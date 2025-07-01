Art.-Nr. 35878 | DATEV-Fachbuch

DATEV BWA, Controllingreport und Frühwarnservice

Informations- und Steuerungsinstrumente
  • Aussagefähige unterjährige Zahlen
  • Vorteile der Zusammenarbeit Unternehmen und Steuerberatungskanzlei
  • Grundlage für das Bankgespräch

Beschreibung

Die betriebswirtschaftlichen Auswertungen der DATEV (DATEV BWA), der DATEV Controllingreport sowie der DATEV Frühwarnservice sind wichtige Informations- und Steuerungsinstrumente für das mittelständische Unternehmen.

Warum ist das so?

Der Jahresabschluss oder die Gewinnermittlung zeigen nicht das Bild der aktuellen wirtschaftlichen Lage, da die Erstellung erst nach Ablauf des Wirtschaftsjahres erfolgt.

Aussagefähige unterjährige Zahlen können Sie den betriebswirtschaftlichen Auswertungen entnehmen, die zumeist monatlich zur Verfügung stehen. Vor allem Banken fordern für den Kreditantrag aktuelles Zahlenmaterial. Aber auch für die Unternehmen selbst und für Steuerberaterinnen und Steuerberater sind die Auswertungen von großer Bedeutung, um beispielsweise Schwachstellen im Unternehmen frühzeitig aufzudecken und gegensteuern zu können.

Aus diesem Grund ist es wichtig, die betriebswirtschaftlichen Auswertungen der DATEV zu lesen, zu verstehen und die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zusammen mit der Steuerberatungskanzlei zu analysieren. Darauf aufbauend und ebenfalls ideal für das Bankgespräch bietet sich der DATEV Controllingreport an, der zusätzlich Trends und Entwicklungen des Erfolgs und der Liquidität zeigt. Ergänzend kann der DATEV Frühwarnservice bei der Früherkennung betriebswirtschaftlicher Auffälligkeiten unterstützen. Dabei werden automatisch BWA-Kriterien und Kennzahlen zu Liquidität, Bilanz und Erfolg auf Auffälligkeiten geprüft.

Bei Detailfragen, auch zu den Einsatzmöglichkeiten der DATEV-Lösungen, unterstützt Sie Ihre Steuerberatungskanzlei.

Autorin

Portraitbild der referierenden Person Anja Gräbe

Anke Gräbe

Dipl.-Kauffrau, Mitarbeiterin der DATEV eG im Bereich Rechnungswesen und unterjährige betriebswirtschaftliche Beratung

