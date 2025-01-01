DATEV EÜR Steuern unterstützt Sie beim Erstellen und bei der elektronischen Datenübermittlung:

der Anlage EÜR sowie der zugehörigen Anlagen AVEÜR und SZ und ggf. LuF

der Anlagen SE und AVSE (bei Personengesellschaften)

DATEV EÜR Steuern kann bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften für alle Gewinneinkunftsarten sowie für Vereine und Stiftungen genutzt werden.

Die Funktionen im Überblick: