DATEV Analyse und Planung
- Direkter Aufruf aus der Finanzbuchführung in Kanzlei-Rechnungswesen
- Automatische Überprüfung der Buchhaltung zum frühzeitigen Erkennen von Auffälligkeiten
- Einfache und schnelle Planung als Basis für jedes Mandanten- und Bankgespräch
- Grafische Darstellung der Entwicklung von bis zu 5 Jahren
DATEV Analyse und Planung ist Bestandteil des Programmpakets Wirtschaftsberatung classic (Art. Nr. 41435).
Inhalte
Beschreibung
DATEV Analyse und Planung ist eine DATEV-Cloud-Anwendung und besteht aus den Programmlösungen Frühwarnservice und Planung. Damit können Sie die Unternehmen Ihrer Mandanten betriebswirtschaftlich analysieren und Planungen erstellen.
Die geplanten Ausbaustufen der Programmlösung Planung entnehmen Sie dem Hilfe-Dokument DATEV Analyse und Planung Überblick..
Leistungen
Der direkte Aufruf aus Kanzlei-Rechnungswesen ermöglicht einen schnellen Start der beiden Programmlösungen.
Die grafischen Darstellungen bietet die Basis für den Austausch mit Mandanten.
Frühwarnservice
- Monatliche automatische Überprüfung der Buchhaltung auf auffällige Entwicklungen auch für 4/3-Rechner-Mandate und Mandate mit Branchenpaket Ärzte/Zahnärzte
- Prüfung von Posten der BWA und Kennzahlen aus den Bereichen Erfolg, Bilanz und Liquidität anhand von Schwellenwerten
- Mandantenspezifisch Individualisierbarkeit der Kriterien und Schwellenwerte
- Anzeige der auffälligen Posten auf der Startseite
- Markierung auffälliger Konten mit Wertenachweis
Planung
- Übernahme der bestehenden Plandaten aus den BWA-Planwerten (BWA01)
- Mit wenigen Eingaben erstellt die Anwendung auf Basis einer BWA01 eine Darstellung der zukünftigen Zahlungen (Zahlungsübersicht).
- Die überschlägige Berechnung der betrieblichen Steuern sowie der Umsatzsteuer erfolgt automatisch.
- Über Detail-Eingaben können Kredite und Investitionen erfasst werden und in die Planung übernommen werden.
- Detailerfassung für Umsatzplanungen ermöglichen eine genauere Absatz-/Umsatzplanung.
- Es besteht die Möglichkeit Notizen zu erfassen.
- Zur besseren Nachvollziehbarkeit zeigt ein Aktivitätenprotokoll alle Änderungen in der Planung an
- Auswertungen sind zu allen Planungs-Schemata möglich
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Kundenstimmen
Die Planung auf Kontoebene sowie die einfache und übersichtliche Bedienung der neuen Cloud-Anwendung DATEV Analyse und Planung haben mich überzeugt, die Anwendung zukünftig für jegliche Planungen für meine Mandanten einzusetzen.
Markus Jornitz
Unternehmensberater in der PLANARIS Unternehmensgruppe
PLANARIS Unternehmensgruppe
Weitere Informationen
Preise
DATEV Analyse und Planung
