Mit DATEV Kanzleimanagement entsteht eine zukunftsfähige Cloud-Lösung, die Kanzleien dabei unterstützt, ihre internen Abläufe effizient und auftragsbasiert zu steuern – von der Mandatsanbahnung über die Organisation der Leistungserstellung bis hin zur Rechnungsstellung mit begleitendem Controlling. In diesen Prozessschritten können Sie Funktionen für das Management von Dokumenten, Aufgaben und Fristen sowie für den internen Nachrichtenaustausch innerhalb der Kanzlei nutzen.

Die Lösung ist optimal verzahnt mit den leistungserstellenden Anwendungen sowie der digitalen Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten über MyDATEV Kanzlei. Damit wird das Arbeiten in der Cloud noch integrierter, transparenter und sicherer. DATEV Kanzleimanagement steht für mehr Transparenz, Automatisierung und digitale Zusammenarbeit im Kanzleialltag.

Zukünftige DATEV Kanzleimanagement Pakete

Die bisherigen Eigenorganisation-Pakete werden schrittweise durch drei neue Cloud-Angebote ersetzt. Alle drei Versionen von DATEV Kanzleimanagement basieren auf einer gemeinsamen technischen Plattform, verfolgen dieselben Prozesse und Logiken und ermöglichen dadurch ein unkompliziertes Upgrade.

DATEV Kanzleimanagement basis bildet den Einstieg in die neue Cloud-Welt. Die Lösung unterstützt Kanzleien bei der Digitalisierung ihrer zentralen Prozesse, legt den Schwerpunkt auf die gesetzeskonforme E-Rechnung und sorgt für eine einfache, effiziente Organisation der Kanzleiabläufe.





bildet den Einstieg in die neue Cloud-Welt. Die Lösung unterstützt Kanzleien bei der Digitalisierung ihrer zentralen Prozesse, legt den Schwerpunkt auf die gesetzeskonforme E-Rechnung und sorgt für eine einfache, effiziente Organisation der Kanzleiabläufe. DATEV Kanzleimanagement erweitert den Funktionsumfang deutlich: Es ermöglicht die umfassende Steuerung der gesamten Kanzlei, integriert Controlling und Automatisierung in die täglichen Abläufe und stellt erweiterte Compliance-Funktionen bereit.





erweitert den Funktionsumfang deutlich: Es ermöglicht die umfassende Steuerung der gesamten Kanzlei, integriert Controlling und Automatisierung in die täglichen Abläufe und stellt erweiterte Compliance-Funktionen bereit. DATEV Kanzleimanagement plus bietet darüber hinaus zusätzliche Werkzeuge und Funktionen für ein ganzheitliches, zukunftssicheres Kanzleimanagement.

Alle Versionen basieren auf einer gemeinsamen technischen Plattform, verfolgen dieselben Prozesse und Logiken und ermöglichen dadurch eine kontinuierliche Weiterentwicklung und einfache Erweiterbarkeit.

Aktuelle Versionen und Pilotierung

Seit Ende 2022 wird DATEV Kanzleimanagement mit einer kleinen Zielgruppe pre-pilotiert.Seit Oktober 2024 ist eine erste Version von DATEV Kanzleimanagement basis im Einsatz – bei ausgewählten Kanzleien, die bereits jetzt vom vorhandenen Funktionsumfang profitieren.

Aktuell werden erste Erfahrungen im Produktivbetrieb gesammelt. Die Umstellung auf DATEV Kanzleimanagement basis und DATEV Kanzleimanagement erfolgt schrittweise mit Kanzleien, die bisher Eigenorganisation compact oder classic einsetzen. Die Einteilung in Chargen orientiert sich am Nutzungsverhalten und am verfügbaren Funktionsumfang. DATEV informiert aktiv, sobald Kanzleien für die Umstellung vorgesehen sind.