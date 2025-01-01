DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul LODAS comfort
- Stets aktuelle, sichere Lohnabrechnung über das DATEV Rechenzentrum
- Zentrale Datenübermittlung an Finanzamt, Sozialversicherung und andere Institutionen
- Individuelle Auswertungen und Berichte mit stets aktuellen Lohndaten
Inhalte
Beschreibung
Das Programm LODAS comfort DATEV Basis-Angebot bietet alles für die umfassende Bearbeitung der Lohn- und Gehaltsabrechnung, für eine beliebige Anzahl von Arbeitnehmern.
Die Lohndatenerfassung und -verwaltung erfolgt vor Ort am PC, die Verarbeitung zentral im DATEV-Rechenzentrum. Die Auswertungen können wahlweise per Post zugeschickt oder elektronisch an den PC zurück übertragen werden.
Für Bescheinigungen werden die gespeicherten Personaldaten direkt in die vorhandenen Formulare eingetragen. Ein elektronisches Nachschlagewerk steht für die Recherche zu Personalthemen bereit.
Zusätzlich können individuelle Statistiken und Berichte erstellt und für die Weiterbearbeitung (z. B. in Excel, Access) exportiert werden.
Der Einsatz ist als Einzelplatz- und als Netzversion möglich.
Leistungen
-
Formal- und Plausibilitätsprüfungen
-
Probeabrechnung zur Kontrolle vor der endgültigen Abrechnung
-
Nachberechnungsmöglichkeit bis ins Vorjahr
-
Kostenstellen- und Kostenträgerverteilung
-
Elektronische Datenübermittlung an Krankenkassen, Finanzämter, Kreditinstitute, Berufsgenossenschaften und Statistische Ämter
-
Zentrale Pflege der Institutionsdaten und Krankenkassen-Prozentsätze
-
Abrechnungsbesonderheiten Baulohn, öffentlicher Dienst, Heimarbeit, Akkord, Behindertenlohn und Heuer
-
Individuelle Definition der Standard-Auswertungspakete
-
Rückübertragung von Auswertungen, optional mit automatischem Datenempfang
-
Auftragsversand an Mandanten bzw. an Arbeitnehmer
-
Schnittstellen zu Finanzbuchhaltung, Zeitwirtschaftssysteme, Zahlungsverkehr, etc.
-
Bescheinigungen für Arbeitnehmer, z. B. Arbeitsbescheinigung, Lohnfortzahlung, Wohngeld
-
Elektronisches Lohnlexikon für alle rechtlichen Fragen, z. B. Abfindungen, Kurzarbeit
-
Umfassende Analysemöglichkeiten der Lohn- und Personaldaten mit dem Programmteil Daten-Analyses-System Personalwirtschaft pro
Produktvergleich
|Funktion
|LODAS comfort DATEV Basis-Angebot
|LODAS classic
|
Allgemeine Informationen LODAS DATEV Basis-Angebot
|
DATEV-Systemumgebung
|
erforderlich
|
erforderlich
|
Netzwerkfähigkeit
|✓
|✓
|
Anzahl abrechenbare Arbeitnehmer
|
unbegrenzt
|
unbegrenzt
|
Abrechnungsformen LODAS DATEV Basis-Angebot
|
Baulohn, öffentlicher Dienst
|✓
|✓
|
Betriebliche Altersvorsorge, Kurzarbeitergeld, Pfändung, Altersteilzeit, Versorgungsbezüge
|✓
|✓
|
Bescheinigungen erstellen LODAS DATEV Basis-Angebot
|
Bescheinigungen erstellen
|✓
|✓
|
Elektronisches Wissen Lohn und Personal LODAS DATEV Basis-Angebot
|
Elektronisches Wissen Lohn und Personal
|✓
|✓
|
Daten-Analyse-System Personalwirtschaft LODAS DATEV Basis-Angebot
|
Daten-Analyse-System Personalwirtschaft
|✓
|✗