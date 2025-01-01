Kredite buchen und auswerten mit DATEV-Lösungen - Qualitätssteigerung durch automatisierte Prozesse
- Hintergrundwissen: Darlehenstypen, Buchungssystematik und Programmfunktionen
- Umsetzung typischer Praxisfälle mit DATEV Finanzanalyse
- Generierung von Buchungen für den Verbindlichkeitenspiegel
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Im Seminar erfahren Sie, wie Sie Finanzierungen anlegen und über die Kredite-Funktion in DATEV Finanzanalyse automatische Buchungen erzeugen. Dadurch erhalten Sie aussagekräftige Auswertungen, können einen Verbindlichkeitenspiegel anfertigen und Ihren Mandanten bestmöglich auf das Bankgespräch vorbereiten.
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bietet in Verbindung mit DATEV Finanzanalyse Möglichkeiten, Darlehens- und Leasingverträge zu erfassen, zu verwalten und Buchungen zu automatisieren. Damit können Sie die Qualität von Buchführung und Jahresabschluss steigern. Nach der einmaligen Erfassung der Darlehens- bzw. Leasingdaten können diese laufend abgestimmt und die notwendigen Buchungen automatisiert erzeugt werden. Dies umfasst u. a. Aufteilungs- und Abgrenzungsbuchungen sowie den korrekten Ausweis der Restlaufzeiten entsprechend den Vorschriften des HGB und der E-Bilanz-Taxonomie. Aufgrund der verbesserten Datenlage können Sie eine Vielzahl neuer Beratungsleistungen anbieten und die Position Ihres Mandanten bei der Bank stärken.
Themen
-
Hintergrundwissen
-
Darlehenstypen kennen und erkennen
-
Kontenrahmen und Buchungssystematik bei Darlehen und Leasing verwenden
-
Programmfunktionen, die die Verwaltung und Buchung von Krediten optimieren
-
-
Gemeinsame Umsetzung typischer Praxisfälle
-
Darlehensverträge lesen, verstehen und mit DATEV Finanzanalyse erfassen
-
Kreditbuchungen automatisiert aus DATEV Finanzanalyse erzeugen
-
Buchungen für den Verbindlichkeitenspiegel gemäß E-Bilanz und BilRUG generieren
-
Einen Finanzstatus und weitere Zusatzauswertungen für Buchführung und Jahresabschluss aufbereiten
-
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaber und Kanzleimitarbeiter, die Buchführungen und Jahresabschlüsse erstellen
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
-
Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse
-
Grundkenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
Termine
