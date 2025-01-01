DATEV Basis-Angebot
- Die Software für die Standardaufgaben der Steuerberatungs-Kanzlei
- Ein kompaktes Programmpaket zu einem attraktiven Preis
- In gewohnter Aktualität und DATEV-Qualität
Inhalte
Beschreibung
Das DATEV Basis-Angebot ist für Anwender gedacht, die sich auf die wesentlichen Aufgaben der Steuerberatung spezialisiert haben: Steuern, Rechnungswesen und Jahresabschluss sowie Lohnabrechnung.
Ein kompaktes Programmpaket für den Kanzleierfolg, das der Anwender zum Ausbau seiner Dienstleistungen flexibel mit weiteren Programmen ergänzen kann.
Eine Übersicht über diese Programme erhalten Sie:
-
in der Leistungsbeschreibung
-
im Produktvergleich unten auf dieser Seite
Machen Sie sich dabei das gut aufeinander abgestimmte Zusammenspiel der DATEV-Programme zunutze. Zusätzlich können Sie jederzeit auf ein leistungsstarkes Rechenzentrum zurückgreifen.
Mit dem DATEV Basis-Angebot sind Sie für die Standardaufgaben der Steuerberatung bestens gerüstet. Wenn Sie noch mehr Leistungen brauchen, helfen Ihnen die Ergänzungen und Upgrades unter Zusatzprodukte.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Produktvergleich
|Funktion
|DATEV Basis-Angebot
|DATEV Mehrwert-Angebot
|
Betriebliches Rechnungswesen
|
DATEV E-Rechnungsschreibung
|✗
|✓
|
DATEV Bilanzbericht comfort oder DATEV Abschlussprüfung compact
|1)
|✓
|
DATEV Bilanzbericht classic
|1)
|✓
|
DATEV Bilanzbericht compact
|✓
|✓
|
DATEV Abschlussüberwachung
|✗
|✓
|
DATEV Kostenrechnung classic
|✗
|✓
|
DATEV Anlagenbuchführung
|✓
|✓
|
Agrar-Abschluss nach BMEL
|✗
|✓
|
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
|✓
|✓
|
Abschlussprüfung
|
DATEV Abschlussprüfung comfort
|✗
|1)
|
Personalwirtschaft
|
DATEV LOVOR
|✗
|✓
|
DATEV Personal-Benchmark online 9)
|✗
|✓
|
DATEV Personal-Managementsystem classic
|✗
|✓
|
DATEV LODAS comfort 2)
|1)
|✓
|
DATEV LODAS classic 2)
|✓
|✓
|
DATEV Lohn und Gehalt comfort 2)
|1)
|✓
|
DATEV Lohn und Gehalt classic 2)
|✓
|✓
|
Steuern
|
DATEV Umsatzsteuererklärung classic
|✓
|✓
|
DATEV Gewerbesteuer classic
|✓
|✓
|
DATEV Körperschaftssteuer comfort
|1)
|✓
|
DATEV Körperschaftssteuer classic
|✓
|✓
|
DATEV Erbschaft- und Schenkungssteuer comfort
|✗
|✓
|
DATEV Einkommenssteuer comfort
|1)
|✓
|
DATEV Einkommenssteuer classic
|✓
|✓
|
Office-Management
|
DATEV ProCheck 5)
|✗
|✓
|
DATEV Marketing und Vertrieb 10)
|✗
|✓
|
DATEV Eigenorganisation Unternehmensstrukturen 4)
|✗
|✓
|
DATEV Eigenorganisation comfort
|1)
|1)
|
DATEV Eigenorganisation classic
|1)
|✓
|
DATEV Eigenorganisation compact
|✓
|✓
|
Wirtschaftsberatung
|
DATEV Immobilienanalyse
|✗
|✓
|
DATEV Private Vermögensanalyse
|✗
|✓
|
DATEV Wirtschaftsberatung classic 6)
|✗
|✓
|
DATEV Basis Wirtschaftsberatung
|✗
|✓
|
DATEV Vermögensnachfolge 9)
|✗
|✓
|
IT-Lösungen & Security
|
DATEVnet 7)
|✗
|✓
|
DATEV Telefonie Basis 8)
|✗
|✓
|
DATEV Kommunikationsserver
|✗
|✓
|
DATEV Grundpaket Basis
