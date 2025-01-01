DATEV Eigenorganisation comfort ist die auftragsorientierte Organisationslösung zur Steuerung Ihrer Kanzlei mit einem aktiven Controlling- und Steuerungssystem sowie vielfältigen Möglichkeiten für eine wirtschaftliche Führung der Mandate.

Eigenorganisation comfort unterstützt Sie bei den Aufgaben einer leistungsfähigen Kanzlei, wie z. B. der Rechnungsschreibung mit automatisierten Vorschlägen zur Vergütung auf Basis der StBVV. Der Kanzleichef/das Management kann unrentable Abstimmungsprozesse, Liegezeiten, z. B. von Aufträgen, oder kritische Situationen, die sich negativ auf den Deckungsbeitrag auswirken, sofort erkennen und handeln.

Auch auf eine zeitliche Verzögerung oder eine Plankostenüberschreitung werden Sie bereits während der Aufgabenerledigung automatisiert aufmerksam gemacht. Somit können Sie frühzeitig gegensteuern. Mitarbeitern wird die tägliche Arbeit erleichtert, z. B. durch den automatischen Überblick über ihre zu erledigenden Aufträge. Das Programm unterstützt auch interdisziplinäre Kanzleien beim kanzleiweiten Controlling in Verbindung mit DATEV Anwalt classic.