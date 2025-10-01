Status: sukzessive Erweiterung

Mit DATEV Personal entsteht eine Komplettlösung für kollaborative Prozesse rund um lohnabrechnungsrelevante Sachverhalte. Bereits bestehende sowie zukünftige Funktionen der Personalwirtschaft wie z. B. DATEV Personalakte und Monatsdaten, werden hier gebündelt. Diese erleichtern die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant bei den vor- und nachgelagerten Prozessen zur Lohnabrechnung.

Durch die Freigabe am 04. November 2024 enthält DATEV Personal mit “Monatsdaten” den ersten integrierten Baustein. Mandanten können in DATEV Personal monatlich Sachverhalte mit der Einheit Stunden, Beträge, Tage sowie Kilometer für Mitarbeiter erfassen und freigeben. Die übermittelten Werte können anschließend in das Lohnabrechnungsprogramm eingespielt werden.

Mit der Freigabe Mitte Januar 2025 enthält DATEV Personal mit “Mitarbeiter” den zweiten integrierten Baustein. Mandanten können in DATEV Personal die persönlichen Mitarbeiterstammdaten ändern, ergänzen und freigeben. Die übermittelten Werte können anschließend in das Lohnabrechnungsprogramm übernommen werden.

Seit Juni 2025 können taggenaue An- und Abwesenheiten für Mitarbeitende mit der Entlohnungsform „Stundenlohn“ erfasst, bearbeitet und gelöscht werden. Damit schaffen wir insbesondere für die Baubranche die Voraussetzung, Kalenderdaten vorerfassen zu können. Die Einrichtung der Ausfallschlüssel sowie die Zuordnung der passenden Lohnarten kann direkt von der Kanzlei – individuell je Mandant – in DATEV Personal auf der Kanzleiseite vorgenommen werden. Seit 15. September 2025 ist nun auch die Erfassung von Fehlzeiten (Abwesenheiten) für Mitarbeitende mit der Entlohnungsform "Gehaltsempfänger" möglich.

Vorteile | neue Funktionen

Der Prozess “Mitarbeiter” wird sukzessive um folgende Funktionen erweitert:

Integration der Mitarbeiterneuanlage Q1|2026

Der Prozess “An- und Abwesenheiten” (ehemals Kalendarium; Baulohn) wird um folgende Funktionen erweitert:

Einführung eines Kalenders (geplant für Q1|2026)

Erweiterung der Bau- und Kostenstellenerfassung für den Mandanten (geplant für Q1|2026)

Optimierung der Erfassungsdialoge Q1/2026

Der Prozess “Monatsdaten” wird um folgende Funktionen erweitert:

Sortierung der Lohnarten (Q4|2025)

mehrfache Freigabe / Gruppenabrechnung (Q4|2025)

Weitere Informationen | Hinweise

DATEV Personal ist bereits freigegeben und wird schrittweise mit weiteren Funktionalitäten erweitert.

Seit dem 01.10.2025 ist DATEV Personalakte ausschließlich aus DATEV Personal aufrufbar.

Die weiteren Einzellösungen, wie Auswertungen online und DATEV Personaldaten, werden nach und nach vollständig integriert.

Weitere Informationen zu DATEV Personal finden Sie hier: DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1029074.