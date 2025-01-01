DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul Lohn und Gehalt comfort
- Stets aktuelle, sichere Lohnabrechnung direkt am PC vor Ort
- Zentrale Datenübermittlung an Finanzamt, Sozialversicherung und andere Institutionen
- Individuelle Auswertungen und Berichte mit stets aktuellen Lohndaten
Inhalte
Beschreibung
Das Programm bietet alles für eine umfassende Lohn- und Gehaltsabrechnung für eine beliebige Anzahl von Arbeitnehmern. Die Erfassung der Lohndaten, die Verarbeitung und das Aufbereiten der Lohnauswertungen und Zahlungen erfolgen vor Ort am PC. Für Bescheinigungen werden die gespeicherten Personaldaten direkt in die vorhandenen Formulare eingetragen. Ein elektronisches Nachschlagewerk steht für die Recherche zu Personalthemen bereit. Zusätzlich können individuelle Statistiken und Berichte erstellt und für die Weiterbearbeitung (z. B. in Excel, Access) exportiert werden.
Leistungen
-
Formal- und Plausibilitätsprüfungen bereits bei der Datenerfassung
-
Probeabrechnung zur Kontrolle vor der endgültigen Abrechnung
-
Historische Stammdatenverwaltung mit automatischer Nachberechnung bis ins Vorjahr
-
Baulohn: Abrechnung von Bauhaupt- und Baunebengewerbe incl. Datenübermittlung an die Sozialkassen
-
Kostenstellen- und Kostenträgerverteilung
-
Elektronische Datenübermittlung an Krankenkassen, Finanzämter, Kreditinstitute, Berufsgenossenschaften
-
Zentrale Pflege der Institutionsdaten und Krankenkassen-Prozentsätze
-
Abrechnung von Kurzarbeit, Altersteilzeit, Betriebliche Altersvorsorge, etc.
-
Verwaltung und Druck aller Auswertungen auch für zurückliegende Abrechnungsmonate
-
Druck von Auswertung, inkl. Kuvertierung und Versand, kann an das DATEV-Rechenzentrum ausgelagert werden
-
Schnittstellen zu Finanzbuchhaltung, Zeitwirtschaftssysteme, Zahlungsverkehr, etc.
-
Stammdatenimport-Schnittstelle inkl. Tool zum Datenimport aus dem System Lexware
-
Bescheinigungen für Arbeitnehmer, z. B. Arbeitsbescheinigung oder Lohnfortzahlung
-
Elektronisches Lohnlexikon für alle rechtlichen Fragen, z. B. Abfindungen, oder Kurzarbeit
-
Analysemöglichkeiten der Lohn- und Personaldaten mit dem Programmteil Daten-Analyse-System Personalwirtschaft pro
-
Vordefinierte Standardstatistiken und Assistenten zum Erstellen eigener Berichte
Demo
Produktvergleich
|Funktion
|Lohn und Gehalt comfort DATEV Basis-Angebot
|Lohn und Gehalt classic
|
Allgemeine Informationen Lohn und Gehalt DATEV Basis-Angebot
|
DATEV-Systemumgebung
|
erforderlich
|
erforderlich
|
Netzwerkfähigkeit
|✓
|✓
|
Anzahl abrechenbare Arbeitnehmer
|
unbegrenzt
|
unbegrenzt
|
Abrechnungsformen Lohn und Gehalt DATEV Basis-Angebot
|
Baulohn
|✓
|✓
|
Betriebliche Altersvorsorge, Kurzarbeitergeld, Pfändung, Altersteilzeit, Versorgungsbezüge
|✓
|✓
|
Abrechnung Lohn und Gehalt DATEV Basis-Angebot
|
Datensicherung und Archivierung mit Archiv-DVD
|✓
|✓
|
Zentrale Pflege der Institutionsdaten und KK-Prozentsätze
|✓
|✓
|
Elektronische Datenübermittlung an Institutionen
|✓
|✓
|
Kostenstellenverteilung
|✓
|✓
|
Historische Stammdatenverwaltung mit automatischer Nachberechnung inkl. des kompletten Vorjahres
|✓
|✓
|
Bescheinigungen erstellen Lohn und Gehalt DATEV Basis-Angebot
|
Bescheinigungen erstellen
|✓
|✓
|
Elektronisches Wissen Lohn und Personal Lohn und Gehalt DATEV Basis-Angebot
|
Elektronisches Wissen Lohn und Personal
|✓
|✓
|
Daten-Analyse-System Personalwirtschaft Lohn und Gehalt DATEV Basis-Angebot
|
Daten-Analyse-System Personalwirtschaft
|✓
|✗