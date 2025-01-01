Art.-Nr. 50011 |
Software
Art.-Nr. 50012 |
Software

DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul Eigenorganisation comfort

  • Effiziente Planung und Steuerung aller Kanzleivorgänge durch ein aktives, visuelles Controlling- und Informationssystem
  • Arbeitserleichterung durch auftragsorientierte Mandatsabwicklung mit verursachungsgerechter Kosten- und Gebührenermittlung
  • Verbesserung von Kanzleiabläufen durch festgelegte aufgabenorientierte Arbeitsschritte
Monatlich
ab 82,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Hinweis

Nach Bestellung des Produkts wird sich der für Sie zuständige DATEV-Mitarbeiter mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wenn Sie das DATEV Mehrwert-Angebot oder DATEV Basis-Angebot nutzen, können Sie Eigenorganisation comfort als Zusatzmodul bestellen.

Inhalte

Beschreibung

DATEV Eigenorganisation comfort ist die auftragsorientierte Organisationslösung zur Steuerung Ihrer Kanzlei mit einem aktiven Controlling- und Steuerungssystem sowie vielfältigen Möglichkeiten für eine wirtschaftliche Führung der Mandate.

Eigenorganisation comfort unterstützt Sie bei den Aufgaben einer leistungsfähigen Kanzlei, wie z. B. der Rechnungsschreibung mit automatisierten Vorschlägen zur Vergütung auf Basis der StBVV. Der Kanzleichef/das Management kann unrentable Abstimmungsprozesse, Liegezeiten, z.  B. von Aufträgen, oder kritische Situationen, die sich negativ auf den Deckungsbeitrag auswirken, sofort erkennen und handeln.

Auch auf eine zeitliche Verzögerung oder eine Plankostenüberschreitung werden Sie bereits während der Aufgabenerledigung automatisiert aufmerksam gemacht. Somit können Sie frühzeitig gegensteuern. Mitarbeitern wird die tägliche Arbeit erleichtert, z. B. durch den automatischen Überblick über ihre zu erledigenden Aufträge. Das Programm unterstützt auch interdisziplinäre Kanzleien beim kanzleiweiten Controlling in Verbindung mit DATEV Anwalt classic.

Leistungen

  • Mit der Schnellinfo "Auftragsdetails" haben Sie laufend den Überblick über die Auftragssituation Ihrer Kanzlei.

  • Durch die Schnellinfo "Leistungsübersicht" haben Sie stets im Blick, welche Leistung Sie für den jeweiligen Mandanten erbringen, wer der zuständige Mitarbeiter ist, und wie der Bearbeitungsstand der Leistung ist. So sind Sie gegenüber Ihren Mandanten jederzeit auskunftsfähig.

  • Sie können schnell und einfach per Kopfdruck monatliche Rechnungen erstellen.

  • Mit dem elektronischen Bescheidabgleich erkennen Sie Abweichungen zwischen der Steuererklärung und dem Steuerbescheid auf einen Blick.

  • Durch individuelle Einstellungen und Erinnerungsfunktion der Fristüberwachung versäumen Sie keine Fristen.

  • Das Frühwarnsystem meldet Ihnen automatisch zeitliche Verzögerungen oder eine Plankostenüberschreitung bereits während der Aufgabenerledigung.

  • Mit der Mitarbeitereinsatzplanung haben Sie den Überblick über die Auslastung der Mitarbeiter.

  • Sie können Dokumente mandantenorientiert organisieren, die Struktur der Papierablage Ihrer Kanzlei in der Dokumentenorganisation nachbilden und Postausgänge revisionssicher verwalten.

  • Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten im DATEV Arbeitsplatz unterstützen Sie beim strategischen und operativen Kanzlei-Controlling.

  • Mit der Bestellung dieses Produktes erhalten Sie automatisch regelmäßig und bedarfsbezogen aktuelle Informationen zur Umsetzung von gesetzlichen Änderungen im betrieblichen Rechnungswesen und Tipps und Tricks, die Sie beim täglichen Arbeiten mit dem Produkt unterstützen. Dieser Infoservice kann Hinweise zu neuen kostenpflichtigen Funktionen oder Programmen der DATEV eG enthalten.

Kundenstimme

Mit DATEV Eigenorganisation comfort habe ich als Kanzleiinhaber jederzeit bereits auf dem Arbeitsplatz einen detaillierten Überblick über die Kennzahlen (z.B. Deckungsbeiträge) meiner Mandanten und deren Aufträge.

Wolfgang Sievert
Steuerberater

Produktvergleich

Funktion Eigenorganisation comfort  Eigenorganisation classic   Eigenorganisation compact
DATEV Arbeitsplatz Eigenorganisation DATEV Basis-Angebot
     
zusätzliche Auftragsinformationen
    
Aufgaben
    
Vorlagenverwaltung
    
Schnellinfos
    
Stammdaten DATEV Mehrwert-Angebot Eigenorganisation classic
     
Interessenten
    
zusätzliche Auswertungen
    
individuelle Felder
    
Prozessunterstützung
    
Mandantenstammdaten
    
Post, Fristen und Bescheide
     
Postausgang
    
elektronischer Bescheidabgleich
    
Posteingang, Fristüberwachung
    
Dokumentenorganisation
     
Vorauszahlungen
    
individuelle Ablage
    
Handakte
    
Dokumenterstellung
    
Zeiten, Honorare, Aufträge DATEV Basis/Mehrwert Angebot
     
Rechnungsschreibung
    
dezentrale Leistungserfassung
    
Leistungserfassung
    
Angebotsmanagement
    
Planung Eigenorganisation DATEV Basis-Angebot
     
Mitarbeitereinsatzplanung
    
Auftragsinfo/Bearbeitungsstände
    
Controlling Eigenorganisation DATEV Basis-Angebot
     
Unterstützung interdisziplinärer Kanzleien
    
Abbilden von Organisationsstrukturen
    
Umsatzverteilung
    
Frühwarnsystem
    
strategisches Controlling
    
operatives Controlling
    
Standardauswertungen
    

Preise

Art.-Nr. 50012 | Software

DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul Eigenorganisation comfort

Monatlich
ab 82,00 €
Jetzt bestellen

Zusatzprodukte

Software | Art.-Nr. 62560

Toolbox Neuanlage eines Mandats
Software | Art.-Nr. 64705

Toolbox Vordrucke für die Beratungspraxis
Software | Art.-Nr. 90330

Dokumentenablage Revisionssicherheit