Kanzlei-Rechnungswesen
- Umfangreiche Programmprüfungen für sichere Ergebnisse bei Erstellung der Finanzbuchführung und des Jahresabschlusses
- Umfassende Auswertungen zur genauen Einschätzung der wirtschaftlichen Lage
- Sichere Übermittlung des Jahresabschlusses an das Finanzamt (E-Bilanz) und zur Offenlegung an den Bundesanzeiger (EHUG)
Inhalte
Beschreibung
Effiziente Erstellung der Finanzbuchführung, des Mahnwesens und des Zahlungsverkehrs bis hin zum Jahresabschluss
Kanzlei-Rechnungswesen ist eine prozessorientierte Lösung, mit der Sie alle Tätigkeiten von der Finanzbuchführung bis zum Jahresabschluss abwickeln. Durch Ausschöpfen von Rationalisierungspotenzialen können Sie die Produktivität bis zu 60 % steigern. Die Integration ergänzender Lösungen (z. B. Anlagenbuchführung oder Kostenrechnung) erleichtert Ihnen den täglichen Arbeitsablauf. Und Sie optimieren den Datenfluss in Ihrer Kanzlei.
Darüber hinaus können Sie für die Sicherung, Archivierung und Datenübermittlung Ihrer Daten, das DATEV-Rechenzentrum (ISO/IEC 27001 zertifiziert) nutzen. Diese und weitere RZ-Leistungen sind in der kostengünstigen IT-Service- und Sicherheitspauschale gebündelt.
Das Programm unterliegt einer permanenten Produktprüfung .
Leistungen
-
Datenübernahme aus vorgelagerten Systemen durch eine integrierte DATEV-Formatschnittstelle, ASCII-Import/Exportschnittstelle
-
Effizienzgewinn bei der Erstellung der Finanzbuchführung bis zum Zahlungsverkehr und Mahnwesen durch
-
Paralleles Buchen von mehreren Arbeitsplätzen
-
Konsequente Unterstützung der Digitalisierung von Belegen: vom Scannen der Belege bis zum Erzeugen von Buchungsvorschlägen für digitale Belege, elektronische Bankkontoumsätze sowie für Umsätze aus Kassen-/ Rechnungsbüchern online (DATEV Unternehmen online)
-
Automatische Verknüpfung des digitalen Belegs mit dem Buchungssatz
-
Paralleles Arbeiten beim Überwachen von Forderungen und Verbindlichkeiten, Erstellen von Mahnvorschlägen und Generieren von Zahlungsvorschlägen
-
Schnittstellen zum Electronic Banking (Zahlungsverkehr)
-
-
Datenübermittlung an die Finanzverwaltung, statistische Ämter und den elektronischen Bundesanzeiger: Jahresabschluss (E-Bilanz), Umsatzsteuervoranmeldung, Zusammenfassende Meldung, Statistische Erhebungen, Offenlegungspflichtige Jahresabschlüsse
-
Jederzeit informiert durch aktuelle Auswertungen
-
Unterjährige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage sowie Aufzeigen von Trends und Entwicklungen durch den Controllingreport
-
Optional: aktuelle Branchenauswertungen zur Beurteilung/ Einschätzung der Unternehmensdaten Ihrer Mandanten in ihrer Branche
-
-
Effiziente Erstellung des Jahresabschlusses
-
Parallele Erstellung mit unterschiedlichen Abschlusszwecken (z.B. Handels- und Steuerbilanz)
-
Über Programmverbindungen fließen die Werte direkt in die Formularzeile der Steuererklärung
-
Grafische Aufbereitung der Abschlussdaten als Jahresabschlusspräsentation
-
-
Schnelle und einfache Erfolgsplanung auf GuV- bzw. EÜR-Basis (Standard-Planung)
-
Mit der Bestellung dieses Produktes erhalten Sie automatisch regelmäßig und bedarfsbezogen aktuelle Informationen zur Umsetzung von gesetzlichen Änderungen im betrieblichen Rechnungswesen und Tipps und Tricks, die Sie beim täglichen Arbeiten mit dem Produkt unterstützen. Dieser Infoservice kann Hinweise zu neuen kostenpflichtigen Funktionen oder Programmen der DATEV eG enthalten.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.