Erfüllen Sie die gestiegenen Qualitätsanforderungen an die Erstellung von Jahresabschlüssen und verbessern Sie so die Chancen Ihrer Mandanten bei der Kreditvergabe.

Abschlussprüfung compact ist die preisgünstige Lösung für eine qualifizierte Jahresabschlusserstellung mit Plausibilitätsbeurteilung gemäß den aktuellen Verlautbarungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer. Darüber hinaus können Sie damit Prüfungsberichte für gesetzliche und freiwillige Prüfungen erstellen.