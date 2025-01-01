Umfassende Paketlösung für die betriebswirtschaftliche Mandantenberatung.

Wirtschaftsberatung classic ist eine Komplettlösung für Ihre Kanzlei, um das Geschäftsfeld der betriebswirtschaftlichen Beratung zu erschließen.

Bitte beachten Sie: Die Programme DATEV Unternehmensplanung und DATEV Unternehmensanalyse werden zum 31.12.2025 abgekündigt. Weitere Informationen zur Umstellung auf DATEV Analyse und Planung finden Sie auf unserer Landingpage. Nutzen sie auch das kostenfreie DATEV Info online zur Umstellung.

Für die Nutzung von Wirtschaftsberatung classic ist das kostenlose Programm Basis Wirtschaftsberatung (Art.-Nr. 41503) Voraussetzung.