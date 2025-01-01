DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul Eigenorganisation classic
- Bequeme und schnelle Rechnungsschreibung unter Berücksichtigung von erfassten Zeiten und Kosten
- Sicherheit bei der Dokumentation der geschäftsrelevanten Korrespondenz durch das elektronische Posteingangs- und -ausgangsbuch
- Minimierung des Haftungsrisikos dank automatischer Fristüberwachung
Inhalte
Beschreibung
DATEV Eigenorganisation classic unterstützt Sie bei den wesentlichen Aufgaben einer leistungsfähigen Kanzlei. Die Lösung bietet Ihnen den Einstieg in die wirtschaftliche Führung der Mandate.
Eigenorganisation classic ist die Lösung für Kanzleien, die über den Leistungsumfang von DATEV Eigenorganisation compact hinaus zusätzliche Funktionen nutzen und in eine wirtschaftliche Führung der Mandate einsteigen möchten. Vielfältige Auswertungen, die die Kanzlei an ihren Informationsbedarf anpassen kann, liefern wichtige Informationen für die Steuerung Ihrer Kanzlei.
Durch die Gegenüberstellung wichtiger Kennzahlen wie monatliche Kosten, Vergütungen und Deckungsbeiträge je Mandat oder Mitarbeiter können die Erfolgsfaktoren und Schwachstellen der Kanzlei und unwirtschaftliche Mandate schnell ausfindig gemacht werden. Wirtschaftliches Verbesserungspotenzial können Sie schnell erkennen. Die automatisierte Fristenberechnung und -kontrolle erhöht die Sicherheit bei der rechtzeitigen Auftragsbearbeitung und reduziert Ihr Haftungsrisiko.
Leistungen
-
Mit der Auftragsinfo haben Sie laufend den Überblick über die Auftragssituation Ihrer Kanzlei.
-
Die dezentrale Leistungserfassung zeichnet die Arbeitszeiten auch an Rechnern ohne Netzanbindung auf - wenn Sie möchten auch minutengenau.
-
Durch die Schnellinfo "Leistungsübersicht" haben Sie stets im Blick, welche Leistung Sie für den jeweiligen Mandanten erbringen, wer der zuständige Mitarbeiter und wie der Bearbeitungsstatus ist. So sind Sie gegenüber Ihren Mandanten jederzeit auskunftsfähig.
-
Sie können Auswertungen individuell anpassen, indem Sie z. B. neue Felder einfügen oder das Layout ändern.
-
Mit dem elektronischen Bescheidabgleich erkennen Sie Abweichungen zwischen der Steuererklärung und dem Steuerbescheid auf einen Blick.
-
Sie können schnell und einfach per Knopfdruck monatliche Rechnungen erstellen.
-
Durch individuelle Einstellungen und eine Erinnerungsfunktion der Fristüberwachung versäumen Sie keine Fristen.
-
Sie können Dokumente mandantenorientiert organisieren, die Struktur der Papierablage Ihrer Kanzlei in der digitalen Dokumentenablage nachbilden und Postausgänge sicher verwalten.
Kundenstimmen
Mit DATEV Eigenorganisation classic habe ich zu jeder Zeit einen Überblick über die Wirtschaftlichkeit meiner Mandate.
Ingolf Menzel
Steuerberater
Mir gibt DATEV Eigenorganisation classic das gute Gefühl, schnell und umfassend auf die Belange unserer Mandanten eingehen zu können und dabei ein Werkzeug zu haben, das unsere Arbeitsabläufe optimal darstellt.
Claudia Winter
Steuerberaterin
Produktvergleich
|Funktion
|Eigenorganisation comfort
|Eigenorganisation classic
|Eigenorganisation compact
|
DATEV Arbeitsplatz Eigenorganisation DATEV Basis-Angebot
|
zusätzliche Auftragsinformationen
|✓
|✗
|✗
|
Aufgaben
|✓
|✓
|✓
|
Vorlagenverwaltung
|✓
|✓
|✓
|
Schnellinfos
|✓
|✓
|✓
|
Stammdaten DATEV Mehrwert-Angebot Eigenorganisation classic
|
Interessenten
|✓
|✗
|✗
|
zusätzliche Auswertungen
|✓
|✓
|✗
|
individuelle Felder
|✓
|✓
|✗
|
Prozessunterstützung
|✓
|✓
|✓
|
Mandantenstammdaten
|✓
|✓
|✓
|
Post, Fristen und Bescheide
|
Postausgang
|✓
|✓
|✓
|
elektronischer Bescheidabgleich
|✓
|✓
|✓
|
Posteingang, Fristüberwachung
|✓
|✓
|✗
|
Dokumentenorganisation
|
Vorauszahlungen
|✓
|✓
|✗
|
individuelle Ablage
|✓
|✓
|✗
|
Handakte
|✓
|✓
|✓
|
Dokumenterstellung
|✓
|✓
|✓
|
Zeiten, Honorare, Aufträge DATEV Basis/Mehrwert Angebot
|
Rechnungsschreibung
|✓
|✓
|✓
|
dezentrale Leistungserfassung
|✓
|✓
|✗
|
Leistungserfassung
|✓
|✓
|✓
|
Angebotsmanagement
|✓
|✗
|✗
|
Planung Eigenorganisation DATEV Basis-Angebot
|
Mitarbeitereinsatzplanung
|✓
|✗
|✗
|
Auftragsinfo/Bearbeitungsstände
|✓
|✓
|✗
|
Controlling Eigenorganisation DATEV Basis-Angebot
|
Unterstützung interdisziplinärer Kanzleien
|✓
|✗
|✗
|
Abbilden von Organisationsstrukturen
|✓
|✗
|✗
|
Umsatzverteilung
|✓
|✗
|✗
|
Frühwarnsystem
|✓
|✗
|✗
|
strategisches Controlling
|✓
|✗
|✗
|
operatives Controlling
|✓
|✓
|✗
|
Standardauswertungen
|✓
|✓
|✓