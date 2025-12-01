Einstellung zum 31.12.2025
DATEV stellt zum 31.12.2025 für das Produkt DATEV Unternehmensanalyse , Art.-Nr. 41479, die Weiterentwicklung, Pflege und Service ein. Die Einstellung umfasst auch die Module Frühwarnsystem (Element des Controllingreport comfort), Debitoren-Monitoring und Ratingreport Banken.
Archivieren Sie bis spätestens Dezember 2025 die relevanten Auswertungen der Unternehmensanalyse.
Weitere Informationen zur Umstellung von Unternehmensanalyse auf DATEV Analyse und Planung finden Sie auf unserer Landingpage.
Alternativen
Als Alternative bietet DATEV seit 01.07.2024 die neue Cloud-Lösung DATEV Analyse und Planung an. DATEV Analyse und Planung ist Bestandteil von Wirtschaftsberatung classic.
Der voraussichtlich ab Januar 2025 verfügbare Programmteil Analyse prüft auf Basis der laufenden Buchführung das Zahlenwerk der BWA sowie die Liquidität. Mithilfe von vorbelegten Schwellenwerten erkennt der DATEV Frühwarnservice auffällige Entwicklungen und informiert so rechtzeitig über erkannte Abweichungen.
Gründe für die Einstellung
- Technisch veraltete Anwendung
- Vermeidung von doppeltem Pflegeaufwand für die gesetzlichen Änderungen
- Neue modernere Alternative (Cloud-Lösung DATEV Analyse und Planung) vorhanden
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den Programmservice Wirtschaftsberatung.