neuen Version von Belege online nur möglich, wenn auch die Neue Version Bank online mit den modernisierten Kontoumsatzprozessen pilotiert wird.
Weitere Informationen zur Modernisierung von DATEV Unternehmen online finden Sie hier auf dieser Seite.
Digitaler Finanzbericht Rückkanal - funktionale Erweiterung
Status: geplante Freigabe Q2|2026
Mit dem digitalen Finanzbericht Rückkanal können beispielsweise Kreditparameter sowie Zins- und Tilgungspläne von Banken in strukturierter Form rückübertragen werden.
Derzeit werden immer mehr der im Projekt "Digitaler Finanzbericht" beteiligten Partner, der Banken/Sparkassen, der IT-Sendedienstleister sowie berufsständischer Organisationen in der Institutionenverwaltung aufgenommen. Dabei richtet sich die Aufnahme nach den Möglichkeiten der beteiligten Partner.
Eine Auflistung der aktuell beteiligten Banken und Sparkassen entnehmen Sie der offiziellen DiFin-Webseite Teilnehmende Banken und Sparkassen.
Vorteile | neue Funktionen
Eine weitere Ausbaustufe in Verbindung mit den teilnehmenden Banken ist geplant:
- Ermittlung von Restlaufzeitvermerken für die Jahresabschlusserstellung
Weitere Informationen | Hinweise
Weitere Informationen zum Digitalen Finanzbericht gibt es unter https://digitaler-finanzbericht.de.
Lohn und Personal
Vorankündigung: Cloud-Lösung DATEV Lohn
Weitere Informationen finden Sie hier.
DATEV Personal - funktionale Erweiterung
Status: sukzessive Erweiterung
Mit DATEV Personal entsteht eine Komplettlösung für kollaborative Prozesse rund um lohnabrechnungsrelevante Sachverhalte. Bereits bestehende sowie zukünftige Funktionen der Personalwirtschaft wie z. B. DATEV Personalakte und Monatsdaten, werden hier gebündelt. Diese erleichtern die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant bei den vor- und nachgelagerten Prozessen zur Lohnabrechnung.
Durch die Freigabe am 04. November 2024 enthält DATEV Personal mit “Monatsdaten” den ersten integrierten Baustein. Mandanten können in DATEV Personal monatlich Sachverhalte mit der Einheit Stunden, Beträge, Tage sowie Kilometer für Mitarbeiter erfassen und freigeben. Die übermittelten Werte können anschließend in das Lohnabrechnungsprogramm eingespielt werden.
Mit der Freigabe Mitte Januar 2025 enthält DATEV Personal mit “Mitarbeiter” den zweiten integrierten Baustein. Mandanten können in DATEV Personal die persönlichen Mitarbeiterstammdaten ändern, ergänzen und freigeben. Die übermittelten Werte können anschließend in das Lohnabrechnungsprogramm übernommen werden.
Seit Juni 2025 können taggenaue An- und Abwesenheiten für Mitarbeitende mit der Entlohnungsform „Stundenlohn“ erfasst, bearbeitet und gelöscht werden. Damit schaffen wir insbesondere für die Baubranche die Voraussetzung, Kalenderdaten vorerfassen zu können. Die Einrichtung der Ausfallschlüssel sowie die Zuordnung der passenden Lohnarten kann direkt von der Kanzlei – individuell je Mandant – in DATEV Personal auf der Kanzleiseite vorgenommen werden. Seit 15. September 2025 ist nun auch die Erfassung von Fehlzeiten (Abwesenheiten) für Mitarbeitende mit der Entlohnungsform "Gehaltsempfänger" möglich.
Vorteile | neue Funktionen
Der Prozess “Mitarbeiter” wird sukzessive um folgende Funktionen erweitert:
- Integration der Mitarbeiterneuanlage Q1|2026
Der Prozess “An- und Abwesenheiten” (ehemals Kalendarium; Baulohn) wird um folgende Funktionen erweitert:
- Einführung eines Kalenders (geplant für Q1|2026)
- Erweiterung der Bau- und Kostenstellenerfassung für den Mandanten (geplant für Q1|2026)
- Optimierung der Erfassungsdialoge Q1/2026
Der Prozess “Monatsdaten” wird um folgende Funktionen erweitert:
- Sortierung der Lohnarten (Q4|2025)
- mehrfache Freigabe / Gruppenabrechnung (Q4|2025)
Weitere Informationen | Hinweise
DATEV Personal ist bereits freigegeben und wird schrittweise mit weiteren Funktionalitäten erweitert.
