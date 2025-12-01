Ab dem Besteuerungszeitraum 2025 sind die amtlichen Formulare zur Einnahmenüberschussrechnung (Anlage EÜR, AVEÜR, SZ, SE, AVSE, ER und LuF) ausschließlich in der Cloud-Anwendung EÜR Steuern enthalten.

Die Besteuerungszeiträume vor 2025 sind von dieser Leistungsänderung nicht betroffen.