Das Programm bietet alles für eine umfassende Lohn- und Gehaltsabrechnung für eine beliebige Anzahl von Arbeitnehmern. Die Erfassung der Lohndaten, die Verarbeitung und das Aufbereiten der Lohnauswertungen und Zahlungen erfolgen vor Ort am PC. Für Bescheinigungen werden die gespeicherten Personaldaten direkt in die vorhandenen Formulare eingetragen. Ein elektronisches Nachschlagewerk steht für die Recherche zu Personalthemen bereit. Zusätzlich können individuelle Statistiken und Berichte erstellt und für die Weiterbearbeitung (z. B. in Excel, Access) exportiert werden.