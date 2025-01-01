Art.-Nr. 50018 | Software

DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul Lohn und Gehalt comfort

  • Stets aktuelle, sichere Lohnabrechnung direkt am PC vor Ort
  • Zentrale Datenübermittlung an Finanzamt, Sozialversicherung und andere Institutionen
  • Individuelle Auswertungen und Berichte mit stets aktuellen Lohndaten
Monatlich
ab 10,56 €
Preis- und Lieferinformationen
Inhalte

Beschreibung

Das Programm bietet alles für eine umfassende Lohn- und Gehaltsabrechnung für eine beliebige Anzahl von Arbeitnehmern. Die Erfassung der Lohndaten, die Verarbeitung und das Aufbereiten der Lohnauswertungen und Zahlungen erfolgen vor Ort am PC. Für Bescheinigungen werden die gespeicherten Personaldaten direkt in die vorhandenen Formulare eingetragen. Ein elektronisches Nachschlagewerk steht für die Recherche zu Personalthemen bereit. Zusätzlich können individuelle Statistiken und Berichte erstellt und für die Weiterbearbeitung (z. B. in Excel, Access) exportiert werden.

Leistungen

  • Formal- und Plausibilitätsprüfungen bereits bei der Datenerfassung

  • Probeabrechnung zur Kontrolle vor der endgültigen Abrechnung

  • Historische Stammdatenverwaltung mit automatischer Nachberechnung bis ins Vorjahr

  • Baulohn: Abrechnung von Bauhaupt- und Baunebengewerbe incl. Datenübermittlung an die Sozialkassen

  • Kostenstellen- und Kostenträgerverteilung

  • Elektronische Datenübermittlung an Krankenkassen, Finanzämter, Kreditinstitute, Berufsgenossenschaften

  • Zentrale Pflege der Institutionsdaten und Krankenkassen-Prozentsätze

  • Abrechnung von Kurzarbeit, Altersteilzeit, Betriebliche Altersvorsorge, etc.

  • Verwaltung und Druck aller Auswertungen auch für zurückliegende Abrechnungsmonate

  • Druck von Auswertung, inkl. Kuvertierung und Versand, kann an das DATEV-Rechenzentrum ausgelagert werden

  • Schnittstellen zu Finanzbuchhaltung, Zeitwirtschaftssysteme, Zahlungsverkehr, etc.

  • Stammdatenimport-Schnittstelle inkl. Tool zum Datenimport aus dem System Lexware

  • Bescheinigungen für Arbeitnehmer, z. B. Arbeitsbescheinigung oder Lohnfortzahlung

  • Elektronisches Lohnlexikon für alle rechtlichen Fragen, z. B. Abfindungen, oder Kurzarbeit

  • Analysemöglichkeiten der Lohn- und Personaldaten mit dem Programmteil Daten-Analyse-System Personalwirtschaft pro

  • Vordefinierte Standardstatistiken und Assistenten zum Erstellen eigener Berichte

Demo

Die Demo zeigt, wie schnell und einfach Sie die DATEV-Lohn-Software zusammen mit dem DATEV-Rechenzentrum unterstützt auch im Vergleich zur manuellen Datenübermittlung mit der Software anderer Mitbewerber.
DATEV-Lohn-Software

Produktvergleich

Funktion Lohn und Gehalt comfort DATEV Basis-Angebot  Lohn und Gehalt classic
Allgemeine Informationen Lohn und Gehalt DATEV Basis-Angebot
   
DATEV-Systemumgebung
 erforderlich
  erforderlich
Netzwerkfähigkeit
  
Anzahl abrechenbare Arbeitnehmer
 unbegrenzt
  unbegrenzt
Abrechnungsformen Lohn und Gehalt DATEV Basis-Angebot
   
Baulohn
  
Betriebliche Altersvorsorge, Kurzarbeitergeld, Pfändung, Altersteilzeit, Versorgungsbezüge
  
Abrechnung Lohn und Gehalt DATEV Basis-Angebot
   
Datensicherung und Archivierung mit Archiv-DVD
  
Zentrale Pflege der Institutionsdaten und KK-Prozentsätze
  
Elektronische Datenübermittlung an Institutionen
  
Kostenstellenverteilung
  
Historische Stammdatenverwaltung mit automatischer Nachberechnung inkl. des kompletten Vorjahres
  
Bescheinigungen erstellen Lohn und Gehalt DATEV Basis-Angebot
   
Bescheinigungen erstellen
  
Elektronisches Wissen Lohn und Personal Lohn und Gehalt DATEV Basis-Angebot
   
Elektronisches Wissen Lohn und Personal
  
Daten-Analyse-System Personalwirtschaft Lohn und Gehalt DATEV Basis-Angebot
   
Daten-Analyse-System Personalwirtschaft
  

