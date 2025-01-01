Früherkennung von betriebswirtschaftlichen Auffälligkeiten mit dem DATEV Frühwarnservice
DATEV Frühwarnservice ist die neue cloudbasierte Analysekomponente von DATEV Analyse und Planung. Die Anwendung dient zur Früherkennung von betriebswirtschaftlichen Auffälligkeiten, indem sie BWA-Kennzahlen sowie Kennzahlen zur Liquidität, Bilanz und Erfolg automatisch prüft. Ein rechtzeitiges Erkennen und die Kommunikation mit der Mandantin und dem Mandanten sind bei wirtschaftlichen Schieflagen besonders wichtig.
Die neue Cloud-Anwendung ist für alle Anwenderinnen und Anwender von Wirtschaftsberatung classic direkt aus der aktuellen Buchführung des ausgewählten Mandanten in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen aufrufbar.
Mit wenigen Klicks zum Frühwarnservice
Sie finden den Aufrufpunkt Frühwarnservice entweder in der Übersicht unter Finanzbuchführung auswerten oder unter Auswertungen | Finanzbuchführung | Frühwarnservice.
Bitte beachten Sie, dass zum Öffnen die Rechtevergabe von DATEV Analyse und Planung und die Aktivierung der Datenbereitstellung für DATEV Cloud-Lösungen erfolgt sein müssen. Um die Einsatzvoraussetzungen der Rechtevergabe zu erfüllen, vergeben Sie bitte die Rechte "Zentrale Mandanten" (Dropdown Menü MyDATEV Übergreifende Anwendungen) sowie "Analyse und Planung" (Dropdown Menü Rechnungswesen). Um Cloud-Anwendungen nutzen zu können, müssen Sie zudem noch einmalig pro Mandant die Datenbereitstellung aktivieren. Dies finden Sie in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen unter "Extras – Datenbereitstellung für DATEV-Cloud Lösungen."
Beim Öffnen des Frühwarnservices werden automatisch die aktuellen Buchführungsdaten zur Prüfung in die Cloud-Anwendung hochgeladen.
Tipp für Ihre Umsetzung
- Information zu den Einsatzvoraussetzungen finden Sie unter DATEV Hilfe-Center - Dok-Nr. 1036847
- Das Hilfe-Video DATEV Frühwarnservice zeigt Ihnen die ersten Schritte im Programm.
Startseite
Die Startseite der Cloud-Anwendung zeigt Ihnen schnell einen Überblick über alle Auffälligkeiten, die für den aktuellen Buchführungsmonat vorliegen.
Sie können jederzeit zu den vorherigen Auswertungsmonaten wechseln. Auch die Vergleichsart kann umgestellt werden. Diese bestimmt, mit welchem Wert der aktuelle Buchführungswert verglichen werden soll. Beim Vergleich wird geprüft, ob die Abweichung den Schwellenwert übersteigt. Ist dies der Fall, wird das Kriterium als Auffälligkeit angezeigt.
Beim Anklicken einer Auffälligkeit wird rechts die grafische Darstellung des zeitlichen Verlaufs dargestellt. Die wichtigsten BWA-Ergebnisgrößen dienen als Orientierung und stellen den Bezug zur BWA dar. Hier kann ein genereller Trend der Unternehmenswerte festgestellt werden.
Hinweis: Die grafische Darstellung der Gesamtleistung und Gesamtkosten kann durch Anklicken ein- oder ausgeblendet werden (im Screenshot an den durchgestrichenen Begriffen in der Legende erkennbar).
Kriterien bearbeiten
Die Auffälligkeiten sind in BWA-Kriterien und Kennzahlen zu Bilanz, Liquidität und Erfolg aufgeteilt. Den kompletten Katalog an Kriterien, die geprüft werden, sind unter Kriterien bearbeiten zu finden. Hier können alle Kriterien mandantenspezifisch angepasst werden.
Tipp: Die Liste aller Kriterien finden Sie im Dokument Kriterien DATEV Frühwarnservice im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1036753
Die vorbelegten Schwellenwerte können individuell eingestellt und gespeichert werden. Mit dem Ein- und Ausschalten können Sie entscheiden, welche Kriterien für den Mandanten relevant sind. Wichtig dabei ist, dass immer alle Kriterien beim Frühwarnservice geprüft werden – egal ob aktiv oder inaktiv.
Bitte beachten Sie: Inaktive Kriterien erscheinen auf der Startseite nicht präsent im Frühwarnservice. Die inaktiven Auffälligkeiten sind dort eingeklappt. Sie können direkt auf der Startseite aktiviert werden, falls eine genauere Beobachtung in Zukunft gewünscht ist. So werden sie zukünftig bei Überschreiten des Schwellenwertes bei den aktiven Auffälligkeiten angezeigt.
