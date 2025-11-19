Art.-Nr. 77639 | Online-Seminar mit Übung

Einstieg in die DATEV-Planungstools

Erste Schritte vom Rechnungswesen über die Planung bis hin zu den Auswertungen als Controllinginstrument.
  • Soll-Ist-Vergleiche in der BWA
  • Soll-Ist-Vergleiche in der Kosten- und Leistungsrechnung
  • Standardplanung im Rahmen des Jahresabschlusses
  • Zukünftige Zahlungsverläufe auf Basis der BWA-Planwerte
Einmalig
133,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Eine fundierte Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Situation ist für die nachhaltige Sicherung des Unternehmenserfolgs unerlässlich. In diesem Online-Seminar geben wir Ihnen anhand praxisnaher Übungen einen ersten Einblick in die DATEV-Planungstools. Mithilfe der DATEV BWA oder des Jahresabschlusses können Sie in wenigen Schritten eine zukunftsorientierte Planung erstellen. So unterstützen Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten mit einem einfachen Planungs- und Kontrollsystem bei der Steuerung und Weiterentwicklung ihres Unternehmens.

Themen

  • Unterjährige Planung auf Basis einer qualitativ hochwertigen Buchführung

  • Monats-/Jahresplanung auf Kostenstellen/Kostenträgern

  • GuV bzw. EÜR-Planung bis zu 3 Jahren

  • Erstellung einer zukünftigen Zahlungsübersicht auf Basis der DATEV BWA01

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, DATEV Basis Wirtschaftsberatung classic und DATEV Kostenrechnung classic in Kanzleien und Unternehmen
  • Unternehmerinnen und Unternehmer
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

  • Buchführungskenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
  • Grundkenntnisse zur DATEV BWA

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Mi, 19.11.25 | 
10:00 - 13:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 24.11.25 | 
10:00 - 13:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 10.12.25 | 
10:00 - 13:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Fr, 12.12.25 | 
10:00 - 13:30 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 77639 | Online-Seminar mit Übung

Einstieg in die DATEV-Planungstools

Erste Schritte vom Rechnungswesen über die Planung bis hin zu den Auswertungen als Controllinginstrument.
Einmalig
133,00 €
Termin buchen