Seit dem 01.10.2025 ist DATEV Personalakte ausschließlich aus DATEV Personal aufrufbar.
Die weiteren Einzellösungen, wie Auswertungen online und DATEV Personaldaten, werden nach und nach vollständig integriert.
Weitere Informationen zu DATEV Personal finden Sie hier: DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1029074.
Steuern
Digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung - Antrag auf Fristverlängerung
Status: Freigabe für Q4|2025 geplant
Mit diesem Antrag können Sie für die Abgabe der Steuererklärungen Ihrer Mandanten die Fristverlängerung elektronisch beantragen.
Weitere Informationen | Hinweise
Die elektronische Übermittlung an das Finanzamt kann über die Cloud-Anwendung „DATEV Kommunikation Finanzverwaltung“ angestoßen werden.
Digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung - Digitaler Gewerbesteuerbescheid
Status: Pilotierung ausgeweitet
Aktuell wird der digitale Abruf von Gewerbesteuerbescheiden der Kommunen im Rahmen einer Pilotierungsphase über DATEV-Software erprobt. Die Beantragung erfolgt – analog zum früheren DIVA I-Verfahren bei der Einkommensteuer – direkt in der Gewerbesteuererklärung. Eine Nutzung der DIVA II-Mechanismen ist nicht möglich, da die Kommunen keinen Zugriff auf die Vollmachtsdatenbank haben.
Aufgrund technischer und organisatorischer Herausforderungen erfolgt derzeit nur eine gezielte Freischaltung weiterer Piloten in den teilnehmenden Kommunen. Der Zeitpunkt der Freigabe hängt maßgeblich vom Verlauf der Pilotierung und der Unterstützung des Verfahrens durch die Kommunen ab.
Vorteile | neue Funktionen
- Die Grundlagenbescheide zur Gewerbesteuer und einige weitere Dokumenttypen werden in einigen Bundesländern bereits elektronisch bekanntgegeben (Digitale Bescheide (DIVA II): Überblick - DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1024456). Mit der elektronischen Bekanntgabe des GewSt-Bescheids der Kommune wird ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung gegangen.
- Sie können den gewohnten Abrufprozess für digitale Bescheide/Dokumente nutzen.
- Der digitale Gewerbesteuerbescheid ist rechtsverbindlich und ersetzt den Papierbescheid.
- Mit dem digitalen Gewerbesteuerbescheid liefern die Kommunen nicht nur das PDF, sondern auch die zugehörigen XML-Werte. Diese können perspektivisch für den Bescheidabgleich verwendet werden.
Weitere Informationen | Hinweise
Seit Kurzem werden in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen auch Gewerbesteuerbescheide digital über DIVA II bereitgestellt. Möglich ist dies, weil die Bescheide dort direkt durch das Finanzamt erlassen werden – es gelten somit dieselben Voraussetzungen wie bei anderen DIVA II-Bescheiden.
DATEV Meine Steuern – Integration Nachrichten- und Aufgabenfunktionen aus MyDATEV Kommunikation
Status: Pilotierung für Q4/2025 geplant, Freigabe für 2026 geplant
Mit der Integration der Nachrichten- und Aufgabenfunktion aus MyDATEV Kommunikation im Portal DATEV Meine Steuern können Sie Aufgaben an Mandanten stellen und Nachrichten versenden. Damit wird es künftig möglich sein, mit den Mandanten auch innerhalb der Fachprozesse digital zusammenzuarbeiten.
Vorteile | neue Funktionen
- Strukturierte und digitale Zusammenarbeit zwischen Mandanten und Kanzlei innerhalb der Fachprozesse
- Schnelle Erledigung von Rückfragen
- Erhöhung der Prozesseffizienz
- Ermöglichung von durchgängigen Arbeitsabläufen
Weitere Informationen | Hinweise
Mehr Informationen finden Sie unter MyDATEV Kanzlei
Wirtschaftsberatung
DATEV Analyse und Planung - funktionale Erweiterung
Status: nächste Pilotierung für Q4|2025 geplant
DATEV Analyse und Planung ist eine Cloud-Anwendung, mit der Sie die Unternehmen Ihrer Mandanten betriebswirtschaftlich analysieren und für sie Planungen erstellen können.
