LOVOR
- Verwenden von Personaldaten aus den Lohnabrechnungsprogrammen LODAS oder Lohn und Gehalt für die Vorwegberechnung
Inhalte
Beschreibung
Schnelle Berechnung lohnrelevanter Daten vor Ort zu Informations- und Beratungszwecken.
LOVOR unterstützt Sie durch eine Lohnvorwegberechnung, um schnell und exakt lohnrelevante Berechnungen zu erstellen. Mit dem Programm werden Auszahlungsbeträge an Mitarbeiter vorab ermittelt. Beantworten Sie Fragen zum Bruttolohn bei vereinbartem Nettolohn sowie zu Auswirkungen von Gehaltserhöhungen. Zusätzlich lassen sich Effektivkosten ausweisen, die mit einer Stelle verbunden sind.
Leistungen
-
Aussagekräftige Berechnungen
-
Sie ermitteln Abzugs- und Auszahlungsbeträge.
-
Sie können Netto-Löhne hochrechnen.
-
Sie berechnen Effektivkosten.
-
Zur Lohnoptimierung berechnen Sie Entgeltbestandteile.
-
-
Unterstützende Funktionen
-
Verschiedene Berechnungen miteinander vergleichen
-
Optimale Steuerklassenkombinationen ermitteln, inklusive der Auswirkungen des Faktorverfahrens
-
Für den Druck und E-Mail-Versand stehen die Auswertungen im Datei-Format PDF oder ILA zur Verfügung.
-
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.