Art.-Nr. 50010 |
Software
Art.-Nr. 50000 |
Software

DATEV Basis-Angebot

  • Die Software für die Standardaufgaben der Steuerberatungs-Kanzlei
  • Ein kompaktes Programmpaket zu einem attraktiven Preis
  • In gewohnter Aktualität und DATEV-Qualität
Monatlich
ab 241,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Inhalte

Beschreibung

Das DATEV Basis-Angebot ist für Anwender gedacht, die sich auf die wesentlichen Aufgaben der Steuerberatung spezialisiert haben: Steuern, Rechnungswesen und Jahresabschluss sowie Lohnabrechnung.

Ein kompaktes Programmpaket für den Kanzleierfolg, das der Anwender zum Ausbau seiner Dienstleistungen flexibel mit weiteren Programmen ergänzen kann.

Eine Übersicht über diese Programme erhalten Sie:

Machen Sie sich dabei das gut aufeinander abgestimmte Zusammenspiel der DATEV-Programme zunutze. Zusätzlich können Sie jederzeit auf ein leistungsstarkes Rechenzentrum zurückgreifen.

Mit dem DATEV Basis-Angebot sind Sie für die Standardaufgaben der Steuerberatung bestens gerüstet. Wenn Sie noch mehr Leistungen brauchen, helfen Ihnen die Ergänzungen und Upgrades unter Zusatzprodukte.

Signet DATEV-Cloud

Verfügbar in der DATEV-Cloud

Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Produktvergleich

Funktion DATEV Basis-Angebot  DATEV Mehrwert-Angebot
Betriebliches Rechnungswesen
   
DATEV E-Rechnungsschreibung
  
DATEV Bilanzbericht comfort oder DATEV Abschlussprüfung compact
 1) 
DATEV Bilanzbericht classic
 1) 
DATEV Bilanzbericht compact
  
DATEV Abschlussüberwachung
  
DATEV Kostenrechnung classic
  
DATEV Anlagenbuchführung
  
Agrar-Abschluss nach BMEL
  
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
  
Abschlussprüfung
   
DATEV Abschlussprüfung comfort
   1)
Personalwirtschaft
   
DATEV LOVOR
  
DATEV Personal-Benchmark online 9)
  
DATEV Personal-Managementsystem classic
  
DATEV LODAS comfort 2)
 1) 
DATEV LODAS classic 2)
  
DATEV Lohn und Gehalt comfort 2)
 1) 
DATEV Lohn und Gehalt classic 2)
  
Steuern
   
DATEV Umsatzsteuererklärung classic
  
DATEV Gewerbesteuer classic
  
DATEV Körperschaftssteuer comfort
 1) 
DATEV Körperschaftssteuer classic
  
DATEV Erbschaft- und Schenkungssteuer comfort
  
DATEV Einkommenssteuer comfort
 1) 
DATEV Einkommenssteuer classic
  
Office-Management
   
DATEV ProCheck 5)
  
DATEV Marketing und Vertrieb 10)
  
DATEV Eigenorganisation Unternehmensstrukturen 4)
  
DATEV Eigenorganisation comfort
 1)  1)
DATEV Eigenorganisation classic
 1) 
DATEV Eigenorganisation compact
  
Wirtschaftsberatung
   
DATEV Immobilienanalyse
  
DATEV Private Vermögensanalyse
  
DATEV Wirtschaftsberatung classic 6)
  
DATEV Basis Wirtschaftsberatung
  
DATEV Vermögensnachfolge 9)
  
IT-Lösungen & Security
   
DATEVnet 7)
  
DATEV Telefonie Basis 8)
  
DATEV Kommunikationsserver
  
DATEV Grundpaket Basis
  
Wissen
   
Mandanten-Monatsinformationen
  
LEXinform comfort 11)
 1) 
LEXinform classic 11)
  
Bonitätsauskünfte: Selbstabrufe des Anbieters CRIF für DATEV-Mitglieder 14)
  
DATEV Paket Expertisen und Verträge 3)
  
Weitere kostenlose Software/Anwendungen für Kanzleien
   
Tool Rechnungslegungspflicht
  
Tool DÜ Formulare Rechnungswesen
  
Bindung im Kanzlei-Design 13)
  
DATEV Schwerbehindertenabgabe
  
DATEV Lohn Vorerfassung
  
Tool Ergänzende Steuerformulare
  
Tool Neuanlage eines Mandats
  
DATEV Steuerkonto online
  
DATEV Unternehmen online 12)
  

Bitte beachten Sie, dass die im Produktvergleich unter der Beschreibung oben gelisteten Produkte von Ihnen explizit bestellt werden müssen.