|✓
|✓
|
Wissen
|
Mandanten-Monatsinformationen
|✗
|✓
|
LEXinform comfort 11)
|1)
|✓
|
LEXinform classic 11)
|✓
|✓
|
Bonitätsauskünfte: Selbstabrufe des Anbieters CRIF für DATEV-Mitglieder 14)
|✗
|✓
|
DATEV Paket Expertisen und Verträge 3)
|✗
|✓
|
Weitere kostenlose Software/Anwendungen für Kanzleien
|
Tool Rechnungslegungspflicht
|✗
|✓
|
Tool DÜ Formulare Rechnungswesen
|✗
|✓
|
Bindung im Kanzlei-Design 13)
|✓
|✓
|
DATEV Schwerbehindertenabgabe
|✗
|✓
|
DATEV Lohn Vorerfassung
|✗
|✓
|
Tool Ergänzende Steuerformulare
|✗
|✓
|
Tool Neuanlage eines Mandats
|✗
|✓
|
DATEV Steuerkonto online
|✓
|✓
|
DATEV Unternehmen online 12)
|✓
|✓
Bitte beachten Sie, dass die im Produktvergleich unter der Beschreibung oben gelisteten Produkte von Ihnen explizit bestellt werden müssen.
1) Als Zusatzmodul erhältlich.
2) Zusätzlich fallen Gebühren abhängig vom Abrechnungsvolumen an (Abrechnungsgrundpreis).
3) Enthält: Dienstwagen-Expertisen, Internationale Besteuerung-Expertisen, Umsatzsteuer-Expertisen, Vereinsbesteuerungs-Expertisen, Vertragsgestaltung und -management.
4) Einsatz i. V. m. DATEV Eigenorganisation compact nicht möglich. Bei Bedarf explizit bestellen (Art.- Nr. 96303)
5) Optional können Sie das kostenlose Standard-Prozessmodell speziell für Wirtschaftsprüfer bestellen. Beim Einsatz der Software DATEV Anwalt wird das Prozessmodell für Rechtsanwälte automatisch kostenlos bereitgestellt.
6) Enthält: DATEV Finanzanalyse, DATEV Steuergestaltung, DATEV Unternehmensplanung inkl. Personalkostenplanung, DATEV Unternehmensanalyse inkl. Ratingreport Banken und DATEV Analyse und Planung.
7) Monatlicher Grundpreis - ohne Volumengebühr - enthalten. DATEVnet wird nicht automatisch bereitgestellt. Bei Bedarf kann entweder DATEVnet Einzelplatz (Art.-Nr. 62252) oder DATEVnet Netz (Art.-Nr. 62220) zuzüglich der Hardwarekomponente DATEV-Router bestellt werden.
8) DATEV Telefonie Basis (Art.-Nr. 45723) - die Nutzung von DATEV Telefonie Basis setzt zwingend ein separates CTI-Fremdprodukt mit DATEV CTI-Schnittstelle voraus, siehe Info-Datenbank, Dok.- Nr. 0903257.
9) Beim DATEV Basis-Angebot inkl. DATEV Elektronisches Wissen Lohn und Personal, - Rechnungswesen; beim DATEV Mehrwert-Angebot inkl. DATEV Elektronisches Wissen Familienrecht, - Steuerdeklaration, - Steuerliche Außenprüfung.
10) Bis zum 31.12.2025 im DATEV Mehrwert-Angebot enthalten.
11) Bei zusätzlicher Nutzung von LEXinform Steuern online (Voraussetzung: LEXinform Steuern) werden je freigeschaltete Identität (z. B. DATEV SmartCard/DATEV mIDentity/DATEV-Benutzerkonto) mtl. 2,00 Euro berechnet. Die Freischaltung erfolgt über DATEV Rechteverwaltung online.
12) Bei Anlage eines Mandantenbestandes entstehen zusätzliche Kosten für DATEV Belege online pro Mandantenbestand (siehe DATEV-Preisliste unter DATEV Belege online, Art.-Nr. 95157).
13) Für Druck und Bindung Ihres Auftrags entstehen Kosten. Die Preise finden Sie in der Preisliste.
14) Bis zum 31.12.2025 im DATEV Mehrwert-Angebot enthalten.