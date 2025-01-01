Bilanzbericht comfort ist die Premiumlösung für die Jahresabschlusserstellung. Das Programm unterstützt sowohl bei der Anfertigung des dafür notwendigen Erstellungsberichts nach BStBK 4/2010 oder nach IDW S7, als auch beim Prozess der Plausibilitätsbeurteilungen mit Dokumentvorlagen sowie mit sicherem und fundiertem Zahlenmaterial.

Zusätzliche Auswertungen wie Mehrjahresvergleiche (auch für Kennzahlen vorhanden),Grafiken, Kalkulationstabellen und Kapitalflussrechnungen erleichtern die betriebswirtschaftliche Bewertung der Unternehmenszahlen. Bei der Dokumentation der Plausibilitätsbeurteilung helfen Analysewerkzeuge und elektronische Checklisten

Die Verlautbarung nach BStBK 4/2010 schreiben eine für Dritte nachvollziehbare Dokumentation der Abschlussbuchungen vor. Zur einfachen und zeitsparenden Dokumentation der Jahresabschlusserstellung stehen über ein Vorlagensystem Microsoft Word- und Microsoft Excel-Berechnungshilfen, zum Beispiel zur Ermittlung der Pauschalwertberichtigungen, zur Verfügung. Die Dokumentationen können in der Dokumentenorganisation archiviert und direkt im Erläuterungsbericht mit dem entsprechenden Posten bzw. Konto verknüpft werden.

Sie legen assistentengesteuert Anhänge zur Offenlegung (EHUG) oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) an und drucken Jahresabschlussauswertungen in einheitlichem Layout. Das Programm greift direkt auf die Werte aus Kanzlei-Rechnungswesen, Anlagenbuchführung und auf den Stammdatendienst zu. Dadurch enthalten Ihre Dokumente jederzeit, auch nach Umbuchungen, die aktuellen Daten.

Zusätzlich können Sie fertige Erstellungsberichte, Anhänge und Jahresabschlussauswertungen als Kanzleivorlagen abspeichern und für alle anderen Mandanten der Kanzlei verwenden. Kanzleivorlagen tragen zum unverwechselbaren Erscheinungsbild Ihrer Kanzlei bei und sind ein wichtiger Baustein zur Qualitätssicherung.