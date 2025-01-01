Finanzanalyse
- Kreditberechnungen ohne umfangreiche manuelle Rechenarbeit
- Kredite in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen automatisch buchen und auswerten
- Erstellen eines Verbindlichkeitenspiegels
Inhalte
Beschreibung
Ihre verlässliche Unterstützung bei finanzmathematischen Berechnungen.
Das Programm unterstützt zum Beispiel bei der Ermittlung von Effektivzins, Laufzeit oder Barwert. Alle Ergebnisse werden tag- und centgenau berechnet. Auch komplexe Zahlungspläne lassen sich flexibel und individuell gestalten - auch bei Finanzierungen mit mehreren Finanzierungsarten.
Besonders praktisch für den Jahresabschluss: Gesellschafterkonten werden automatisch verzinst und gemischt genutzte Konten korrekt aufgeteilt. Sie können Kontobewegungen manuell eingeben oder Buchungen direkt aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen übernehmen - das spart Zeit und minimiert Fehlerquellen.
Die Erstellung eines Verbindlichkeitenspiegels mit Angabe der Restlaufzeiten nach HGB unterstützt Sie bei der Analyse und sorgt für mehr Transparenz.
Leistungen
- Anbindung an Kanzlei-Rechnungswesen
- Erzeugen Sie automatische Buchungsvorschläge beispielsweise zur Aufteilung von Kredit- und Leasingraten in Zins- und Tilgungsanteil
- Erstellen Sie einen Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel mit der Funktion "Kredite". Diese Funktion ermöglicht Ihnen auch eine direkte Nutzung und Verwaltung von Krediten und Leasingfinanzierungen aus Finanzanalyse.
- Starten Sie den Dialog für die Neuanlage von Krediten und Leasingfinanzierungen im Programm Finanzanalyse direkt aus "Belege buchen" in Kanzlei-Rechnungswesen.
- Übernehmen Sie Einzelbuchungssätze aus Kanzlei-Rechnungswesen zur Berechnung der Verzinsung von Kontokorrentkonten
- Fassen Sie beliebige Finanzierungsformen in Finanzmodelle zusammen und nutzen Sie die Möglichkeit für einen Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel.
- Unterstützung bei der Jahresabschlusstätigkeit erhalten Sie mit der Verzinsung von Gesellschafterkonten oder bei der Aufteilung gemischt genutzter Konten.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.