DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul Bilanzbericht classic
- Anhänge zur Offenlegung (EHUG) oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) assistentengesteuert anlegen
- Kennzahlen und Jahresabschlussauswertungen in einheitlichem Layout ausgeben
- Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 mit detailliertem Zahlenwerk anfertigen
Inhalte
Beschreibung
Mit Bilanzbericht classic fertigen Sie Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 an. Dazu stehen Dokumentvorlagen mit ausführlichen Erläuterungen und Zahlenmaterial zur Verfügung. Zusätzlich können Kennzahlen, Grafiken und Kalkulationstabellen, wie Forderungs- oder Rückstellungsspiegel und weitere Auswertungen eingefügt werden. Das Programm greift direkt auf die Werte aus Kanzlei-Rechnungswesen, Anlagenbuchführung und auf den Stammdatendienst zu. Dadurch enthalten Ihre Dokumente jederzeit, auch nach Umbuchungen, die aktuellen Daten.
Sie legen assistentengesteuert Anhänge zur Offenlegung (EHUG) oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) an und drucken Jahresabschlussauswertungen in einheitlichem Layout aus.
Zusätzlich können Sie fertige Erstellungsberichte, Anhänge und Jahresabschlussauswertungen als Kanzleivorlagen abspeichern und für alle anderen Mandanten Ihrer Kanzlei verwenden. Kanzleivorlagen tragen zum unverwechselbaren Erscheinungsbild Ihrer Kanzlei bei und sind ein wichtiger Baustein zur Qualitätssicherung.
Leistungen
-
Dokumentvorlagen für Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 sowie für Anhang und Lagebericht
-
Kanzlei-Dokumentvorlagen für andere Mandanten der Kanzlei erstelle n und nutzen
-
Einfügen von Kennzahlen, Grafiken, Kalkulationstabellen und Auswertungen
-
Assistentengesteuerte Neuanlage von Anhängen zur Offenlegung (EHUG) oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG)
-
Kennzahlen und Jahresabschlussauswertungen mit Inhaltsverzeichnis sowie Kopf- und Fußzeilen mit fortlaufender Seitennummerierung in einheitlichem Layout ausgeben
Produktvergleich
|Funktion
|Abschlussprüfung compact
|Bilanzbericht comfort
|Bilanzbericht classic
|
Überblick Bilanzbericht DATEV Basis-Angebot
|
Prüfungsberichte
|✓
|✗
|✗
|
Analysewerkzeuge zur Plausibilitätsbeurteilung
|✓
|✓
|✗
|
Kapitalflussrechnung mit Kontennachweis
|✓
|✓
|✗
|
Mehrjahresvergleiche zu Bilanz, GuV und Kennzahlen
|✓
|✓
|✗
|
Checklisten zur Dokumentation der Plausibilitätsbeurteilung
|✓
|✓
|✗
|
Erstellungsberichte gemäß Schreiben BStBK 4/2010
|✓
|✓
|✓
|
Auswertungspaket mit Inhaltsverzeichnis, Kopf- und Fußzeile, Seitennummerierung
|✓
|✓
|✓