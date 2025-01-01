Die neue Cloud-Lösung DATEV Analyse und Planung für eine schnelle und einfache Planung
DATEV Analyse und Planung bietet Ihnen eine zeitsparende Lösung zur Erstellung von Planungen für Bankgespräche oder bei unterjähriger Planung für Ihre Mandantinnen und Mandanten. So erkennen Sie auch frühzeitig wirtschaftliche Schieflagen.
Verschiedene Aufrufmöglichkeiten
Die neue Cloud-Anwendung ist für alle Anwenderinnen und Anwender von Wirtschaftsberatung classic über verschiedene Wege aufrufbar. Sie können direkt aus der aktuellen Buchführung des ausgewählten Mandanten in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen die neue Lösung aufrufen. Bei den BWA-Planwerten klicken Sie in der BWA 01 auf „Zahlungsübersicht öffnen“, um die Anwendung zu starten.
Beim erstmaligen Aufruf von DATEV Analyse und Planung aus den BWA-Planwerten werden die bestehenden Plandaten automatisch als Kopie angelegt und übernommen. Sie können in dieser Kopie unabhängig von den BWA-Planwerten arbeiten.
Ein Aufruf aus dem DATEV Arbeitsplatz ist ebenfalls möglich. Wählen Sie zunächst den betreffenden Mandanten aus. Im Zusatzbereich suchen Sie über die „Programmsuche“ nach DATEV Analyse und Planung.
Auch über das Portal MyDATEV kann DATEV Analyse und Planung aufgerufen werden. Unter Anwendungen finden Sie die Cloud-Planung.
Tipp für Ihre Umsetzung
- Informationen zu Einsatzvoraussetzungen finden Sie im DATEV Hilfe-Center.
- Im Klick-Tutorial „Aufruf DATEV Analyse und Planung“ erfahren Sie, wie Sie die Anwendung aufrufen.
- Nutzen Sie beim ersten Aufruf die Intro-Tour für einen Überblick über die neue Cloud-Anwendung. Die Tour wird Ihnen beim erstmaligen Aufruf des Programmsangeboten, bei den folgenden Aufrufen finden Sie die Intro-Tour unter Details | Informationen zur Anwendung.
Automatische Datenübernahme
Die neue Cloud-Anwendung DATEV Analyse und Planung übernimmt automatisch die Ist-Daten sowie die vorhandenen BWA-Planwerte, damit Sie schnell und unkompliziert mit den aktuellen beziehungsweise bereits geplanten Daten die Planung durchführen können. Ein Export oder Import der Erfolgswerte ist ebenfalls über eine CSV-Datei möglich.
Mit wenigen Klicks zu einer Planung
In der BWA 01 können Sie die vorhandenen Erfolgswerte auf Jahres- oder Monatsebene durch direktes Ändern oder Steigern anpassen.
Das Hilfe-Dokument „Erste Schritte“ zeigt Ihnen, wie Sie mit wenigen Schritten eine Planung erstellen.
Tipp: Mit einer Steigerung von 0 % werden die Planjahre mit den Werten des aktuellen Jahres vorbelegt.
Falls Sie die Jahreswerte auf die Monate gleichverteilen möchten oder die Verteilung vom Vorjahr übernehmen möchten, nutzen Sie die Möglichkeit, eine oder mehrere Positionen zu selektieren. Um detaillierter zu planen, können Sie bereits bebuchte Konten einblenden und zusätzlich weitere Konten des Kontenrahmens hinzufügen.
Die von Ihnen erfassten Werte zur betrieblichen Steuerberechnung, die Einstellungen zur Umsatzsteuer sowie die Erfassung von Zahlungsverläufen in der BWA haben direkten Einfluss auf die in der Zahlungsübersicht ausgewiesenen Zahlungen.
Erweitern Sie die Planung um Kreditszenarien, um Ihre Mandanten besser bei der Finanzierung von Investitionen und damit verbundenen Kreditverhandlungen zu unterstützen. Daneben können Sie auch neue Investitionen erfassen und planen. Für unterschiedliche Planungsszenarien ordnen Sie die Kredite und Investitionen mehreren Planungen zu.
Die neue Anwendung bietet Ihnen eine Notizfunktion, die Ihnen hilft, Ihre Planungsannahmen oder die Aussagen des Mandanten als Gedankenstütze an die jeweilige Position zu heften. Das Aktivitätenprotokoll zeigt Ihnen zusätzlich an, welche Änderungen Sie getätigt haben.
Die grafische Aufbereitung verdeutlicht Ihnen und Ihren Mandanten die wichtigsten Planungspositionen und -ergebnisse (beispielsweise die größte Kostenart) und bietet im Bankgespräch eine solide Verhandlungsbasis für attraktive Konditionen. Zur besseren Übersichtlichkeit können die Werte in TEuro angezeigt werden.
