Finanzanalyse

Ihre verlässliche Unterstützung bei finanzmathematischen Berechnungen.

Das Programm unterstützt zum Beispiel bei der Ermittlung von Effektivzins, Laufzeit oder Barwert. Alle Ergebnisse werden tag- und centgenau berechnet. Auch komplexe Zahlungspläne lassen sich flexibel und individuell gestalten - auch bei Finanzierungen mit mehreren Finanzierungsarten.

Besonders praktisch für den Jahresabschluss: Gesellschafterkonten werden automatisch verzinst und gemischt genutzte Konten korrekt aufgeteilt. Sie können Kontobewegungen manuell eingeben oder Buchungen direkt aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen übernehmen - das spart Zeit und minimiert Fehlerquellen.

Die Erstellung eines Verbindlichkeitenspiegels mit Angabe der Restlaufzeiten nach HGB unterstützt Sie bei der Analyse und sorgt für mehr Transparenz.