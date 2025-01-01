Sie finden den Aufrufpunkt Frühwarnservice entweder in der Übersicht unter Finanzbuchführung auswerten oder unter Auswertungen | Finanzbuchführung | Frühwarnservice.

Bitte beachten Sie, dass zum Öffnen die Rechtevergabe von DATEV Analyse und Planung und die Aktivierung der Datenbereitstellung für DATEV Cloud-Lösungen erfolgt sein müssen. Um die Einsatzvoraussetzungen der Rechtevergabe zu erfüllen, vergeben Sie bitte die Rechte "Zentrale Mandanten" (Dropdown Menü MyDATEV Übergreifende Anwendungen) sowie "Analyse und Planung" (Dropdown Menü Rechnungswesen). Um Cloud-Anwendungen nutzen zu können, müssen Sie zudem noch einmalig pro Mandant die Datenbereitstellung aktivieren. Dies finden Sie in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen unter "Extras – Datenbereitstellung für DATEV-Cloud Lösungen."

Beim Öffnen des Frühwarnservices werden automatisch die aktuellen Buchführungsdaten zur Prüfung in die Cloud-Anwendung hochgeladen.

