DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul LEXinform comfort
- Aktuelle Fachinformationen zum Steuerrecht, Personalmanagement, Wirtschaftsrecht, Zivilrecht und EU-Recht sowie betriebswirtschaftliches Beratungswissen.
- Schneller Zugriff durch zielgenaue Suche und einfache Navigation
Beschreibung
Als Nutzer des DATEV Basis-Angebotes ist LEXinform classic inklusive. Mit diesem Zusatzmodul erweitern Sie LEXinform im Basis-Angebot um die Inhalte aus den Bereichen Wirtschaftsrecht, Personalmanagement, Zivil- und EU-Recht sowie betriebswirtschaftliche Beratung zu einem günstigen Ergänzer-Preis.
Mit einer übergreifenden Suche und zielgenauen Treffern zu Fragestellungen rund um Ihren Beratungsalltag ist LEXinform comfort das perfekte Instrument für Ihre Recherche.
Inhalt
Steuerrecht und internationales Steuerrecht
Gesetze, Gesetzesentwürfe, Richtlinien, Doppelbesteuerungsabkommen und OECD-Musterabkommen
Verwaltungsanweisungen
Rechtsprechung - BVerfG, BFH, BGH, BAG, BSG, BVerwG, FG und untere Instanzen
Anhängige Verfahren
EU-Recht mit Entscheidungen, anhängigen Verfahren, Kommentierungen, Literatur
Basiskommentar zum Steuerrecht (Lippross) zu Steuerarten von AO bis UStG
Themenlexikon zum nationalen und internationalen Steuerrecht
Arbeitshilfen wie Verträge, Tabellen, Checklisten, Mustereinsprüche und Standardschreiben
Handbuch Steuerstrafrecht
Kurzfassungen von Literaturbeiträge.
Gutachten und Stellungnahmen des IDW
Allgemein verbindliche Tarifverträge
Kommentar Feiter zur StBVV
Steuerberatervergütungsordnung
Steuerliche Außenprüfung: LEXikon mit über 200 Schlagworten wie Bankgeheimnis, Selbstanzeige, Strafbefehl, Verzögerungsgeld
Steuer- und zivilrechtliche Informationen rund um das Thema Familie: Schlagworte wie Versorgungsausgleich, Scheidungsantrag, Zugewinnausgleich; Gegenüberstellung von Zivilrecht und steuerlichen Folgen
Wirtschafts- und Zivilrecht
- Gesetze, Rechtsprechung und Rechtsinformationen zu Berufs-, Gesellschafts- und Sozialrecht, bürgerlichem Recht etc.
Wirtschaftsinformationen
Brancheninformationen für Bank-, Bilanz- und Ratinggespräche
Finanzinformationen für Konditionenvergleiche, Vermögensberatung
Fördermittel zur Beurteilung der Förderfähigkeit von Investitionen
Nationale und internationale Standortinformationen zur Standortauswahl und -überprüfung
Regionale und überregionale Marktinformationen für Branchen-, Wettbewerbs- und Standortanalysen mit Daten zu Bundesländern, Landkreisen, PLZ-Gebieten
Regionalportal mit interaktiven Karten zur Darstellung von Wettbewerbsunternehmen aus mehr als 2.000 Branchen
Personalmanagement: Fachwissen und Arbeitshilfen zu Themen wie Personalbeschaffung, Regelungen in Arbeitsverhältnissen, Aus und Weiterbildung, Schutz von Arbeitnehmenden etc.