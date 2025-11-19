Einstieg in die DATEV-Planungstools

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Eine fundierte Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Situation ist für die nachhaltige Sicherung des Unternehmenserfolgs unerlässlich. In diesem Online-Seminar geben wir Ihnen anhand praxisnaher Übungen einen ersten Einblick in die DATEV-Planungstools. Mithilfe der DATEV BWA oder des Jahresabschlusses können Sie in wenigen Schritten eine zukunftsorientierte Planung erstellen. So unterstützen Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten mit einem einfachen Planungs- und Kontrollsystem bei der Steuerung und Weiterentwicklung ihres Unternehmens.