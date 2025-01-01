Im Seminar erfahren Sie, wie Sie Finanzierungen anlegen und über die Kredite-Funktion in DATEV Finanzanalyse automatische Buchungen erzeugen. Dadurch erhalten Sie aussagekräftige Auswertungen, können einen Verbindlichkeitenspiegel anfertigen und Ihren Mandanten bestmöglich auf das Bankgespräch vorbereiten.

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bietet in Verbindung mit DATEV Finanzanalyse Möglichkeiten, Darlehens- und Leasingverträge zu erfassen, zu verwalten und Buchungen zu automatisieren. Damit können Sie die Qualität von Buchführung und Jahresabschluss steigern. Nach der einmaligen Erfassung der Darlehens- bzw. Leasingdaten können diese laufend abgestimmt und die notwendigen Buchungen automatisiert erzeugt werden. Dies umfasst u. a. Aufteilungs- und Abgrenzungsbuchungen sowie den korrekten Ausweis der Restlaufzeiten entsprechend den Vorschriften des HGB und der E-Bilanz-Taxonomie. Aufgrund der verbesserten Datenlage können Sie eine Vielzahl neuer Beratungsleistungen anbieten und die Position Ihres Mandanten bei der Bank stärken.