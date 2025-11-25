Art.-Nr. 70187 |
Präsenzseminar mit Übung
Online-Seminar mit Übung

Kredite buchen und auswerten mit DATEV-Lösungen - Qualitätssteigerung durch automatisierte Prozesse

Nutzen Sie die Programmverbindung zwischen DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Finanzanalyse.
  • Hintergrundwissen: Darlehenstypen, Buchungssystematik und Programmfunktionen
  • Umsetzung typischer Praxisfälle mit DATEV Finanzanalyse
  • Generierung von Buchungen für den Verbindlichkeitenspiegel
Einmalig
241,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Im Seminar erfahren Sie, wie Sie Finanzierungen anlegen und über die Kredite-Funktion in DATEV Finanzanalyse automatische Buchungen erzeugen. Dadurch erhalten Sie aussagekräftige Auswertungen, können einen Verbindlichkeitenspiegel anfertigen und Ihren Mandanten bestmöglich auf das Bankgespräch vorbereiten.

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bietet in Verbindung mit DATEV Finanzanalyse Möglichkeiten, Darlehens- und Leasingverträge zu erfassen, zu verwalten und Buchungen zu automatisieren. Damit können Sie die Qualität von Buchführung und Jahresabschluss steigern. Nach der einmaligen Erfassung der Darlehens- bzw. Leasingdaten können diese laufend abgestimmt und die notwendigen Buchungen automatisiert erzeugt werden. Dies umfasst u. a. Aufteilungs- und Abgrenzungsbuchungen sowie den korrekten Ausweis der Restlaufzeiten entsprechend den Vorschriften des HGB und der E-Bilanz-Taxonomie. Aufgrund der verbesserten Datenlage können Sie eine Vielzahl neuer Beratungsleistungen anbieten und die Position Ihres Mandanten bei der Bank stärken.

Themen

  • Hintergrundwissen

    • Darlehenstypen kennen und erkennen

    • Kontenrahmen und Buchungssystematik bei Darlehen und Leasing verwenden

    • Programmfunktionen, die die Verwaltung und Buchung von Krediten optimieren

  • Gemeinsame Umsetzung typischer Praxisfälle

    • Darlehensverträge lesen, verstehen und mit DATEV Finanzanalyse erfassen

    • Kreditbuchungen automatisiert aus DATEV Finanzanalyse erzeugen

    • Buchungen für den Verbindlichkeitenspiegel gemäß E-Bilanz und BilRUG generieren

    • Einen Finanzstatus und weitere Zusatzauswertungen für Buchführung und Jahresabschluss aufbereiten

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleimitarbeiter, die Buchführungen und Jahresabschlüsse erstellen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
  • Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Di, 25.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 20.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 24.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 18.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 29.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 12.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 18.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 22.07.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 12.08.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 10.09.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 20.10.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 19.11.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 08.12.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Preise

