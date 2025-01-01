Schnelle Berechnung lohnrelevanter Daten vor Ort zu Informations- und Beratungszwecken.

LOVOR unterstützt Sie durch eine Lohnvorwegberechnung, um schnell und exakt lohnrelevante Berechnungen zu erstellen. Mit dem Programm werden Auszahlungsbeträge an Mitarbeiter vorab ermittelt. Beantworten Sie Fragen zum Bruttolohn bei vereinbartem Nettolohn sowie zu Auswirkungen von Gehaltserhöhungen. Zusätzlich lassen sich Effektivkosten ausweisen, die mit einer Stelle verbunden sind.