Detailseite
Die genauere Prüfung einer Auffälligkeit kann auf der jeweiligen Detailseite durchgeführt werden.
Auf der Detailseite sehen Sie oben die Definition des Kriteriums. Diese dient Ihnen als Hilfestellung und erleichtert Ihrem Mandanten das Verständnis.
Der Wertenachweis ist vergleichbar mit der BWA, die Sie aus Kanzlei-Rechnungswesen kennen. Beim Frühwarnservice werden die auffälligen Konten rot markiert. So sehen Sie auf einen Blick, welche Konten Sie genauer betrachten sollten. Eine Sortierung des Wertenachweises ist ebenfalls zur besseren Analyse möglich. Dabei können Sie die Veränderungen nach Größe sortieren – in absoluten Werten oder in Prozentangaben.
Mit Auffällige Konten nach oben werden alle rot markierten Konten automatisch an den Anfang des Wertenachweises sortiert. So haben Sie kritische Bereiche sofort im Blick.
Tipp für Ihre Umsetzung
- Für eine bessere Dokumentation von wichtigen Informationen aus der Buchhaltung oder vom Mandanten, nutzen Sie das Notizfeld auf jeder Detailseite.
Grafische Darstellung der Auffälligkeit
Zum Wertenachweis unterstützt eine grafische Darstellung der Auffälligkeit. So sehen Sie auf einen Blick die Entwicklung dieser Posten in der Vergangenheit.
Nach der Prüfung der Auffälligkeit kann der Haken auf der Detailseite rechts oben bei Auffälligkeit geprüft gesetzt werden. Alternativ gibt es auf der Startseite auch die Geprüft-Spalte, die abgehakt werden kann. Nach dem Abhaken wird die Auffälligkeit durchgestrichen und es ist sofort ersichtlich, dass in diesem Monat dieses Kriterium geprüft wurde.
Falls vor dem endgültigen Abhaken Klärungsbedarf mit dem Mandanten besteht, können Sie die Mandanteninformationen auf der Startseite des Frühwarnservices öffnen, um mit ihm in Kontakt zu treten. Die Auffälligkeiten-Liste können Sie auf der Startseite als PDF ausgeben, um eine gemeinsame Diskussionsgrundlage zu haben. Nach Freigabe von MyDATEV Kanzlei ist eine Anbindung geplant, um medienbruchfrei Daten austauschen zu können.
Falls das Unternehmen in eine wirtschaftliche Schieflage geraten ist, nutzen Sie dies für ein Mandantengespräch. Eine weitere Sicherheit für die künftige Entwicklung des Unternehmens kann DATEV Analyse und Planung mit der Online-Planung bieten. Lesen Sie dazu auch: Fachbeitrag - DATEV Analyse und Planung.
Ausblick
Die Cloud-Anwendung DATEV Frühwarnservice wird sukzessive weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie im Hilfe-Dokument Überblick DATEV Frühwarnservice unter „Ausblick“.
Vorteile für Ihre Kanzlei
- Direkter Aufruf aus Kanzlei-Rechnungswesen ermöglicht einen schnellen Start der Anwendung
- Automatische Prüfung der aktuellen Buchführungsdaten
- Übersicht über die betriebswirtschaftlichen Auffälligkeiten
- Grafische Aufbereitung der Entwicklung des auffälligen Kriteriums für das Mandantengespräch
- Bessere und schnellere Kontrolle der Buchhaltung / BWA-Analyse – Zeitersparnis, weniger fehleranfällig
- Unterstützung der Buchhaltungskraft
- Gewährleistung einer unterjährigen Analyse und dadurch schnelleres Agieren bei Schieflagen
Vorteile für Ihre Mandantschaft
- Frühzeitige Kommunikation, um bei Schieflagen Gegenmaßnahmen ergreifen zu können
- Besseres Verständnis durch Aufzeigen der Ergebnisse in modernen Grafiken
Software und Unterstützungsangebote
Softwareangebote
Unterstützungsangebote
- DATEV Hilfe-Center: Aufruf DATEV Frühwarnservice
- DATEV Hilfe-Center: Einsatzvoraussetzungen DATEV Frühwarnservice
- DATEV Hilfe-Center: Kriterien DATEV Frühwarnservice
- DATEV Hilfe-Center: Auffällige Konten im Wertenachweis
- Fachbuch: DATEV BWA und Controllingreport - Lesen und Verstehen, 4. Auflage (E-Book)