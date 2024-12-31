Aktuelle Produktabkündigungen und Leistungsänderungen (Anschreiben Oktober 2025)
Produktabkündigungen
Übersicht aller Produktabkündigungen und Leistungsänderungen
Unter den einzelnen Geschaftsfeldern sehen Sie im Aufklappbereich, welche Produkte zum genannten Zeitpunkt abgekündigt werden bzw. welche Leistungsänderungen zum genannten Zeitpunkt erfolgen. Bereits erfolgte Produktabkündigungen und Leistungsänderungen bleiben noch ein Jahr lang aufgelistet.
Abschlussprüfung
Produktabkündigungen
- Abschlussprüfung IT-Checkliste 330 (zum 31.12.2025, Anschreiben Oktober 2024)
- Abschlussprüfung Geschäftsrisiko (zum 31.12.2024, Anschreiben Oktober 2023)
- Abschlussprüfung mobil Verwaltung (zum 31.12.2024, Anschreiben Oktober 2023)
- Abschlussprüfung Betriebswirtschaftliche Prüfungen (zum 31.12.2024, Anschreiben Oktober 2023)
- Abschlussprüfung Externe Qualitätskontrolle (zum 31.12.2024, Anschreiben Oktober 2023)
Leistungsänderungen
- Arbeitspapiere Referenzmodell ISA [DE] / KMU in Abschlussprüfung comfort: Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für Prüffelder (zum 07.08.2025, Anschreiben Mai 2025)
- Wertaufbereitung von Fremddaten in Abschlussprüfung comfort / classic und DATEV Konsolidierung (zum 31.12.2025, Anschreiben Oktober 2024)
- Bereitstellung aktueller Schnittstellenfunktionspläne in Abschlussprüfung comfort, Abschlussprüfung classic und DATEV Konsolidierung (zum 31.12.2024, Anschreiben Mai 2024)
Betriebliches Rechnungswesen und DATEV Unternehmen online
Produktabkündigungen
- DATEV Rechnungsdatenservice 2.0 (zum 31.12.2026, Anschreiben Oktober 2025)
- Tool EBS-Konvertierung (zum 31.12.2025)
- Tool Liquiditätsvorschau (zum 31.12.2025)
- DATEV Branchenpakete (Burger King, Gartenbau, Tankstellen und Tupperware) (zum Jahreswechsel 2025/2026, Anschreiben Oktober 2024)
- Branchenpakete Kreditinstitute RechKredV (SKR99) (Neuanlage zum Jahreswechsel 2024/2025 und Jahresübernahme zum Jahreswechsel 2025/2026)
- ISWL RechImport (zum 30.06.2025, Anschreiben Juni 2024)
- DATEV Converter (zum 31.12.2024, Anschreiben Juni 2024)
- Branchenpakete für Vereine, Stiftungen, gemeinnützige GmbHs (SKR49) (Neuanlagen ab WJ 2024 / Jahresübernahmen ab WJ 2025, Anschreiben Mai 2023)
- SKR97 (DATEV-Kontenrahmen für Privatpersonen) in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen (zum 31.12.2024, Anschreiben: Oktober 2022)
- Tool Bauabzugsteuer (zum 31.12.2024)
- DATEV ACL Tools (zum 31.12.2024)
- DATEV ACL comfort (zum 31.12.2024)
- DATEV Prüfungsautomatisierung (zum 31.12.2024, Anschreiben Oktober 2023)
- Auftragswesen online (zum 31.12.2024, Anschreiben Oktober 2023)
DATEVkommunal
IT-Lösungen und Security
Komplettlösungen
Personalwirtschaft
Leistungsänderungen
- SMS-TAN in DATEV Arbeitnehmer online (zum 31.12.2026, Anschreiben Oktober 2025)
- DATEV Personaldaten (zum 31.12.2026, Anschreiben Mai 2025)
- Digitale Personalakte (zum 30.06.2025, Anschreiben Mai 2024)
- DATEV Unternehmen online – LODAS Vorerfassung online, Lohn und Gehalt Vorerfassung online (zum 30.09.2025, Anschreiben Mai 2024)
Steuern
Leistungsänderungen
- Tool Ergänzende Steuerformulare (zum 31.12.2025, Anschreiben Oktober 2025)
- Einkommensteuer classic und comfort (zum 31.12.2026, Anschreiben Oktober 2025)
- Vorabrechner in Erbschaft- und Schenkungsteuer comfort (zum 27.11.2025, Anschreiben Mai 2025)
- Antrag auf Eigenheimzulage (zum 31.12.2025, Anschreiben Mai 2025)
- DATEV Freizeichnung online (zum 07.08.2025, Anschreiben Mai 2025)
Wirtschaftsberatung
Wissen
Produktabkündigungen
- LEXinform Kommentarpaket Steuern Schäffer-Poeschel online (zum 31.12.2026)
- LEXinform IWW Informationsdienste (zum 31.12.2026, Anschreiben Oktober 2025)
- Online-Seminarreihe DATEV LODAS/Lohn und Gehalt, Lernvideo - Online-Seminarreihe Lohn mit DATEV LODAS/Lohn und Gehalt (zum 31.12.2025, Anschreiben Oktober 2024)
- LEXinform Verlagsrecherche (zum 31.12.2025, Anschreiben Oktober 2024)
- Verlagsdatenbanken juris, Haufe, Otto Schmidt und NWB (zum 31.12.2025, Anschreiben Oktober 2024)
- DATEV EU-Handbuch Printausgabe (zum 31.12.2024, Anschreiben Mai 2024)
- Elektronisches Wissen Steuerliche Außenprüfung (zum 31.12.2024, Anschreiben Oktober 2023)
- Elektronisches Wissen Wirtschaft und Märkte (zum 31.12.2024, Anschreiben Oktober 2023)
- Elektronisches Wissen Familienrecht (zum 31.12.2024, Anschreiben Oktober 2023)
- LEXinform Steuern online: Wissen (zum 31.03.2024 bzw. 31.12.2024, Anschreiben Oktober 2023)
- LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft online (zum 31.03.2024 bzw. 31.12.2024, Anschreiben Oktober 2023)