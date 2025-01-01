Effiziente Erstellung der Finanzbuchführung, des Mahnwesens und des Zahlungsverkehrs bis hin zum Jahresabschluss

Kanzlei-Rechnungswesen ist eine prozessorientierte Lösung, mit der Sie alle Tätigkeiten von der Finanzbuchführung bis zum Jahresabschluss abwickeln. Durch Ausschöpfen von Rationalisierungspotenzialen können Sie die Produktivität bis zu 60 % steigern. Die Integration ergänzender Lösungen (z. B. Anlagenbuchführung oder Kostenrechnung) erleichtert Ihnen den täglichen Arbeitsablauf. Und Sie optimieren den Datenfluss in Ihrer Kanzlei.

Darüber hinaus können Sie für die Sicherung, Archivierung und Datenübermittlung Ihrer Daten, das DATEV-Rechenzentrum (ISO/IEC 27001 zertifiziert) nutzen. Diese und weitere RZ-Leistungen sind in der kostengünstigen IT-Service- und Sicherheitspauschale gebündelt.

Das Programm unterliegt einer permanenten Produktprüfung .