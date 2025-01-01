Art.-Nr. 41435 | Software

Wirtschaftsberatung classic

  • Paketlösung für die Betriebswirtschaftliche Beratung
  • Beinhaltet u.a. die neuen Cloudlösungen DATEV Analyse und Planung, DATEV Steuervorauszahlungen
Inhalte

Beschreibung

Umfassende Paketlösung für die betriebswirtschaftliche Mandantenberatung.

Wirtschaftsberatung classic ist eine Komplettlösung für Ihre Kanzlei, um das Geschäftsfeld der betriebswirtschaftlichen Beratung zu erschließen.

Bitte beachten Sie: Die Programme DATEV Unternehmensplanung und DATEV Unternehmensanalyse werden zum 31.12.2025 abgekündigt. Weitere Informationen zur Umstellung auf DATEV Analyse und Planung finden Sie auf unserer Landingpage. Nutzen sie auch das kostenfreie DATEV Info online zur Umstellung.

Für die Nutzung von Wirtschaftsberatung classic ist das kostenlose Programm Basis Wirtschaftsberatung (Art.-Nr. 41503) Voraussetzung.

Leistungen
  • DATEV Analyse und Planung
    Neue Cloud-Anwendung mit den Programmlösungen Frühwarnservice zur automatischen Prüfung von betriebswirtschaftlichen Auffälligkeiten und Planung für eine schnelle und einfache Planung
  • DATEV Steuervorauszahlungen
    Neue Cloud-Anwendung zur Überwachung und Planung der Steuervorauszahlungen
  • DATEV Finanzanalyse
    Darstellung und Beurteilung von finanzmathematischen Berechnungen
  • DATEV Steuergestaltung
    Simulation der Veranlagung durch das Finanzamt für zukünftige Zeiträume
  • DATEV Unternehmensanalyse
    Analyse der Erfolgs-, Vermögens- und Finanzlage des Mandantenbetriebes
  • DATEV Unternehmensplanung
    Mittelfristige Planung der Erfolgs- und Finanzplanung bestehender und zu gründender Unternehmen

