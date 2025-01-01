Das Programm LODAS comfort DATEV Basis-Angebot bietet alles für die umfassende Bearbeitung der Lohn- und Gehaltsabrechnung, für eine beliebige Anzahl von Arbeitnehmern.

Die Lohndatenerfassung und -verwaltung erfolgt vor Ort am PC, die Verarbeitung zentral im DATEV-Rechenzentrum. Die Auswertungen können wahlweise per Post zugeschickt oder elektronisch an den PC zurück übertragen werden.

Für Bescheinigungen werden die gespeicherten Personaldaten direkt in die vorhandenen Formulare eingetragen. Ein elektronisches Nachschlagewerk steht für die Recherche zu Personalthemen bereit.

Zusätzlich können individuelle Statistiken und Berichte erstellt und für die Weiterbearbeitung (z. B. in Excel, Access) exportiert werden.

Der Einsatz ist als Einzelplatz- und als Netzversion möglich.