Der Analyse-Programmteil Frühwarnservice prüft auf Basis der laufenden Buchführung das Zahlenwerk der BWA sowie die Liquidität. Mithilfe von vorbelegten Schwellenwerten erkennt der DATEV Frühwarnservice auffällige Entwicklungen und informiert so rechtzeitig über erkannte Abweichungen.
Der Analyse-Programmteil Kennzahlenanalyse verwendet verschiedene Kennzahlen aus Bilanz-, Gewinn- und Verlustrechnung sowie zur Liquidität, um einen Überblick der wirtschaftlichen Lage des Mandantenunternehmen zu geben. Neben Zeitreihenvergleichen bietet die Einbindung von Branchendaten einen Vergleich zum Mitbewerb.
Der enthaltene Programmteil Planung ermöglicht die Erstellung einer Erfolgsplanung für BWA01, GuV und EÜR. Auf Basis einer geplanten BWA01 wird eine Übersicht der zukünftigen Zahlungen („Zahlungsübersicht“) angezeigt.
Vorteile | neue Funktionen
Analyse-Programmteil DATEV Frühwarnservice
- Weitere Grafiken veranschaulichen die Entwicklung ausgewählter Kennzahlen
- Einbindung von Branchenauswertungen (Pilotierung für Q1/2026 geplant)
- Einbindung in MyDATEV Kanzlei (Freigabe für Q2/2026 geplant)
Analyse-Programmteil DATEV Kennzahlenanalyse (Pilotierung Q4/2025, geplante Freigabe Ende Q1/2026)
- Es wird ein Überblick über die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen gegeben
- Stärken, Schwächen sowie Chancen und Risiken können ermittelt werden
- Branchenvergleichswerte können als Benchmark berücksichtigt werden
Planungs-Programmteil
- Bilanzansicht und Bilanzplanung (Pilotierung läuft seit 04|2025, Freigabe für Q4|2025 geplant)
- Einbinden von Krediten, die über den Rückkanal im Rahmen des Digitalen Finanzberichts bereitgestellt wurden
- Einfache Detailerfassung für Materialplanungen (auch mit prozentualen Abhängigkeiten)
- Einfache Planung von Personalkosten
- Einfaches Berichtswesen (Pilotierung für Q4|2025 geplant)
Weitere Informationen | Hinweise
Der Analyse-Programmteil DATEV Frühwarnservice sowie DATEV Kennzahlenanalyse und der Planungs-Programmteil werden auf Basis von Kundenfeedback kontinuierlich weiterentwickelt.
Die Cloud-Planung hat noch nicht den Funktionsumfang von DATEV Unternehmensplanung. Die für 2025 geplanten Themen für die Weiterentwicklung finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1028430 im Kapitel 3 “Ausblick”.
DATEV Vermögensnachfolge - funktionale Erweiterung
Status: Freigabe bis Ende Q1/2026 geplant
DATEV Vermögensnachfolge dient dem Einstieg in die Beratung zum Thema Erben. Mit wenigen Eingaben erhalten Sie schnell einen Überblick über die gesetzliche Erbfolge in Standardfällen. Darauf aufbauend können auch individuelle Erbquoten, Vermächtnisse, frühere Erwerbe und geplante Schenkungen von Grundvermögen (inklusive Nießbrauch) berücksichtigt werden.
Vorteile | neue Funktionen
- Gemeinsame Erfassung relevanter Personen und Vermögen für das Ehepaar
- Erstellen von Planungsvarianten
- Pro Planungsvariante flexible Wahl eines Ehepartners als Erblasser
Weitere Informationen | Hinweise
Die Cloud-Anwendung wird auf Basis von Kundenfeedback kontinuierlich weiterentwickelt.
Einen Überblick zu den geplanten Erweiterungen finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1023480.
Abschlussprüfung
Weitere funktionale Ausbaustufen sind in Planung. Wir informieren frühzeitig.
Wissen
Weitere funktionale Ausbaustufen sind in Planung. Wir informieren frühzeitig.