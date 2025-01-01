Immobilienanalyse

Planen Sie die Auswirkung Ihrer finanzierten, privaten Immobilieninvestition auf Ihre Steuer- und Liquiditätsentwicklung.

Treffen Sie eine Investitionsentscheidung durch Barwertermittlung einer Immobilien- und Alternativanlage oder nutzen Sie bei einer vermieteten Immobilie die integrierte Renditeberechnung. Beurteilen Sie die steuerliche Vorteilhaftigkeit mehrerer Immobilieninvestitionen und die Liquiditätssituation im Vergleich. Berücksichtigen Sie bei einer (teilweise) selbstgenutzten Immobilie ein Arbeitszimmer für jeden anspruchsberechtigten Ehepartner.

Bitte beachten Sie, dass für die Nutzung dieses Programms das kostenlose Programm Basis Wirtschaftsberatung (Art.-Nr. 41503) Voraussetzung ist.