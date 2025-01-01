Art.-Nr. 40786 | Software

Finanzanalyse

  • Kreditberechnungen ohne umfangreiche manuelle Rechenarbeit
  • Kredite in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen automatisch buchen und auswerten
  • Erstellen eines Verbindlichkeitenspiegels
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Inhalte

Beschreibung

Ihre verlässliche Unterstützung bei finanzmathematischen Berechnungen.

Das Programm unterstützt zum Beispiel bei der Ermittlung von Effektivzins, Laufzeit oder Barwert. Alle Ergebnisse werden tag- und centgenau berechnet. Auch komplexe Zahlungspläne lassen sich flexibel und individuell gestalten - auch bei Finanzierungen mit mehreren Finanzierungsarten.

Besonders praktisch für den Jahresabschluss: Gesellschafterkonten werden automatisch verzinst und gemischt genutzte Konten korrekt aufgeteilt. Sie können Kontobewegungen manuell eingeben oder Buchungen direkt aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen übernehmen - das spart Zeit und minimiert Fehlerquellen.

Die Erstellung eines Verbindlichkeitenspiegels mit Angabe der Restlaufzeiten nach HGB unterstützt Sie bei der Analyse und sorgt für mehr Transparenz.

Leistungen
  • Anbindung an Kanzlei-Rechnungswesen
    • Erzeugen Sie automatische Buchungsvorschläge beispielsweise zur Aufteilung von Kredit- und Leasingraten in Zins- und Tilgungsanteil
    • Erstellen Sie einen Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel mit der Funktion "Kredite". Diese Funktion ermöglicht Ihnen auch eine direkte Nutzung und Verwaltung von Krediten und Leasingfinanzierungen aus Finanzanalyse.
    • Starten Sie den Dialog für die Neuanlage von Krediten und Leasingfinanzierungen im Programm Finanzanalyse direkt aus "Belege buchen" in Kanzlei-Rechnungswesen.
  • Übernehmen Sie Einzelbuchungssätze aus Kanzlei-Rechnungswesen zur Berechnung der Verzinsung von Kontokorrentkonten
  • Fassen Sie beliebige Finanzierungsformen in Finanzmodelle zusammen und nutzen Sie die Möglichkeit für einen Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel.
  • Unterstützung bei der Jahresabschlusstätigkeit erhalten Sie mit der Verzinsung von Gesellschafterkonten oder bei der Aufteilung gemischt genutzter Konten.
Signet DATEV-Cloud

Verfügbar in der DATEV-Cloud

Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 40786 | Software

Finanzanalyse

Jetzt bestellen

Wissen & Weiterbildung

Präsenzseminar mit Übung | Art.-Nr. 70187

Kredite buchen und auswerten mit DATEV-Lösungen - Qualitätssteigerung durch automatisierte Prozesse

Alternativprodukte

Software | Art.-Nr. 50000

DATEV Mehrwert-Angebot
Software | Art.-Nr. 41435

Wirtschaftsberatung classic