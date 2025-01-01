Art.-Nr. 50016 |
DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul Bilanzbericht classic

  • Anhänge zur Offenlegung (EHUG) oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) assistentengesteuert anlegen
  • Kennzahlen und Jahresabschlussauswertungen in einheitlichem Layout ausgeben
  • Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 mit detailliertem Zahlenwerk anfertigen
Monatlich
ab 35,47 €
Inhalte

Beschreibung

Mit Bilanzbericht classic fertigen Sie Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 an. Dazu stehen Dokumentvorlagen mit ausführlichen Erläuterungen und Zahlenmaterial zur Verfügung. Zusätzlich können Kennzahlen, Grafiken und Kalkulationstabellen, wie Forderungs- oder Rückstellungsspiegel und weitere Auswertungen eingefügt werden. Das Programm greift direkt auf die Werte aus Kanzlei-Rechnungswesen, Anlagenbuchführung und auf den Stammdatendienst zu. Dadurch enthalten Ihre Dokumente jederzeit, auch nach Umbuchungen, die aktuellen Daten.

Sie legen assistentengesteuert Anhänge zur Offenlegung (EHUG) oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) an und drucken Jahresabschlussauswertungen in einheitlichem Layout aus.

Zusätzlich können Sie fertige Erstellungsberichte, Anhänge und Jahresabschlussauswertungen als Kanzleivorlagen abspeichern und für alle anderen Mandanten Ihrer Kanzlei verwenden. Kanzleivorlagen tragen zum unverwechselbaren Erscheinungsbild Ihrer Kanzlei bei und sind ein wichtiger Baustein zur Qualitätssicherung.

Leistungen

  • Dokumentvorlagen für Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 sowie für Anhang und Lagebericht

  • Kanzlei-Dokumentvorlagen für andere Mandanten der Kanzlei erstelle n und nutzen

  • Einfügen von Kennzahlen, Grafiken, Kalkulationstabellen und Auswertungen

  • Assistentengesteuerte Neuanlage von Anhängen zur Offenlegung (EHUG) oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG)

  • Kennzahlen und Jahresabschlussauswertungen mit Inhaltsverzeichnis sowie Kopf- und Fußzeilen mit fortlaufender Seitennummerierung in einheitlichem Layout ausgeben

Produktvergleich

Funktion Abschlussprüfung compact  Bilanzbericht comfort   Bilanzbericht classic
Überblick Bilanzbericht DATEV Basis-Angebot
     
Prüfungsberichte
    
Analysewerkzeuge zur Plausibilitätsbeurteilung
    
Kapitalflussrechnung mit Kontennachweis
    
Mehrjahresvergleiche zu Bilanz, GuV und Kennzahlen
    
Checklisten zur Dokumentation der Plausibilitätsbeurteilung
    
Erstellungsberichte gemäß Schreiben BStBK 4/2010
    
Auswertungspaket mit Inhaltsverzeichnis, Kopf- und Fußzeile, Seitennummerierung
    

Preise

Monatlich
ab 35,47 €
