Steuergestaltung
- Daten aus den Deklarationsprogrammen automatisch übernehmen
- Simulieren steuerrechtlicher Sachverhalte für zukünftige Zeiträume als Entscheidungsgrundlage
- Anpassungsantrag mit vorbelegter Begründung an die Finanzverwaltung elektronisch übermitteln
Inhalte
Beschreibung
Steuerrechtlich zulässige Gestaltungsalternativen lassen sich hinsichtlich ihrer Langzeitwirkung auf die Steuerbelastung der Mandanten simulieren.
Übernehmen Sie einfach die Daten aus den Steuerdeklarationsprogrammen für eine Vorbelegung der Datenbasis. So können Sie die Steuerarten Einkommen-, Kirchen-, Körperschaft-, Gewerbesteuer sowie den Solidaritätszuschlag berechnen.
Das Programm unterstützt Sie bei den Beratungsleistungen:
Steuervorauszahlungen
Einkommensteuer-Vorausberechnung
Veranlagungsformen vergleichen
Rückstellungsberechnung für Aufbewahrungspflichten - Finanzverwaltungsmethode
Leistungen
Erfassen
Nutzen Sie die Musterbestände zur Einarbeitung und Unterstützung bei der Steuerplanung.
Einmal erfasste Daten werden über eine umfangreiche Zeitraumverwaltung in weitere Jahre kopiert.
Datenübernahme: Die Daten können direkt aus den Steuerdeklarations-Programmen - zum Beispiel aus DATEV Einkommensteuer, Gewerbesteuer oder Körperschaftsteuer übernommen werden.
Simulieren Sie für einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren für private und betriebliche Mandanten in die Zukunft.
Beraten
Simulieren Sie in Steuergestaltung Privat die Auswirkungen geplanter Gesetzesänderungen.
Ermitteln und berechnen Sie anhand vordefinierter Beratungsanlässe die Vorteilhaftigkeit von bestimmten Vorschriften, z.B. Steuerliche Alternativen planen, Steuerliche Wahlrechte einer Betriebsveräußerung betrachten, usw.
Berechnen Sie die Vorauszahlungen und übermitteln Sie den Antrag auf Anpassung der Vorauszahlungen elektronisch. Alle Daten sowie die Begründung sind bereits vorbelegt.
Auswerten und dokumentieren
Dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse mit Hilfe von umfangreichen Standardauswertungen für sich und Ihre Mandanten.
Beraten Sie Ihre Mandanten über ihre aktuelle und künftige steuerliche Situation im Überblick und im Detail anhand von Auswertungen und sprechen Sie über Gestaltungsmöglichkeiten.
Exportieren Sie die Auswertungen nach Microsoft Word, um sie textlich und gestalterisch individuellen Bedürfnissen anzupassen.
