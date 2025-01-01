DATEV Analyse und Planung ist eine DATEV-Cloud-Anwendung und besteht aus den Programmlösungen Frühwarnservice und Planung. Damit können Sie die Unternehmen Ihrer Mandanten betriebswirtschaftlich analysieren und Planungen erstellen.

Die geplanten Ausbaustufen der Programmlösung Planung entnehmen Sie dem Hilfe-Dokument DATEV Analyse und Planung Überblick..