1) Als Zusatzmodul erhältlich.


2) Zusätzlich fallen Gebühren abhängig vom Abrechnungsvolumen an (Abrechnungsgrundpreis).


3) Enthält: Dienstwagen-Expertisen, Internationale Besteuerung-Expertisen, Umsatzsteuer-Expertisen, Vereinsbesteuerungs-Expertisen, Vertragsgestaltung und -management.


4) Einsatz i. V. m. DATEV Eigenorganisation compact nicht möglich. Bei Bedarf explizit bestellen (Art.- Nr. 96303)


5) Optional können Sie das kostenlose Standard-Prozessmodell speziell für Wirtschaftsprüfer bestellen. Beim Einsatz der Software DATEV Anwalt wird das Prozessmodell für Rechtsanwälte automatisch kostenlos bereitgestellt.


6) Enthält: DATEV Finanzanalyse, DATEV Steuergestaltung, DATEV Unternehmensplanung inkl. Personalkostenplanung, DATEV Unternehmensanalyse inkl. Ratingreport Banken und DATEV Analyse und Planung.


7) Monatlicher Grundpreis - ohne Volumengebühr - enthalten. DATEVnet wird nicht automatisch bereitgestellt. Bei Bedarf kann entweder DATEVnet Einzelplatz (Art.-Nr. 62252) oder DATEVnet Netz (Art.-Nr. 62220) zuzüglich der Hardwarekomponente DATEV-Router bestellt werden.


8) DATEV Telefonie Basis (Art.-Nr. 45723) - die Nutzung von DATEV Telefonie Basis setzt zwingend ein separates CTI-Fremdprodukt mit DATEV CTI-Schnittstelle voraus, siehe Info-Datenbank, Dok.- Nr. 0903257.


9) Beim DATEV Basis-Angebot inkl. DATEV Elektronisches Wissen Lohn und Personal, - Rechnungswesen; beim DATEV Mehrwert-Angebot inkl. DATEV Elektronisches Wissen Familienrecht, - Steuerdeklaration, - Steuerliche Außenprüfung.


10) Bis zum 31.12.2025 im DATEV Mehrwert-Angebot enthalten.


11) Bei zusätzlicher Nutzung von LEXinform Steuern online (Voraussetzung: LEXinform Steuern) werden je freigeschaltete Identität (z. B. DATEV SmartCard/DATEV mIDentity/DATEV-Benutzerkonto) mtl. 2,00 Euro berechnet. Die Freischaltung erfolgt über DATEV Rechteverwaltung online.


12) Bei Anlage eines Mandantenbestandes entstehen zusätzliche Kosten für DATEV Belege online pro Mandantenbestand (siehe DATEV-Preisliste unter DATEV Belege online, Art.-Nr. 95157).


13) Für Druck und Bindung Ihres Auftrags entstehen Kosten. Die Preise finden Sie in der Preisliste.


14) Bis zum 31.12.2025 im DATEV Mehrwert-Angebot enthalten.


Preise

Art.-Nr. 50010 | Software

DATEV Basis-Angebot

Monatlich
ab 241,00 €
Jetzt bestellen

Alternativprodukt

Software | Art.-Nr. 50000

DATEV Mehrwert-Angebot

Zusatzprodukte

Software | Art.-Nr. 50017

DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul LODAS comfort
Software | Art.-Nr. 50018

DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul Lohn und Gehalt comfort
Software | Art.-Nr. 50013

DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul Einkommensteuer comfort
Software | Art.-Nr. 50014

DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul Körperschaftsteuer comfort
Software | Art.-Nr. 50011

DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul Eigenorganisation classic
Software | Art.-Nr. 50012

DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul Eigenorganisation comfort
LEXinform | Art.-Nr. 50015

DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul LEXinform comfort
Software | Art.-Nr. 50016

DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul Bilanzbericht classic
Software | Art.-Nr. 50026

DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul Bilanzbericht comfort
Software | Art.-Nr. 50027

DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul Abschlussprüfung compact