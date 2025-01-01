Das DATEV Basis-Angebot ist für Anwender gedacht, die sich auf die wesentlichen Aufgaben der Steuerberatung spezialisiert haben: Steuern, Rechnungswesen und Jahresabschluss sowie Lohnabrechnung.

Ein kompaktes Programmpaket für den Kanzleierfolg, das der Anwender zum Ausbau seiner Dienstleistungen flexibel mit weiteren Programmen ergänzen kann.

Eine Übersicht über diese Programme erhalten Sie:

in der Leistungsbeschreibung

im Produktvergleich unten auf dieser Seite

Machen Sie sich dabei das gut aufeinander abgestimmte Zusammenspiel der DATEV-Programme zunutze. Zusätzlich können Sie jederzeit auf ein leistungsstarkes Rechenzentrum zurückgreifen.

Mit dem DATEV Basis-Angebot sind Sie für die Standardaufgaben der Steuerberatung bestens gerüstet. Wenn Sie noch mehr Leistungen brauchen, helfen Ihnen die Ergänzungen und Upgrades unter Zusatzprodukte.