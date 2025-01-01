Die neue Cloud-Anwendung ist für alle Anwenderinnen und Anwender von Wirtschaftsberatung classic über verschiedene Wege aufrufbar. Sie können direkt aus der aktuellen Buchführung des ausgewählten Mandanten in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen die neue Lösung aufrufen. Bei den BWA-Planwerten klicken Sie in der BWA 01 auf „Zahlungsübersicht öffnen“, um die Anwendung zu starten.

Beim erstmaligen Aufruf von DATEV Analyse und Planung aus den BWA-Planwerten werden die bestehenden Plandaten automatisch als Kopie angelegt und übernommen. Sie können in dieser Kopie unabhängig von den BWA-Planwerten arbeiten.

Ein Aufruf aus dem DATEV Arbeitsplatz ist ebenfalls möglich. Wählen Sie zunächst den betreffenden Mandanten aus. Im Zusatzbereich suchen Sie über die „Programmsuche“ nach DATEV Analyse und Planung.

Auch über das Portal MyDATEV kann DATEV Analyse und Planung aufgerufen werden. Unter Anwendungen finden Sie die Cloud-Planung.

