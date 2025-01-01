Mit Bilanzbericht classic fertigen Sie Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 an. Dazu stehen Dokumentvorlagen mit ausführlichen Erläuterungen und Zahlenmaterial zur Verfügung. Zusätzlich können Kennzahlen, Grafiken und Kalkulationstabellen, wie Forderungs- oder Rückstellungsspiegel und weitere Auswertungen eingefügt werden. Das Programm greift direkt auf die Werte aus Kanzlei-Rechnungswesen, Anlagenbuchführung und auf den Stammdatendienst zu. Dadurch enthalten Ihre Dokumente jederzeit, auch nach Umbuchungen, die aktuellen Daten.

Sie legen assistentengesteuert Anhänge zur Offenlegung (EHUG) oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) an und drucken Jahresabschlussauswertungen in einheitlichem Layout aus.

Zusätzlich können Sie fertige Erstellungsberichte, Anhänge und Jahresabschlussauswertungen als Kanzleivorlagen abspeichern und für alle anderen Mandanten Ihrer Kanzlei verwenden. Kanzleivorlagen tragen zum unverwechselbaren Erscheinungsbild Ihrer Kanzlei bei und sind ein wichtiger Baustein zur Qualitätssicherung.