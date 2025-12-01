DATEV stellt zum 31.12.2025 für das Produkt DATEV Unternehmensanalyse , Art.-Nr. 41479, die Weiterentwicklung, Pflege und Service ein. Die Einstellung umfasst auch die Module Frühwarnsystem (Element des Controllingreport comfort), Debitoren-Monitoring und Ratingreport Banken.

Archivieren Sie bis spätestens Dezember 2025 die relevanten Auswertungen der Unternehmensanalyse.

Weitere Informationen zur Umstellung von Unternehmensanalyse auf DATEV Analyse und Planung finden Sie auf unserer Landingpage.