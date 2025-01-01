Art.-Nr. 50015 | LEXinform

DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul LEXinform comfort

  • Aktuelle Fachinformationen zum Steuerrecht, Personalmanagement, Wirtschaftsrecht, Zivilrecht und EU-Recht sowie betriebswirtschaftliches Beratungswissen.
  • Schneller Zugriff durch zielgenaue Suche und einfache Navigation
Monatlich
ab 14,45 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Beschreibung

Als Nutzer des DATEV Basis-Angebotes ist LEXinform classic inklusive. Mit diesem Zusatzmodul erweitern Sie LEXinform im Basis-Angebot um die Inhalte aus den Bereichen Wirtschaftsrecht, Personalmanagement, Zivil- und EU-Recht sowie betriebswirtschaftliche Beratung zu einem günstigen Ergänzer-Preis.

Mit einer übergreifenden Suche und zielgenauen Treffern zu Fragestellungen rund um Ihren Beratungsalltag ist LEXinform comfort das perfekte Instrument für Ihre Recherche.

Inhalt

  • Steuerrecht und internationales Steuerrecht

    • Gesetze, Gesetzesentwürfe, Richtlinien, Doppelbesteuerungsabkommen und OECD-Musterabkommen

    • Verwaltungsanweisungen

    • Rechtsprechung - BVerfG, BFH, BGH, BAG, BSG, BVerwG, FG und untere Instanzen

    • Anhängige Verfahren

    • EU-Recht mit Entscheidungen, anhängigen Verfahren, Kommentierungen, Literatur

    • Basiskommentar zum Steuerrecht (Lippross) zu Steuerarten von AO bis UStG

    • Themenlexikon zum nationalen und internationalen Steuerrecht

    • Arbeitshilfen wie Verträge, Tabellen, Checklisten, Mustereinsprüche und Standardschreiben

    • Handbuch Steuerstrafrecht

    • Kurzfassungen von Literaturbeiträge.

    • Gutachten und Stellungnahmen des IDW

    • Allgemein verbindliche Tarifverträge

    • Kommentar Feiter zur StBVV

    • Steuerberatervergütungsordnung

    • Steuerliche Außenprüfung: LEXikon mit über 200 Schlagworten wie Bankgeheimnis, Selbstanzeige, Strafbefehl, Verzögerungsgeld

    • Steuer- und zivilrechtliche Informationen rund um das Thema Familie: Schlagworte wie Versorgungsausgleich, Scheidungsantrag, Zugewinnausgleich; Gegenüberstellung von Zivilrecht und steuerlichen Folgen

  • Wirtschafts- und Zivilrecht

    • Gesetze, Rechtsprechung und Rechtsinformationen zu Berufs-, Gesellschafts- und Sozialrecht, bürgerlichem Recht etc.

  • Wirtschaftsinformationen

    • Brancheninformationen für Bank-, Bilanz- und Ratinggespräche

    • Finanzinformationen für Konditionenvergleiche, Vermögensberatung

    • Fördermittel zur Beurteilung der Förderfähigkeit von Investitionen

    • Nationale und internationale Standortinformationen zur Standortauswahl und -überprüfung

    • Regionale und überregionale Marktinformationen für Branchen-, Wettbewerbs- und Standortanalysen mit Daten zu Bundesländern, Landkreisen, PLZ-Gebieten

    • Regionalportal mit interaktiven Karten zur Darstellung von Wettbewerbsunternehmen aus mehr als 2.000 Branchen

  • Personalmanagement: Fachwissen und Arbeitshilfen zu Themen wie Personalbeschaffung, Regelungen in Arbeitsverhältnissen, Aus und Weiterbildung, Schutz von Arbeitnehmenden etc.

Details & Preise

Art.-Nr. 50015 | LEXinform

DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul LEXinform comfort

Monatlich
ab 14,45 €
Jetzt bestellen