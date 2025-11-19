Einstieg in die DATEV-Planungstools
- Soll-Ist-Vergleiche in der BWA
- Soll-Ist-Vergleiche in der Kosten- und Leistungsrechnung
- Standardplanung im Rahmen des Jahresabschlusses
- Zukünftige Zahlungsverläufe auf Basis der BWA-Planwerte
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.
Seminarnutzen
Eine fundierte Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Situation ist für die nachhaltige Sicherung des Unternehmenserfolgs unerlässlich. In diesem Online-Seminar geben wir Ihnen anhand praxisnaher Übungen einen ersten Einblick in die DATEV-Planungstools. Mithilfe der DATEV BWA oder des Jahresabschlusses können Sie in wenigen Schritten eine zukunftsorientierte Planung erstellen. So unterstützen Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten mit einem einfachen Planungs- und Kontrollsystem bei der Steuerung und Weiterentwicklung ihres Unternehmens.
Themen
Unterjährige Planung auf Basis einer qualitativ hochwertigen Buchführung
Monats-/Jahresplanung auf Kostenstellen/Kostenträgern
GuV bzw. EÜR-Planung bis zu 3 Jahren
Erstellung einer zukünftigen Zahlungsübersicht auf Basis der DATEV BWA01
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, DATEV Basis Wirtschaftsberatung classic und DATEV Kostenrechnung classic in Kanzleien und Unternehmen
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
- Buchführungskenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Grundkenntnisse zur DATEV BWA
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Hinweis
