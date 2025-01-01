DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul Abschlussprüfung compact
- Vorlagen für Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 und IDW S7 (03.2021) sowie für Prüfungsberichte nach IDW PS 450 n. F. (10.2021)
- Alle Berichte mit Auswertungen, Kennzahlen und Mehrjahresvergleichen in einheitlichem Layout erstellen
- Zeitsparend offenlegen (EHUG) oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) erstellen
Inhalte
Beschreibung
Erfüllen Sie die gestiegenen Qualitätsanforderungen an die Erstellung von Jahresabschlüssen und verbessern Sie so die Chancen Ihrer Mandanten bei der Kreditvergabe.
Abschlussprüfung compact ist die preisgünstige Lösung für eine qualifizierte Jahresabschlusserstellung mit Plausibilitätsbeurteilung gemäß den aktuellen Verlautbarungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer. Darüber hinaus können Sie damit Prüfungsberichte für gesetzliche und freiwillige Prüfungen erstellen.
Leistungen
Berichte erstellen, individualisieren und ansprechend gestalten
-
Ob Erstellung oder Prüfung - mit unseren Dokumentvorlagen nach BStBK 4/2010 und IDW S7 (03.2021), Vorlagen für Anhang und Lagebericht und Dokumentvorlagen nach IDW PS 450 n.F. (10.2021) unterstützen wir Sie bei allen Anforderungen des Berufsstands.
-
Mithilfe des Bedingungsassistenten fügen Sie den erforderlichen Bestätigungsvermerk gemäß der neuen IDW-PS-400-Reihe ein.
-
Feststellungen, Prüfvermerke, Notizen und Aufgaben, die während der Berichtsbearbeitung entstehen, können zentral im Erstellfeld je Posten oder Konto erfasst werden.
-
Mithilfe der integrierten Tabellenkalkulation können Sie individuelle Kalkulationen und Berechnungen durchführen und so einzelne Sachverhalte klar und strukturiert abbilden.
-
Sie können die Attraktivität des Jahresabschlusses wesentlich erhöhen, indem Sie Grafiken und Diagramme zur Veranschaulichung wichtiger Sachverhalte und Eckdaten verwenden.
-
Bei der betriebswirtschaftlichen Bewertung der Unternehmenszahlen unterstützen Sie neben den Standardauswertungen u. a. Kennzahlen über drei Jahre, Bilanzanalysen, Mehrjahresvergleiche, Kapitalflussrechnungen inkl. Kontennachweisen und die Ergebnisverwendung je Gesellschafter.
Dokumentation für Jahresabschlusserstellungen
- Die Checkliste zur Plausibilitätsbeurteilung gemäß IDW S 7 (03.2021) unterstützt Sie bei der Abwicklung und Dokumentation des Erstellungsauftrags.
Jahresabschlüsse veröffentlichen
-
Mithilfe des Assistenten zur Offenlegung kann der Jahresabschluss inklusive Anhang an den elektronischen Bundesanzeiger bzw. das Unternehmensregister übermittelt werden.
-
Optional kann eine XBRL-Datei zur Offenlegung erstellt und dem Mandanten zur Einreichung beim elektronischen Bundesanzeiger bzw. Unternehmensregister weitergeleitet werden.
Dokumente archivieren
- Die erstellten Dokumente können Sie zur Archivierung an das Dokumentennanagement übergeben.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Produktvergleich
|Funktion
|Abschlussprüfung comfort
|Abschlussprüfung compact
|
Jahresabschlussprüfung
|
Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für Prüffelder in der DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
|✓
|✗
|
Erfassung und Beurteilung von Risiken in der DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
|✓
|✗
|
Prüfungselemente filtern
|✓
|✗
|
Arbeitspapiere an kanzleiindividuelle Standards anpassen
|✓
|✗
|
Ein Zentraldokument für beide Prüfungsansätze nach ISA [DE] und IDW PS KMU
|✓
|✗
|
Abschlussdaten
|
Übernahme der Abschlussdaten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und Anlagenbuchführung
|✓
|✓
|
Berichte
|
Während der Berichtsbearbeitung Feststellungen, Prüfvermerke, Notizen, Aufgaben und Verknüpfungen im Erstellfeld/Prüffeld vornehmen
|✓
|✓
|
PDF-Dokumente einfügen
|✓
|✓
|
Steuern des Dokumentenumfangs durch Anzeigebedingungen
|✓
|✓
|
Bedingungsassistent mit Vorbelegungsprofilen
|✓
|✓
|
Erstellen von individuellen Kanzlei-Dokumentvorlagen
|✓
|✓
|
Dokumentvorlagen für Berichte für die Jahresabschlusserstellung (BStBK 4/2010 und IDW S7 (03.2021))
|✓
|✓
|
Dokumentvorlagen für Berichte zur Jahresabschlussprüfung (IDW PS 450 n.F. (10.2021))
|✓
|✓
|
Auswertungen
|
Trendentwicklung und Analyse der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen
|✓
|✓
|
Zusätzliches Anlagenverzeichnis erstellen
|✓
|✓
|
Tabellenfunktion zur Erstellung von rechnenden Tabellen
|✓
|✓
|
Grafiken und Diagramme auf Basis von Kalkulationstabellen erstellen
|✓
|✓
|
Vielzahl an Auswertungen (Mehrjahresvergleiche und Kapitalflussrechnung)
|✓
|✓
|
Ausgabe
|
Ausgabe als PDF-Dokument
|✓
|✓
|
Druck und Bindung im Kanzlei-Design
|✓
|✓
|
Programmverbindungen
|
Integrierte Absprungpunkte zu DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
|✓
|✗
|
Zugriff auf die Vorlagen zur Erstellung und Prüfung über das Programm „DATEV Vorlagenverwaltung“ im DATEV Arbeitsplatz
|✓
|✓
|
Schnittstelle zu Unternehmen online
|✓
|✓
|
Schnittstelle zu DATEV Mandantendialog Jahresabschluss
|✓
|✓
|
Schnittstelle zu DATEV Datenprüfung
|✓
|✓
|
Schnittstelle zu DATEV DMS/Dokumentenablage
|✓
|✓
|
Direktaufruf von Kanzlei-Rechnungswesen
|✓
|✓
|
Übermittlung der Abschlussdaten an das Finanzamt (E-Bilanz)
|✓
|✓
|
Offenlegung an den Bundesanzeiger/an das Unternehmensregister durchführen
|✓
|✓