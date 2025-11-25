Kredite buchen und auswerten mit DATEV-Lösungen - Qualitätssteigerung durch automatisierte Prozesse
- Hintergrundwissen: Darlehenstypen, Buchungssystematik und Programmfunktionen
- Umsetzung typischer Praxisfälle mit DATEV Finanzanalyse
- Generierung von Buchungen für den Verbindlichkeitenspiegel
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.
Seminarnutzen
Im Seminar erfahren Sie, wie Sie Finanzierungen anlegen und über die Kredite-Funktion in DATEV Finanzanalyse automatische Buchungen erzeugen. Dadurch erhalten Sie aussagekräftige Auswertungen, können einen Verbindlichkeitenspiegel anfertigen und Ihren Mandanten bestmöglich auf das Bankgespräch vorbereiten.
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bietet in Verbindung mit DATEV Finanzanalyse Möglichkeiten, Darlehens- und Leasingverträge zu erfassen, zu verwalten und Buchungen zu automatisieren. Damit können Sie die Qualität von Buchführung und Jahresabschluss steigern. Nach der einmaligen Erfassung der Darlehens- bzw. Leasingdaten können diese laufend abgestimmt und die notwendigen Buchungen automatisiert erzeugt werden. Dies umfasst u. a. Aufteilungs- und Abgrenzungsbuchungen sowie den korrekten Ausweis der Restlaufzeiten entsprechend den Vorschriften des HGB und der E-Bilanz-Taxonomie. Aufgrund der verbesserten Datenlage können Sie eine Vielzahl neuer Beratungsleistungen anbieten und die Position Ihres Mandanten bei der Bank stärken.
Themen
-
Hintergrundwissen
-
Darlehenstypen kennen und erkennen
-
Kontenrahmen und Buchungssystematik bei Darlehen und Leasing verwenden
-
Programmfunktionen, die die Verwaltung und Buchung von Krediten optimieren
-
-
Gemeinsame Umsetzung typischer Praxisfälle
-
Darlehensverträge lesen, verstehen und mit DATEV Finanzanalyse erfassen
-
Kreditbuchungen automatisiert aus DATEV Finanzanalyse erzeugen
-
Buchungen für den Verbindlichkeitenspiegel gemäß E-Bilanz und BilRUG generieren
-
Einen Finanzstatus und weitere Zusatzauswertungen für Buchführung und Jahresabschluss aufbereiten
-
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleimitarbeiter, die Buchführungen und Jahresabschlüsse erstellen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
- Grundkenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.