Immobilienanalyse
- Anbindung an die DATEV Programme Steuergestaltung, Liquiditätsplanung und Finanzanalyse
- Vergleich einer geplanten Immobilieninvestition mit einer alternativen Kapitalanlage sowie Renditeberechnung
- Detaillierte Auswertungen zur Planung und Beurteilung der geplanten Investition
Inhalte
Beschreibung
Planen Sie die Auswirkung Ihrer finanzierten, privaten Immobilieninvestition auf Ihre Steuer- und Liquiditätsentwicklung.
Treffen Sie eine Investitionsentscheidung durch Barwertermittlung einer Immobilien- und Alternativanlage oder nutzen Sie bei einer vermieteten Immobilie die integrierte Renditeberechnung. Beurteilen Sie die steuerliche Vorteilhaftigkeit mehrerer Immobilieninvestitionen und die Liquiditätssituation im Vergleich. Berücksichtigen Sie bei einer (teilweise) selbstgenutzten Immobilie ein Arbeitszimmer für jeden anspruchsberechtigten Ehepartner.
Bitte beachten Sie, dass für die Nutzung dieses Programms das kostenlose Programm Basis Wirtschaftsberatung (Art.-Nr. 41503) Voraussetzung ist.
Leistungen
-
Zahlreiche Programmverbindungen erleichtern Ihnen die Arbeit
-
Sie können steuerliche Daten aus DATEV Einkommensteuer classic / comfort implementieren
-
Alle zugehörigen Finanzierungen können Sie aus DATEV Finanzanalyse übernehmen
-
Die private Liquiditätssituation des Mandanten wird durch Daten aus der Liquiditätsplanung vervollständigt
-
-
Unterstützung durch umfassende Ergebnisberichte
-
Auswertungen liefern Ihnen einen Überblick über Liquidität, Steuer und Vermögensentwicklung über einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren
-
Sie können Ihre fertig geplante Immobilieninvestition mit alternativen Anlagen am Kapitalmarkt vergleichen
-
Für eine ausschließlich vermietete Immobilie steht Ihnen eine Renditeberechnung zur Verfügung.
-
Detaillierte Auswertungen helfen Ihnen bei einzelnen und bei mehreren zu einem Modell zusammengefassten Fällen
-
-
Berücksichtigung einer Umsatzsteuer-Option
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.