Bitte beachten: DATEV Analyse und Planung ersetzt aktuell nicht DATEV Unternehmensplanung. Die Cloud-Anwendung wird kontinuierlich weiterentwickelt, um DATEV Unternehmensplanung mit einem ausreichenden Funktionsumfang ablösen zu können.
Medienbruchfreie Weitergabe
Die Auswertungen zur Planung können Sie direkt an das Dokumentenmanagement weitergeben, drucken und über verschiedene Weitergabealternativen direkt an Ihren Mandanten oder an die Bank senden.
Zukünftige Ausbaustufen
Die Cloud-Anwendung DATEV Analyse und Planung wird sukzessive weiterentwickelt.
Eine Übersicht der Themen, die für die Umsetzung geplant sind, finden Sie
im Hilfe-Dokument Überblick DATEV Analyse und Planung unter „Ausblick“.
So gehen Sie Schritt für Schritt vor
-
Voraussetzung und Aufruf
Prüfen Sie die Einsatzvoraussetzungen für die neue Cloud-Anwendung DATEV Analyse und Planung.
Starten Sie DATEV Analyse und Planung aus den BWA-Planwerten in Kanzlei-Rechnungswesen über das Menü: Auswertungen | Finanzbuchführung | BWA-Planwerte | Zahlungsübersicht öffnen. Damit werden die bereits vorhandenen Werte übernommen (Empfehlung). Alternativ kann die Anwendung auch über den DATEV Arbeitsplatz | Programmsuche oder MyDATEV aufgerufen werden.
-
Planung erstellen und Ergebnis parallel ansehen
- Grundeinstellungen können Sie über die rechte Seitenleiste anpassen. Wählen Sie hierzu Seitenleiste | Einstellungen | Darstellung.
- Für die Erfassung der Planwerte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den jeweiligen Jahreswert und wählen Sie Steigern aus.
- Es können für Konten und Werte auch individuelle Steigerungen vorgenommen werden.
- Einzelne Werte können auf Jahres- oder Monatsebene manuell eingegeben werden: BWA 01 | ggf. öffnen der Monatswerteansicht durch Aufklappen des gewünschten Jahres.
- Eine Detailerfassung für Umsatzplanungen kann hinzugefügt werden: Seitenleiste | Detaileingaben | Übergreifende Planungsbereiche | Umsatz.
- Die Zahlungsübersicht / Liquidität kann durch Eingabe von Zahlungsverläufen beeinflusst werden: BWA 01 | Umsatzposten / -konto auswählen | Drei-Punkte-Menü | Zahlungsverläufe bearbeiten.
- Eine Berechnung von betrieblichen Steuern sowie von der Umsatzsteuer kann ebenfalls in der Planung hinzugefügt werden: Seitenleiste | Detaileingaben.
- Kreditszenarien können für Mandanten- und Bankgespräche der Planung hinzugefügt werden: Seitenleiste | Detaileingaben | Übergreifende Planungsbereiche| Kredite.
- Neue Investitionen können über Seitenleiste | Detaileingaben | Übergreifende Planungsbereiche | Investitionen hinzugefügt werden.
-
Austausch mit Mandanten
Auswertungen können komfortabel aus- bzw. weitergegeben werden: Seitenleiste | Ausgeben.
Vorteile für Ihre Kanzlei
- Direkter Aufruf aus Kanzlei-Rechnungswesen (BWA-Planwerte) ermöglicht einen schnellen Start der Anwendung
- Übernahme bestehender Plandaten aus den BWA-Planwerten (BWA 01)
- Erstellung einer zukünftigen Zahlungsübersicht mit wenigen Eingaben
- Automatische Berechnung der betrieblichen Steuern sowie der Umsatzsteuer in der BWA 01
- Erfassung von bestehenden und geplanten Kreditszenarien
- Grafische Aufbereitung der wichtigsten Planungspositionen und -ergebnisse für das Mandantengespräch
- Gewährleistung einer unterjährigen Beratung und dadurch schnelleres Agieren bei Schieflagen
Vorteile für Ihre Mandantschaft
- Basis für jedes Bankgespräch zur Erzielung besserer Konditionen
- Mehr Sicherheit und Liquiditätsvorsorge durch Planungen
- Besseres Verständnis durch Aufzeigen der Ergebnisse in modernen Grafiken
Software und Unterstützungsangebote
Softwareangebote (Links fehlen)
- Wirtschaftsberatung classic (Art-Nr.: 41435)
- Kanzlei-Rechnungswesen (Art-Nr.: 95000)
Unterstützungsangebote