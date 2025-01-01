Aktuelle Nachrichten
Abkündigungen und Leistungsänderungen von Produkten
Kündigungen von Programmfunktionen und Dienstleistungen, Alternativen und Empfehlungen.
Preisänderungen
Mit der folgenden Aufstellung geben wir Ihnen einen Überblick über die Preisänderungen des DATEV-Produktportfolios und informieren Sie über Details und Hintergründe.
Pilotierung von DATEV-Software
Ausblick
Informieren Sie sich über geplante Produkte und Funktionserweiterungen, die Sie in den nächsten 6-12 Monaten erwarten können.